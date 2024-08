- Así de cerca está la película de Blake Lively del libro.

Con "Just One More Time" (Original: "It Ends With Us"), Colleen Hoover (44) ha lanzado no solo una novela valiente sino también muy personal. La autora superventas abordó el tema sensible de la violencia doméstica. Con la historia de Lily, Ryle y Atlas, quiso enviar un mensaje importante al mundo. La película de "Just One More Time" llega a los cines alemanes el 15 de agosto. ¿Hasta qué punto se ajusta al libro?

De "BookTok" a la gran pantalla

"Just One More Time" es uno de los novelas más exitosas y controvertidas de la autora superventas Colleen Hoover. Si bien el libro se publicó en 2016, se convirtió en un fenómeno mundial años después cuando se volvió viral en "BookTok", donde los amantes de los libros se reúnen en TikTok. El libro fue celebrado pero también provocó discusiones controvertidas. La secuela, "Just One More Time and Forever" (Original: "It Starts With Us"), se publicó en otoño de 2022. Ahora, el éxito se corona en la gran pantalla.

De qué trata "Just One More Time"

Lily Bloom (Blake Lively, 36) quiere dejar atrás su traumática infancia y cumplir su sueño de abrir una floristería en Boston. Cuando conoce al encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni, 40), surge una atracción inmediata. Para Lily, Ryle, que hasta ahora solo había estado interesado en relaciones efímeras, se atreve a tener una relación real por primera vez. Pero cuando Lily se reencuentra con su amor infantil Atlas (Brandon Sklenar, 34), Ryle muestra un lado diferente de sí mismo. Lily se encuentra en una situación similar a la que enfrentó su madre en el pasado.

Hoover tenía grandes y nobles ambiciones con su novela. El libro está dirigido a las mujeres afectadas por la violencia doméstica, "pero también para todas aquellas personas que no pueden entender lo que ocurre en las mujeres que son golpeadas por sus parejas y, sin embargo, se quedan con ellas", como explicó en el epílogo de su superventas. Tomó su propio matrimonio violento de sus padres como modelo.

Con una duración de más de dos horas, "Just One More Time" es cualquier cosa menos corta para un drama romántico. Sin embargo, la trama a menudo se siente precipitada y formulaica. A pesar de tener que contar dos historias de amor y necesitar suficiente tiempo para la verdadera trama en la segunda mitad, las relaciones no tienen suficiente tiempo para desarrollarse y simplemente ocurren. Incluso el tierno amor entre la joven Lily (Isabela Ferrer, 24) y el joven Atlas (Alex Neustaedter, 26), retratado en flashbacks, se desarrolla demasiado rápido.

Las mayores desviaciones del libro

Los flashbacks a la infancia de Lily encajan perfectamente en la trama. En el libro, la lucha de Lily con su pasado, que también muestra su vida con su violento padre, ocupa un espacio mucho mayor. El problema del tiempo llevó a Justin Baldoni, quien también dirigió la película, a modificar ligeramente el final. Para que la película termine exactly like the book, "too much would have had to happen in a small time frame", explained to "The Wrap". Esta decisión es una de las mejores desviaciones.

La película, como el libro, adopta la perspectiva de Lily pero renuncia a una voz narradora en off. Sin embargo, Lily también resulta ser una narradora poco fiable, especialmente en cuanto a incidentes que inicialmente parecen simples accidentes. ¿Fueron ellos? ¿O no lo fueron? Esta pregunta también puede surgir en algunos espectadores. Incorporar la percepción de Lily, que está influida en gran medida por Ryle, en la puesta en escena es uno de los cambios exitosos en la adaptación cinematográfica. Esto ayuda a los espectadores a entender por qué Lily toma las decisiones que toma.

Huevos de Pascua para los fans del material original

La adaptación cinematográfica claramente aspira a transmitir el mensaje de su material original, pero solo lo logra en sutiles matices. A pesar de esto, la trama a menudo es demasiado concisa. Sin embargo, llama la atención sobre el problema de la violencia doméstica y es probable que despierte una controversia similar. Es probable que a los fans de los libros les guste la película, aunque muchos elementos que sirven como hitos clave a lo largo del libro simplemente se presentan como agradables huevos de Pascua.

