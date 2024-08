- Artista que anhela una identidad aparte del apodo de Affleck

Jennifer Lopez, a 55 años, está preparando su separación de Ben Affleck, tanto de su apellido como de su vínculo matrimonial, según sugieren documentos judiciales obtenidos por "Page Six", una columna de chismes del New York Post. A pesar de su uso público del nombre Jennifer Lopez, los documentos legales indican que ha sido reconocida como Jennifer Lynn Affleck desde su matrimonio en 2022. Se informes que Lopez presentó los documentos de divorcio el 20 de agosto de 2024.

La decisión de Lopez de divorciarse es notable, especialmente considerando su postura de hace dos años. En una entrevista de noviembre de 2022 para Vogue, ella afirmaba: "Somos marido y mujer. Me enorgullece eso. No creo que sea un problema".

Lopez se mantiene en su decisión "sentimental" de 2022

Durante la misma entrevista, Lopez rechazó la idea de que su esposo adoptara su nombre. "No, eso no es tradición. No tiene valor sentimental. Se sentiría como un juego de poder", compartió. "No necesito eso. Tengo mi vida y mi destino en mis propias manos, y me siento poderosa como mujer y como ser humano", agregó.

Lopez continuó: "Entiendo que la gente puede tener sentimientos al respecto, y eso está bien. Pero para aclarar, lo encuentro entrañable. Para mí, todavía encarna tradición y romanticismo, y perhaps soy simplemente ese tipo de mujer".

Lopez y Affleck tienen una historia que se remonta a la década de 2000. Se casaron en el verano de 2022, pero los rumores de discordia en su matrimonio comenzaron durante su luna de miel en Lago Como. Según "Page Six", Affleck supuestamente se cansó de la presencia constante de los paparazzi durante su escapada.

A pesar del apego sentimental que Lopez expresó hacia mantener su nombre, posteriormente decidió buscar el divorcio, como se indica en los documentos presentados. El divorcio y la separación podrían llevar a un cambio en su nombre legal, al igual que como fue reconocida legalmente como Jennifer Lynn Affleck durante su matrimonio.

