- Arruinó la armonía en su esfera doméstica debido a compromisos laborales.

Jan Hofer (74) se prepara para su última aparición como presentador de "RTL Direkt" en RTL+, y la cuenta de Instagram de "RTL Aktuell" le agradece por su lealtad a lo largo de los años, anunciando su último show para el 29 de agosto. En una conversación con "Redaktionsnetzwerk Deutschland", Hofer habla sobre su decisión de dejar el formato de noticias después de tres años y las razones personales detrás de ella.

"Mi vida diaria con mi esposa y mi hijo sufrió mucho", explica Hofer. Pasó más de la mitad del año en Berlín por "RTL Direkt" mientras su familia reside en Mallorca. "He perdido mucho tiempo viendo crecer a mi hijo, no es divertido", recuerda. "Y las despedidas emocionales de él cada vez que viajo a Berlín se han vuelto más largas y emocionales. Los niños pueden ser crueles, quieren a su papá". Hofer ha estado yendo y viniendo entre Berlín y Mallorca durante cuatro años, donde su hijo también asiste a la escuela.

"Ahora habla fluidamente cuatro idiomas: inglés, alemán, español y catalán", agrega Hofer. Para mantenerse en forma para su hijo, confía en la ayuda de un entrenador personal y visitas regulares al gimnasio. "La escuela de mi hijo a menudo organiza torneos de fútbol con los padres. La última vez que pude participar, estaba muy orgulloso, pero antes no tanto, y eso no es bueno".

En junio de 2024, RTL citó a Hofer diciendo: "Crear un formato de noticias completamente nuevo en un canal tan destacado fue una tarea emocionante y desafiante. Ahora es el momento de ver crecer a mi hijo, solo tiene ocho años y quiere jugar fútbol con su papá con más frecuencia".

Hofer se casó con su pareja 28 años más joven, Phong Lan, la madre de su hijo, en octubre de 2018, y su hijo nació en 2015. Hofer tiene otros tres hijos de una relación anterior.

¿Qué sigue para Hofer? Hofer, miembro del equipo de presentadores de "Tagesschau" desde 1985 y ascendido a presentador jefe en 2004, no ha planeado ningún despedida especial para "RTL Direkt". "No creo que me quite la corbata esta vez", dice. "Probablemente solo diré algunas palabras y agradeceré a mis colegas y espectadores. El gesto de la corbata fue malinterpretado, no tengo nada en contra de las corbatas, creo que son un accesorio elegante para ciertas ocasiones. Simplemente quise mostrar con ese gesto que ahora soy libre de todas las restricciones bajo las que he estado".

Después de Hofer, Pinar Atalay (46) será el presentador principal único de "RTL Direkt". Hofer y Atalay han estado alternando como presentadores desde agosto de 2021. Las responsabilidades de presentador temporal serán asumidas por Lothar Keller (59), quien anteriormente formó parte del equipo de moderación extendido de "RTL Nachtjournal".

Jan Hofer expresa su gratitud hacia "RTL Aktuell" en Instagram, reconociendo su agradecimiento por sus años de servicio en "RTL Direkt".

A pesar de su compromiso con "RTL Direkt" con RTL+, Hofer lamenta el tiempo que ha perdido con su hijo, que vive en Mallorca, y espera poder pasar más tiempo con él ahora.

