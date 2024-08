- Así es como Nicolas Cage lo hace como asesino en serie.

Un Título Misterioso. Una Protagonista Principal Que Demostró Sus Dotes de Horror Hace Diez Años. Y Un Nicolas "Señor Exageración" Cage (60) Que Parece Haber Dejado A Un Lado Sus Últimas Inhibiciones Para Su Interpretación Del Asesino Serial Que Da Nombre A La Película. Estos Elementos, Combinados Con Imágenes Impactantes, Parecen Haber Creado La Película Perfecta Para Todos Los Amantes Del Cine Que Buscan Un Escalofrío Este Verano. Pero "Longlegs" (En Cines: 8 De Agosto) Es Una Recomendación Clara Para Todos Los Enthusiastas Del Género, Como Sugiere La Expectación? No Es Tan Sencillo.

Un Sexto Sentido Para El Horror - De eso Se Trata

La joven agente del FBI Lee Harker (Maika Monroe, 31) parece tener un sexto sentido para rastrear a asesinos en serie. Al menos, eso es lo que creen sus superiores, y la ponen en un caso perturbador en el que hasta ahora han estado completamente a oscuras. Un brutal asesino ha estado activo durante décadas, masacrando a familias enteras y dejando mensajes cifrados firmados como "Longlegs".

Excepto por los textos cifrados, Longlegs nunca deja ninguna evidencia en las escenas del crimen, lo que sugiere que alguien más está cometiendo los actos impensables en su lugar. Pero ¿quién sería capaz de hacer algo así?

Cine De La Mente Por Excelencia

La primera mitad de "Longlegs" domina magistralmente el cine de la mente. Los casos misteriosos podrían haber salido directamente de la serie de libros de Thomas Harris (83) sobre Hannibal Lecter. La cinematografía opresiva permite que la mirada ansiosa vague por la pantalla en cada plano elegido. El personaje principal que parece estar en trance y que parece moverse a través de una pesadilla: De una manera sutil pero altamente atmósfera, la película crea malestar. El equivalente cinematográfico de una tirita que se arranca lentamente con placer sadista.

Como el debut en la gran pantalla de Ari Aster (38) "Hereditary - La Herencia", la presión aumenta con cada segundo que pasa. La violencia hábilmente colocada insinúa lo que sucederá cuando el director Oz Perkins (50) finalmente suelte los frenos intencionalmente aplicados en el acto final de su película. Pero aquí está el problema con "Longlegs". A diferencia de "Hereditary", whose final fifteen minutes is a overwhelming cacophony that even seasoned horror fans' jaws drop, "Longlegs" comete un pecado capital: Sirve la solución al misterio sobrenatural como un cuento para dormir. De todas las víctimas en la película, el mantra "Muestra, no digas" es perhaps brutally masacrado.

Los Opposites Atract

La interpretación de los dos protagonistas principales, la agente Harker por un lado y el monstruo Longlegs al otro lado de la ley, es interesante. Es difícil de creer que hayan pasado diez años desde que el estrella de Maika Monroe "Scream Queen" se elevó con la sorpresa "It Follows". En "Longlegs", ella encarna a su personaje con casi una lethargia sin emociones, solo rota en situaciones excepcionales extremas. Esto parece extraño, pero: Sin revelar demasiado, la película logra proporcionar una explicación satisfactoria para esto en el acto final.

Acerca de Nicolas Cage? Es posible que se haya instruido al estrella de Hollywood para subir su ya exagerada actuación al máximo - y luego algo más. Como el monstruo Longlegs de cabello rubio y piel blanca, aparece raramente en los aproximadamente 100 minutos de la película. Pero cuando lo hace, es esa fuerza de la naturaleza impredecible que el director Perkins describió al contratarlo. Al trabajar con el ganador del Oscar ("Leaving Las Vegas"), Perkins dijo: "Es como llevar un tigre a la película. El tigre hará lo que un tigre hace, y no me interpondré en su camino".

La primera mitad de "Longlegs" es, en efecto, la más efectiva. La película tienta a su monstruo, mostrando solo parcialmente y vagamente al principio - el resto se lo deja a la imaginación del espectador. Pero la actuación de Cage en la segunda mitad es una historia diferente. En lugar de acechar amenazadoramente en la oscuridad, aparece como un asesino

Lea también: