Asaltos catastróficos en Saporichya: una muerte, numerosos heridos y daños sustanciales observados

10:07 PM, Munz sobre el pesimismo de la tripulación del buque naval ruso: "El barco puede que nunca vuelva a navegar"Según Forbes, la tripulación del buque naval ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo reubicada en primera línea. El barco, conocido por su serie de desventuras, está siendo vigilado por el corresponsal de ntv Rainer Munz, con sede en Moscú. El rearme de la tripulación podría ser una señal de las dificultades económicas de Rusia.

9:27 AM, Condición crítica de Wuhledar: ¿Avance de las tropas rusas?Según los medios estatales y los blogueros, las tropas rusas parecen haber iniciado la captura de la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar. Yuri Podolyaka, un bloguero de la guerra pro-ruso, escribe: "Las unidades rusas han entrado en Wuhledar - ha comenzado el ataque a la ciudad". Otros blogueros de la guerra pro-rusos corroboran el ataque. Los medios de comunicación afines a Rusia informan de que la ciudad, situada en la región de Donetsk, está siendo sitiada y se libran combates en el este de la ciudad. El analista militar coronel Reisner cree a ntv.de que la ciudad está en una situación peligrosa y que es muy dudoso que la 72.ª brigada mecanizada, armada con tanques y vehículos blindados, pueda mantener la zona.

9:27 AM, Guerra de drones de Rusia y Ucrania por la nocheLa defensa aérea rusa supuestamente repelió 13 drones ucranianos en plena noche. Seis fueron derribados sobre las regiones de Belgorod y Kursk y uno sobre la región de Bryansk, según la agencia de noticias TASS, citando fuentes del ministerio de defensa ruso. A su vez, la fuerza aérea ucraniana afirma que fue atacada por Rusia con 81 drones y 4 misiles durante la noche. Se informaron 79 drones derribados o obligados a estrellarse. Todavía no se han informado bajas civiles ni daños.

8:17 AM, Declaración audaz de Dinamarca contra RusiaLa primera ministra danesa Mette Frederiksen apoya la autorización para que los aliados de Ucrania utilicen armas más potentes contra Rusia. "Es hora de dejar de lado esta discusión sobre líneas rojas". La línea roja, según ella, ya ha sido cruzada por Rusia al invadir Ucrania. Nunca tolerará la influencia rusa en la determinación de la moralidad dentro de la OTAN, Europa o Ucrania, declara.

07:38 AM, Soldados rusos caídos: Enterrados y desaparecidos para ahorrar fondosSegún la información de la inteligencia militar ucraniana, se estaría enterrando a los soldados rusos caídos en el campo de batalla y registrándolos como "desaparecidos" para evitar pagar indemnizaciones cuantiosas a sus familias. "Los matan, continúan los tiroteos, hace calor, comienzan a oler mal, así que los enterramos enseguida y luego se reportan como desaparecidos. En ese caso, la familia no recibe indemnización", señaló un hombre en una llamada con un residente de la región rusa de Belgorod, publicada por el Independiente de Kiev. Cada soldado caído da derecho a su familia a una indemnización que va de 67.500 a 116.000 dólares.

06:59 AM, Sin esperanzas de paz en las declaraciones de RusiaEl presidente ucraniano Selenskyy promueve un "plan de victoria" en EE. UU., pero no hay indicios de paz por parte de Rusia. "El Kremlin continúa enviando mensajes públicos que indican su falta de interés en una resolución del conflicto que no requiera la rendición incondicional del gobierno ucraniano y la aniquilación de Ucrania como estado", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Los representantes de alto nivel de Rusia han rechazado recientemente participar en la siguiente cumbre de la paz, y el portavoz del Kremlin Peskov reiteró la falta de disposición de Rusia para negociar hasta que Ucrania se rinda. El ISW concluye que Rusia no tiene intención de participar en negociaciones de paz genuinas con Ucrania y solo se referirá a "planes de paz" y "negociaciones" para presionar al Occidente a obligar a Ucrania a renunciar a su autonomía y integridad territorial.

06:27 AM, Zelenskyy: La determinación de EE. UU. podría poner fin a la invasión rusa antesSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, la acción decidida del gobierno de EE. UU. podría acelerar el final de la agresión rusa contra Ucrania en el próximo año. "Ahora, al final del año, tenemos una verdadera oportunidad de fortalecer la cooperación entre Ucrania y EE. UU.", escribió Zelenskyy en una publicación en Telegram después de una reunión con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU. El líder ucraniano se encuentra en EE. UU. para participar en las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y presentar su "plan de victoria" al gobierno de EE. UU.

05:44 AM, Helicóptero Mi-8 incendiado por adolescentes en OmskEl sábado pasado, en una base de la fuerza aérea rusa en Omsk, dos adolescentes incendiaron un helicóptero Mi-8 utilizando una bomba molotov, según el canal de Telegram Baza. Los adolescentes de 16 años fueron detenidos y confesaron haber recibido una recompensa de 20.000 dólares por llevar a cabo el ataque. El helicóptero resultó extensively damaged, informan los medios rusos. Este incidente sigue a un ataque similar del 11 de septiembre, cuando dos chicos incendiaron un helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Nojabrsk en la región de Tyumen. Los incidentes de sabotaje, como los descarrilamientos de trenes, han sido recurrentes en diversas regiones rusas. En enero, la inteligencia militar ucraniana (HUR) afirmó que algunos ferrocarriles rusos habían sido objetivo de "adversarios desconocidos del régimen de Putin".

03:50 Zelensky: "La Paz Está Más Cerca de lo que Pensamos"El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresa su esperanza sobre un rápido fin del conflicto con Rusia. Cree que la paz está más cerca de lo que percibimos, según declaró en una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News. El fin de la guerra se acerca, y apela a EE. UU. y sus aliados para que continúen apoyando a Ucrania.

02:50 Muertes tras los ataques rusos en SaporizhzhiaLas fuerzas rusas llevaron a cabo su último round de ataques en la ciudad sudoriental ucraniana de Saporizhzhia el martes por la noche, lo que resultó en una muerte según el gobernador regional Iván Fedorov. Un funcionario municipal, hablando con el broadcaster público Suspilne, informó sobre cinco heridos, incluidos un niño de 13 años. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores en la ciudad y la noche anterior. Dos casas fueron destruidas en el último ataque, aunque el tipo de arma utilizada sigue sin estar claro, según la actualización de Telegram de Fedorov. Las fuerzas rusas atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que fue apagado por los servicios de emergencia sin causar más heridos.

01:29 La militar ucraniana bajo presión en PokrovskLa militar ucraniana está experimentando presión en la parte este del país, según sus propios informes. La situación en Pokrovsk y Kurachove es más tensa que nunca, según informó el Estado Mayor en Kyiv. Más de 50 de los 125 ataques a lo largo del frente ocurrieron en este sector. El principal ataque se ha dirigido hacia Pokrovsk, según mencionó la dirección militar ucraniana. También sugieren que las tropas rusas amenazan con rodear varias unidades cerca de la ciudad minera de Hirnyk. De manera similar, las tropas rusas también intentan flanquear las posiciones defensivas cerca de Vuhledar, una ciudad que los rusos han intentado capturar anteriormente mediante ataques directos.

00:28 Ciudadano estadounidense condenado por intento de secuestro de niño en RusiaUn ciudadano estadounidense ha sido condenado a seis años de prisión en Rusia por intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre, según las autoridades judiciales. El tribunal de Kaliningrado encontró al hombre culpable de "intento de secuestro" y ordenó que cumpliera su condena en un campo de trabajo. Según la sentencia, el ciudadano estadounidense intentó salir del país con su hijo de 4 años sin obtener el consentimiento de la madre. Fue detenido intentando cruzar la frontera con Polonia a través de un área forestal, bloqueado por guardias fronterizos. Las tensiones entre EE. UU. y Rusia son actualmente muy altas debido al conflicto de Ucrania.

23:14 Rusia informa sobre muertes tras el ataque en BelgorodTres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un ataque a un pueblo ruso cerca de la frontera con Ucrania, según informaron las autoridades regionales de Belgorod. El pueblo de Archangelskoe, ubicado a cinco kilómetros de la frontera, fue bombardeado supuestamente por el ejército ucraniano el lunes.

22:13 Zelensky agradece el apoyo de Scholz después de la reunión en Nueva YorkDespués de su reunión con el canciller alemán Olaf Scholz en Nueva York, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski expresó su gratitud por el apoyo de Alemania. "Estamos profundamente agradecidos con Alemania por su apoyo", escribió Zelenski en Twitter. "Juntos, hemos salvado miles de vidas, y podemos hacer seguramente más para fortalecer la seguridad en toda la continente europeo". Sin embargo, Scholz reiteró la postura del gobierno alemán de no proporcionar a Ucrania armas avanzadas.

21:35 Forbes: Mientras el único portaaviones de Rusia se deteriora, la tripulación se despliega a la guerraRusia solo tiene un portaaviones, llamado "Almirante Kuznetsov", que ha enfrentado numerosos problemas desde su lanzamiento en la década de 1980, a pesar de muy pocas misiones. Ahora, Forbes informa que soldados del 15,000-strong Almirante Kuznetsov crew están siendo desplegados en la guerra en Ucrania en lugar de en el portaaviones. Esto es uno de los medidas que se están tomando para cumplir con los objetivos mensuales de incorporación de Rusia, que Forbes estima en 30,000 nuevos combatientes cada mes. El Almirante Kuznetsov se encuentra supuestamente en mal estado y pronto puede convertirse en una instalación permanente a lo largo de la costa de Murmansk.

El presidente del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas ha expresado su apoyo para granting permission para que los aliados de Ucrania utilicen armas más potentes contra Rusia, considerando que la línea roja en la integridad territorial de Ucrania ya ha sido cruzada.

A pesar de los ataques repetidos, la tripulación del buque naval ruso "Almirante Kuznetsov", conocido por su serie de desgracias, está siendo reubicada por el gobierno ruso, lo que plantea preguntas sobre el futuro del barco y las prioridades de la Armada.

