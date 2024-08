- Así es como el rapero rompe con la rutina

Bausa (35) es uno de los raperos alemanes más exitosos en los últimos años. Con su tema "What You Call Love", irrumpió en 2017 y alcanzó la cima de las listas. Desde entonces, el hombre de Bietigheim-Bissingen ha sido una parte integral de la escena musical alemana.

En febrero de 2025, el artista de 35 años emprenderá una gira por clubes por Alemania, Austria y Suiza. "La gira va a ser muy fuerte. Después de todos los grandes espectáculos, ahora es el turno de los pequeños clubes", dice Bausa emocionado. En la actualidad, el rapero quiere animar a sus fans a tomar decisiones insólitas con "Twist my Song" junto a Oreo, que promueve más espontaneidad y probar cosas nuevas en la vida diaria. Para ello, ha remixado su éxito "9 a 9" en varios géneros. Bausa también quiere mantenerse abierto a cosas nuevas y salir de sus rutinas. "Si 'The Voice' pregunta, me sentaré en la silla de inmediato", ríe el rapero en la entrevista.

¿Por qué decidiste hacer una gira por clubes de nuevo y qué pueden esperar los fans?

Bausa: La gira va a ser muy fuerte. Después de todos los grandes espectáculos, ahora es el turno de los pequeños clubes. De vuelta a las raíces, como con mi primer gran número, la gira "Dreifarbenhaus" en 2017. Quiero tener esa sensación personal de nuevo, donde todo era mucho más real y podías sentir a todos en el público. Quiero estar justo ahí con la multitud de nuevo. Y creo que los fans también quieren eso.

¿Cuáles son tus planes para el resto del año?

Bausa: Tengo mucho planeado para este año. Mi nuevo álbum, por supuesto, está en la cima de la lista. Además, estoy trabajando en uno o dos nuevos proyectos. Uno de ellos tiene que ver con el fútbol.

¿Cómo es un día typical para ti cuando no tienes compromisos?

Bausa: Cuando no tengo estrés de toma de decisiones o compromisos, mi día se ve así: me despierto, me hago un café y luego me voy al gimnasio. Después, o me quedo en el estudio trabajando en nuevos beats o me encargo de cosas personales. Incluso como artista, todavía tienes que ir al dentista o visitar a mamá, abuela y abuelo. Solo la vida normal, ¿sabes?

Se estima que tomamos alrededor de 35,000 decisiones al día en promedio, la mayoría de ellas de manera inconsciente. ¿Cuándo fue la última vez que rompiste con tus rutinas y probaste algo completamente nuevo?

Bausa: Recently fui a jugar paintball por primera vez - eso fue algo completamente diferente y muy divertido. Rompí con mi rutina por completo y solo puedo recomendarlo.

Con "Twist my Song" y los remixes de género de tu éxito "9 a 9", quieres animar a tus fans a probar cosas nuevas en su vida diaria. ¿Qué cosas te gustaría integrar en tu vida diaria?

Bausa: Buena pregunta. He pensado en cycling más, pero aún estoy lejos de eso. Motorcycling definitivamente sería divertido - realmente disfrutaría eso.

Albegin del año, ganaste contra el actor y músico Emilio Sakraya en "Schlag den Star". Eso también fue una nueva experiencia. ¿Te gustaría aparecer en la televisión con más frecuencia?

Bausa: No limitaría solo a la televisión. Si hay un show o idea divertido, siempre estoy dispuesto, sea en televisión u otros proyectos. Estoy adentro si es realmente divertido. Solo tiene que encajar.

¿Considerarías ser miembro del jurado en "The Voice" o "DSDS"?

Bausa: Si "The Voice" pregunta, me sentaré en la silla de inmediato. Creo que sería genial apoyar a la gente y ver qué tienen.

Lea también: