- Artista de hip-hop estadounidense detenido en Las Vegas

El rapero Lil Baby, conocido como Dominique Armani Jones, enfrentó un arresto en Las Vegas. Según reportó la revista "People", los documentos judiciales sugieren que el músico ganador de un Grammy fue detenido por portar un arma oculta sin el permiso necesario.

La Policía Metropolitana de Las Vegas confirmó a la publicación que el incidente ocurrió el 26 de agosto, alrededor de las 5:00 AM, lo que llevó al arresto de Lil Baby. Los detalles específicos que rodean el incidente siguen sin estar claros.

Fianza concedida, fecha de audiencia fijada

En respuesta al arresto, los representantes legales de Lil Baby compartieron sus intenciones de investigar las circunstancias que rodearon el arresto, a pesar de que el artista tiene un permiso válido para portar armas ocultas en Georgia. Según el informe, aunque el porte de armas abiertamente es legal en Nevada, el estado no reconoce los permisos emitidos en otros estados, incluyendo Georgia.

Se informó posteriormente que Lil Baby había logrado su liberación bajo fianza, pagando una fianza de $5,000. Está programado para comparecer en corte el 1 de octubre.

Problemas legales previos

Este no es el primer roce con problemas legales para Lil Baby. Una serie de arrestos durante su adolescencia, incluyendo una condena en 2014 por posesión de marihuana, resultaron en una condena de dos años de prisión. Recientemente, el músico fue detenido por la policía francesa durante la Semana de la Moda de París por cargos de posesión de drogas, lo que resultó en una multa.

Los logros musicales de Lil Baby son amplios, con álbumes que llegaron a lo más alto de las listas como "Harder Than Ever" (2018), "My Turn" (2020) y "It's Only Me" (2022). Su trabajo colaborativo con Drake y Nicki Minaj en "Yes Indeed" (2018) y "Do We Have a Problem?" (2021), respectivamente, y su pista ganadora del Grammy "Hurricane" con Kanye West y The Weeknd (2022) han consolidado su posición en la industria musical.

