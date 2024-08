- Así es como pasan sus vacaciones en Escocia.

La Familia Real Británica tradicionalmente pasa sus vacaciones de verano en su finca escocesa, Balmoral en Aberdeenshire. Esta tradición ha continuado incluso después del fallecimiento de la Reina Isabel II. (1926-2022), quien amaba las Tierras Altas y falleció allí. Este año, el retiro apartado probablemente sea particularmente importante, dada la difícil y estresante situación de los últimos meses para los Reales. El Rey Carlos III. (75) y su nuera la Princesa Kate (42) han recibido ambos diagnóstico de cáncer y aún se encuentran en tratamiento. La relajación y tranquilidad que ofrece la vasta finca debería ser un alivio bienvenido.

Balmoral está cerrada al público desde el 12 de agosto

El Príncipe Alberto (1819-1861) compró Balmoral en 1852 para su esposa la Reina Victoria (1819-1901). Desde entonces, ha estado en propiedad privada de los Reales, como Sandringham en Norfolk. El castillo de más de 70 habitaciones en estilo neo-gótico es una réplica de la finca original, que el Príncipe Alberto consideró demasiado pequeña. Por primera vez este año, se ofrecieron visitas al gran edificio, que fueron posibles hasta el 4 de agosto. Hasta el 11 de agosto, los visitantes también pudieron ver los jardines, terrenos y salón de baile.

Después de eso, varios miembros de la Familia Real probablemente llegarán gradualmente. Balmoral, una vez descrita por la Princesa Eugenie (34) como "el lugar más hermoso del mundo", ocupa un lugar especial en los corazones de los Reales. La finca fue a menudo descrita como la residencia favorita de la Reina fallecida. Ella no tenía deberes oficiales allí, excepto por participar en el festival de Braemar Gathering el primer fin de semana de septiembre, donde la Reina Isabel II. era a menudo una entusiasta espectadora de lanzamiento de troncos, tirón de guerra y carreras de sacos. También hay una reunión tradicional con el Primer Ministro, y se celebra el Baile de Ghillies en el salón de baile, donde participan vecinos y empleados en bailes escoceses.

Disfrutando de la naturaleza

De lo contrario, los Reales pueden pasar su tiempo libre en Balmoral a su gusto. Hay mucho que hacer - pesca, caza, picnic y barbacoas, por ejemplo, son posibles sin ser molestados en la vasta finca. La Reina solía dar paseos con sus perros, montar uno de sus caballos o conducir en un Land Rover durante sus usuales doce semanas de vacaciones. En Balmoral, incluso podía lavar los platos ella misma, lejos del protocolo de la corte. Se dice que la antigua Primera Ministra Margaret Thatcher (1925-2013) le regaló a la Reina un par de guantes de goma después de verla lavando los platos con las manos desnudas en Balmoral.

El Rey Carlos III también está muy conectado a la naturaleza y le encanta la pesca de salmón en Escocia. A diferencia de su madre, prefiere la más pequeña Birkhall para su estancia, que está solo a unos minutos en coche de distancia y ha sido su residencia en el campo desde el 2002.

El Príncipe William (42), su esposa y sus tres hijos también suelen pasar sus veranos en Balmoral y se espera que viajen allí este año a pesar de la enfermedad de Kate, según "The Mail on Sunday". El hijo mayor del Rey Carlos expresó en 2021 que Escocia es "la fuente de algunos de mis recuerdos más felices, pero también de los más tristes". Además de bellas experiencias con sus abuelos, también recibió la peor noticia de su vida allí: "Estaba en Balmoral cuando me dijeron que mi madre había fallecido. Y en los oscuros días que siguieron, encontré consuelo en la naturaleza escocesa". Por lo tanto, está profundamente conectado a Escocia para siempre.

Después de que finalicen las visitas a Balmoral el 4 de agosto, se espera que el Rey Carlos III pase algún tiempo en la finca, dada su

