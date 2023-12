Lo más destacado

Arthur Ashe: ¿El mayor icono negro del deporte estadounidense?

Arthur Ashe ganó tres títulos de Grand Slam

Primer afroamericano en lograr la hazaña de ganar un slam

Murió a los 49 años, en 1993, de una enfermedad relacionada con el sida a causa de una transfusión de sangre infectada

La pista del estadio de Flushing Meadows lleva su nombre

La pista principal del estadio de Flushing Meadows, donde se disputa el US Open, lleva su nombre en su honor, una impresionante estatua de Ashe adorna el recinto y el Día de los Niños Arthur Ashe es una brillante fiesta anual que da el pistoletazo de salida a la quincena previa al último Grand Slam de la temporada.

Michelle Obama fue la invitada de honor en 2013, mientras que Bradley Cooper, Carmelo Anthony, Justin Bieber y Will Ferrell han formado parte de una ecléctica lista de celebridades a lo largo de los años.

La viuda de Ashe, Jeanne Moutoussamy Ashe, ha convertido en el trabajo de su vida asegurarse de que la memoria de su difunto marido se preserve durante generaciones, y el respaldo presidencial es la guinda del pastel.

"Me hace sentir muy orgullosa que Arthur tenga su nombre en alto para niños que no tenían ni idea de quién era", dijo al programa Open Court de la CNN en 2013.

"Fue un honor tan grande. Nací y crecí en el lado sur de Chicago, al igual que la señora Obama, así que estar sentada aquí a su lado con sus hijas fue muy divertido".

"Y que apoye tanto el Arthur Ashe Learning Center y el legado de Arthur. No creo que pudiéramos haber pedido una situación mejor ese día, fue simplemente maravilloso".

Moutoussamy Ashe compartía sus experiencias con la ex estrella estadounidense de la Copa Davis James Blake, que se retiró del ATP Tour en 2013.

Blake le contó que Ashe ha sido su ídolo e inspiración mientras crecía.

"Siendo un afroamericano que juega al tenis, su impacto en mí fue grande y quería seguir sus pasos, siendo alguien que fue a la universidad y fue educado y tuvo una influencia tan grande en el mundo", dijo.

El impacto del que habla Blake fue mucho más allá de los estrechos confines del deporte profesional.

Ashe dijo una vez: "No quiero que se me recuerde por mis logros en el tenis", y Moutoussamy Ashe ha hecho todo lo posible por promover su deseo.

"El tenis le proporcionó una plataforma para hablar de los temas que tanto le preocupaban", afirmó.

"Creo que fue un modelo para muchos niños, y por eso es tan importante promover su legado hoy en día.

"No queremos que toda una generación de niños de hoy y de generaciones venideras no sepan que fue más que un jugador de tenis".

Nacido en 1943, Ashe se crió en el sur segregado de Richmond (Virginia) y probó por primera vez sus habilidades tenísticas en un parque infantil de la ciudad reservado exclusivamente a los negros.

Desarrolló su talento en el instituto y obtuvo una beca de tenis en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en 1963, convirtiéndose ese año en el primer afroamericano en representar a Estados Unidos en la Copa Davis.

Miembro del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (ROTC, por sus siglas en inglés), Ashe tuvo que hacer el servicio militar y pasó tres años en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, alcanzando el rango de subteniente.

Ashe aún era oficial en activo cuando ganó su primer título del Grand Slam en el US Open de 1968, el primero de la Era Abierta en el que también se permitía competir a los profesionales.

"No sólo fue el primer hombre afroamericano en ganar el US Open, sino también el primer estadounidense de la época en ganarlo, porque el US Open no empezó hasta 1968", subraya Moutoussamy Ashe.

Ashe se licenció del Ejército en 1969 y, tras ganar su segunda corona del Grand Slam en el Abierto de Australia de 1970, se hizo profesional.

Destacado defensor del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, los principios políticos de Ashe se pusieron a prueba cuando el gobierno sudafricano del apartheid le denegó el visado para competir en su abierto nacional ese mismo año.

Ashe hizo campaña para que se excluyera a Sudáfrica de la Federación Internacional de Tenis, pero aunque no se atendieron sus demandas, finalmente se le concedió un visado para competir en el Open de Sudáfrica de 1973, siendo el primer hombre negro en hacerlo.

Ashe siguió denunciando el régimen del apartheid y, tras la liberación de Nelson Mandela, que había cumplido 27 años de cárcel, la estrella del tenis regresó a Sudáfrica en 1991 como miembro de una delegación de 31 personas para observar los profundos cambios políticos que se estaban produciendo en el país.

Se reunió varias veces con Mandela y observó modestamente: "Comparada con el sacrificio de Mandela, mi propia vida ha sido casi una autoindulgencia. Cuando pienso en él, mis propios esfuerzos políticos parecen insignificantes".

Pero otros no estarían de acuerdo. Andrew Young, ex embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dijo una vez sobre Ashe: "Asumió la carga de la raza y la llevó como un manto de dignidad".

Young, pastor reconvertido en destacado político, presidió la boda de Ashe con Jeanne en 1977, después de que se conocieran en un acto benéfico celebrado apenas seis meses antes, al que asistía Moutoussamy Ashe como fotógrafo en activo.

Ashe se había proclamado tres veces campeón individual de Grand Slam tras derrotar al cabeza de serie Jimmy Connors en una épica final de Wimbledon en 1975, pero fue la última, ya que las lesiones y la enfermedad le pasaron factura.

El mundo se sorprendió en 1979 cuando Ashe, que estaba en plena forma, sufrió un ataque al corazón y se sometió a una operación de bypass.

Se disponía a regresar al circuito de tenis cuando surgieron nuevas complicaciones y se vio obligado a anunciar su retirada.

"Tenía unas 30 cartas que había escrito individualmente a la gente, contratos que tenía, promesas y compromisos que tenía con la gente, simplemente les escribió personalmente y les dijo: 'Me retiro y quiero que seáis los primeros en saberlo'", recuerda Moutoussamy Ashe.

Una vez retirado, asumió la capitanía del equipo de Copa Davis de Estados Unidos, pero en 1983 tuvo que someterse a una segunda operación de corazón en Nueva York.

Se cree que fue durante esta operación cuando Ashe contrajo el virus VIH a través de transfusiones de sangre infectada.

Se enteró del diagnóstico en 1988, tras otro susto de salud, pero por el bien de su hija adoptiva de dos años, Camera, Ashe y su mujer mantuvieron la enfermedad en secreto.

Hasta 1992 no se vio obligado a hacerlo público y, fiel a sus ideales, empezó a hacer campaña para desmentir los mitos sobre el sida y la forma en que se contrae.

Creó la Arthur Ashe Foundation for the Defeat of Aids (Fundación Arthur Ashe para la Lucha contra el Sida), que se basaba en la labor de un instituto que había creado para promover la salud pública.

Ashe terminó sus memorias, "Days of Grace", poco antes de su muerte, el 6 de febrero de 1993, a causa de una neumonía relacionada con el sida.

Para Blake, el libro fue una inspiración. "En cuanto leí 'Días de Gracia', siempre ha sido mi respuesta a cuál es tu libro favorito de todos los tiempos", dijo a Moutoussamy Ashe.

Young ofició el funeral de Ashe en Richmond, al que asistieron miles de dolientes. Fue enterrado junto a su madre, Mattie, que murió en 1950 cuando él tenía sólo seis años.

El mismo año de su muerte, el Presidente Bill Clinton le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad.

Fue el primero de una serie de honores de alto nivel en reconocimiento de un hombre verdaderamente extraordinario, pero para su viuda, que ha llevado su antorcha durante tantos años, lo más importante es su impacto en las comunidades y en las generaciones más jóvenes.

"Creo que si Arthur estuviera aquí hoy, promovería el tenis a nivel de base, dibujando esa metáfora de que el tenis no es sólo un deporte, sino, lo que es más importante, una profesión que puede conseguirte una beca universitaria para que vayas a la escuela", afirmó.

Otros como Blake y Mal Washington siguieron los pasos de Ashe en el lado masculino del deporte, pero Moutoussamy Ashe está igualmente encantada por el impacto que las hermanas Williams han tenido en el deporte afroamericano.

"Estoy muy orgullosa de lo que están haciendo Venus y Serena. Venus tiene sus retos, pero está sacando adelante su vida y sigue muy involucrada en el tenis siempre que puede.

"Creo que Serena ha estado en plena forma, no sólo en el tenis, sino como persona, durante este US Open en particular", añadió, reflexionando sobre la 17ª corona individual de Grand Slam de la número uno del mundo.

Moutoussamy Ashe espera que el Centro de Aprendizaje Arthur Ashe, que contiene una gran cantidad de sus propias fotografías y recuerdos recogidos a lo largo de su vida, pueda encontrar un hogar permanente.

"Es muy importante que no sólo la generación actual, sino también las venideras, lo entiendan como algo más que un atleta, como algo más que un paciente, como algo más que un estudiante y un entrenador.

"Que comprendan la importancia de ser un ser humano completo, que puede que no seas un gran campeón, pero si eres un ser humano completo, entonces puedes hacer casi cualquier cosa para tener éxito en la vida".

El propio Ashe es el ejemplo perfecto de ello, luchando contra su origen modesto y un trasfondo de prejuicios para alcanzar el mayor honor que se puede conceder a una persona en Estados Unidos.

"El racismo no es una excusa para no dar lo mejor de uno mismo", dijo Ashe, y él es un testimonio elocuente de la verdad de sus palabras.

