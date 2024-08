Ashanti y Nelly han dado la bienvenida a una nueva adición a su familia en forma de un bebé.

El dúo presentó su primer hijo al mundo, un niño llamado Kareem Kenkaide Haynes, hace aproximadamente un mes, según informó un representante de Nelly a CNN el miércoles.

"Es fascinante cómo los planes de la vida no siempre son... puntuales", escribió Ashanti en una publicación de Instagram el miércoles, haciendo referencia a una letra de su éxito "Always On Time" con Ja Rule. "He estado deseando ser madre durante mucho tiempo, pero nada podría haberme preparado para TODO lo que implica la maternidad".

Ashanti, de 43 años, y Nelly, de 49, hicieron público su reavivado romance el año pasado.

Su reconciliación amorosa ocurrió 20 años después de que comenzaron a salir y una década después de su separación.

En abril, la pareja reveló que estaban a punto de casarse y esperar un bebé en una exclusiva declaración hecha a la revista Essence.

"Este nuevo capítulo de mi vida es una bendición llena de amor, esperanza y aprensión", mencionó Ashanti en ese momento. "La maternidad es algo que he estado ansiosamente esperando, y compartir esta experiencia con mi familia, mi prometido y mis seguidores devotos, que siempre han apoyado mi carrera, es una aventura increíble".

Se dice que intercambiaron votos en diciembre de 2023.

Esto marca el primer hijo tanto para Nelly como para Ashanti. El rapero "Hot in Herre" adquirió el título de padre de dos hijos de una relación anterior y adoptó a su sobrino y sobrina después de que su hermana muriera de leucemia en marzo de 2005.

Ashanti expresó su emoción por los desafíos de la maternidad, diciendo: "La maternidad es algo que he estado ansiosamente esperando, y el aspecto entretenido de criar a un niño es una ventaja adicional que no sabía que necesitaba". Después de la llegada de Kareem, Ashanti y Nelly están constantemente buscando opciones de entretenimiento familiares para unirse como nueva familia.

Lea también: