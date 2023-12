Ashleigh Barty vence a Marketa Vondrousova y gana el Abierto de Francia

Puede que tenga que cambiar eso después de vencer a la checa Marketa Vondrousova por 6-1 y 6-3 para convertirse en la primera australiana que gana el Abierto de Francia en tierra batida desde Margaret Court en 1973.

"Hoy he jugado el partido perfecto", dijo Barty al público.

Vondrousova coincidió.

"Creo que hoy me ha dado una lección", declaró la jugadora de 19 años.

Fue una hazaña que casi nunca lo fue, ya que Barty dejó el tenis hace cinco años -pesada por las expectativas tras una estelar carrera junior- e incluso jugó al críquet profesional antes de regresar en 2016.

"Ni siquiera sé si estaría aquí sentada hablando contigo si estuviera jugando al tenis si no me hubiera alejado", dijo.

"Obviamente es una parte de mi vida con la que necesitaba lidiar, y siento que fue la mejor decisión que tomé en ese momento, y fue una aún mejor al volver".

La simpática jugadora de 23 años, con su gran derecha y su variado repertorio, ha seguido una trayectoria ascendente desde entonces y subirá seis puestos hasta el número 2 del mundo, por detrás de otra joven estrella, Naomi Osaka, de 21 años, cuando se publique la nueva clasificación del lunes.

Tal es la capacidad de Barty que, tras ganar Wimbledon junior con 15 años, se ha convertido en campeona de Grand Slam tanto en individuales como en dobles.

A Barty le gusta utilizar el término "cheapies" para describir los errores no forzados, y no fueron muchos los que cometió contra Vondrousova en la que fue la final femenina más desigual de Roland Garros -en partidos- desde que Justine Henin derrotara a Ana Ivanovic por 6-1 y 6-2 en 2007.

Tal vez fuera merecido, ya que en las seis últimas finales no ha faltado dramatismo.

Henin posee un maravilloso y versátil revés cortado que puede ayudar en posiciones defensivas, neutralizar a las rivales y conseguir esos golpes baratos.

Y con Vondrousova en la recta final del segundo set contra Barty, un golpe cruzado desde más allá de la línea de fondo desconcertó a la zurda y le permitió ganar limpiamente.

Gran comienzo

El comienzo de Barty fue probablemente la clave del encuentro. La final se retrasó una hora y media porque la semifinal masculina entre Novak Djokovic y Dominic Thiem tuvo que completarse, con otra interrupción por lluvia.

Era la primera final de un Grand Slam tanto para Barty, que nunca había superado la segunda ronda en París, como para Vondrousova. Pero la australiana está más consolidada que su rival y, por tanto, acostumbrada a jugar en escenarios más grandes.

En marzo, por ejemplo, Barty ganó uno de los torneos más importantes fuera de los grand slams, el Abierto de Miami. Vondrousova, por su parte, nunca había jugado en el principal estadio Philippe Chatrier.

Esa experiencia extra resultó decisiva.

Barty logró una rápida ventaja de 4-0, un día después de imponerse a otra adolescente, Amanda Anisimova, por 5-0 en semifinales.

Sin embargo, la estadounidense remontó y se hizo con un set y un break de ventaja, lo que obligó a Barty a remontar para llegar a la final.

No cometió el mismo error dos veces.

"Ayer fue una montaña rusa", dijo Barty. "No hay manera de hacerlo. Creo que jugué muy bien y muy mal".

"Hoy me he dicho a mí misma: 'Puede que nunca vuelva a tener esta oportunidad', así que he intentado cogerla con las dos manos".

Barty logró 27 golpes ganadores frente a 26 errores no forzados bajo el sol de la tarde, que contrarrestó la lluvia caída al principio del día. Los vientos que afectaron tan drásticamente a las semifinales masculinas del viernes siguieron siendo algo con lo que Barty y Vondrousova tuvieron que lidiar, pero no tan drásticamente.

Vondrousova, al igual que Barty, posee un gran toque. Pero el drop shot del que disfruta rara vez funcionó, al contrario que en sus rondas anteriores.

Vondrousova fue capaz de recuperarse de posiciones nefastas en sus dos partidos anteriores contra Johanna Konta y Petra Martic - abajo 5-3 en el primer set y salvando puntos de set - sin embargo Barty no fue tan generosa.

Primer set perdido

Vondrousova no había perdido un set antes de la final, por lo que la victoria de Barty en el primer set, y en un tiempo récord, debió ser un duro golpe.

De haber ganado la zurda, Vondrousova se habría convertido en la primera adolescente en ganar un grande desde Maria Sharapova en el US Open 2006 y la primera en Roland Garros desde Iva Majoli en 1997.

"Creo que estoy orgullosa de mí misma en todo, porque sólo tengo 19 años y he ganado seis partidos difíciles", declaró Vondrousova, cuyos padres estaban presentes. Han sido dos semanas increíbles para mí".

Barty hizo historia con su título en una superficie en la que tenía poca experiencia.

"Al principio del año le dije a mi equipo que me preocupaba caerme", dijo Barty. "Y puedo decir con satisfacción que hemos llegado al final de la temporada de tierra batida y no me he caído ni una sola vez. Así que estoy muy contenta".

¿Y adivina qué Grand Slam es el siguiente? Wimbledon. Sobre hierba.

