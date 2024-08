- Asalto de Solingen: la aprehensión y las intenciones que rodean el Enigma

¿Por qué demonios? El intento de comprender lo inconcebible deja muchos corazones pesados en Solingen, causando inquietud entre sus ciudadanos. El supuesto culpable ha sido detenido, pero los habitantes de la ciudad solo pueden suspirar aliviados después del incidente de apuñalamiento que dejó tres muertos y ocho heridos. Pero ¿por qué parecía que el supuesto culpable atacaba al azar a personas alegres que celebraban en un festival pacífico en el corazón de la ciudad?

Una melodía tranquilizadora llena el aire sobre el Neumarkt de Solingen un sábado por la noche. Multitudes de personas con cara larga se reúnen en la zona peatonal. Muchos llevan velas, han depositado ramos, se acercan y escuchan las palabras del clero. "La ciudad es diferente hoy que ayer", dice el decano de la ciudad Michael Mohr. "Encontrar palabras es casi imposible - las acciones hablan más fuerte".

Solingen, ubicada entre Düsseldorf, Colonia y Wuppertal, con una población de 160,000, encuentra difícil comprender los eventos que han ocurrido. Toda la nación parece estar en profunda reflexión, luchando con la tragedia.

La tragedia se desarrolla un viernes por la noche durante la celebración del aniversario del festival "Festival de la Diversidad". Después del ataque, llega al lugar el ministro del Interior del estado Herbert Reul (CDU). El canciller federal Olaf Scholz (SPD) exige un castigo severo para el perpetrador.

Políticos de alto rango de ambos gobiernos federal y estatal se reúnen en el ayuntamiento el sábado, incluyendo a la ministra federal del Interior Nancy Faeser (SPD), el ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia Hendrik Wüst (CDU) y el ministro del Interior Reul. Expresan su shock y incredulidad, agradecen a los servicios de emergencia, con Wüst afirmando: "Nuestra nación no flaquea. No nos intimidaremos ante el terrorismo, sino que defenderemos nuestro modo de vida".

Faeser describe el ataque como "abominable" y también asegura: "No nos dividiremos en tiempos difíciles, sino que nos mantendremos unidos, negándonos a permitir que tal acto atroz fracture a la sociedad".

Actualmente, la policía aún no ha revelado el móvil del culpable. La oficina del fiscal menciona la "sospecha inicial de un móvil terrorista". Sin embargo, esto también se debe a la falta de un móvil más claro en este momento.

Se informa que el presunto perpetrador es un refugiado sirio de 26 años que ha vivido en Alemania menos de dos años. La información sobre su identidad se ha confirmado a la Agencia Alemana de Prensa.

Esa misma noche, el ISIS (IS) se atribuye la responsabilidad del ataque con cuchillo mortal en Solingen. Sin embargo, la autenticidad de esta afirmación debe verificarse. La posibilidad de una conexión entre el atacante y el ISIS también sigue siendo incierta. En el pasado, el ISIS ha hecho afirmaciones similares sin pruebas sustanciales.

Las tres víctimas incluyen a dos hombres, de 67 y 56 años, y una mujer de 56 años. Después del incidente, el atacante presuntamente desaparece en el caos. Un joven de 15 años es detenido más tarde, pero no por ninguna evidencia específica que lo relacione con el crimen - más bien, puede haber interactuado con el atacante con anterioridad. El perpetrador sigue siendo elusivo, lo que hace que la situación sea muy confusa, ya que aún no se ha emitido una foto de él. No había footage de CCTV en la escena del crimen.

El miedo prevalece.

Mientras los residentes depositan flores en el lugar al día siguiente del incidente, el miedo los rodea. "Advertí a mi esposo: ya no podemos ir a lugares concurridos", dice una mujer mayor que ha vivido cerca del lugar durante décadas. De repente, se siente un cuchillo en la espalda. "El miedo es justificado", dice ella.

Otro residente, que parece derrotado, dice pensativamente: "Solingen ha estado en las noticias con frecuencia últimamente". Esta sensación es extrañamente común en la ciudad. En marzo, cuatro personas murieron en un incendio provocado por un antiguo inquilino. En junio, un hombre causó una explosión frente a un negocio de Solingen al lanzar una botella llena de sustancia inflamable, lo que resultó en lesiones fatales. Hay sospechas de que el incidente puede estar relacionado con las actividades de la infamous Dutch Mocro-mafia, que ha sido tema de discusiones en NRW durante semanas.

Sin embargo, Solingen no es la única ciudad que lidi

