Al menos 34 personas pierden la vida cuando una montaña de basura en la capital de Uganda, Kampala, se derrumba, sepultando numerosas casas. Los vecinos en las afueras del vertedero esperaban este desastre desde hace tiempo. Ahora, el gobierno enfrenta escrutinio público.

Bulldozers retiran capa por capa de la masa de olor nauseabundo. Con cada empujón, el hedor se intensifica, emanando de la colosal montaña de desperdicios. Enjambres de moscas revolotean - agua contaminada de color oxidado gotea de las palas. Algunos operadores de bulldozer llevan hasta tres máscaras para soportar el hedor.

A pesar de que han pasado casi siete días desde que una montaña de basura en Kampala se desplomó como una avalancha, sepultando Numerous homes, las operaciones de rescate continúan. Solo 14 personas han podido liberarse de sus hogares, algunas requiriendo hospitalización. Se han recuperado 34 cuerpos en los últimos días. Sin embargo, la búsqueda de personas desaparecidas continúa. La Cruz Roja, a cargo de la misión de rescate, indica que la probabilidad de encontrar más sobrevivientes después de casi una semana es nula.

Como medida de seguridad, se insta a todos los residentes en las cercanías de la enorme basura a evacuar sus hogares. La razón: la temporada de lluvias se acerca, lo que plantea el riesgo de que más pilas de basura se derrumben. En consecuencia, la administración de la ciudad ha ordenado que todas las casas restantes en las cercanías deben ser evacuadas.

La pila de basura se acercaba a las casas

La casa de Proscovia Nabafu es una de aquellas marcada con una cruz roja en la pared, una cinta amarilla de advertencia ondeando en su puerta. La madre de cuatro hijos de 44 años está empacando platos en una caja en su sala de estar. "Todos los que viven dentro del área restringida deben evacuar sus hogares porque es arriesgado", dice, pareciendo ansiosa. "Solíamos eliminar la basura, ahora nos ordenan que nos vayamos." Ha enviado a sus hijos a parientes para empacar sus pertenencias en paz. Señala a las gallinas en su patio y los plátanos que dan frutos. No sabe qué hacer a continuación. "El Primer Ministro visitó y prometió compensación, pero no sé adónde ir ahora."

Cuando compró el solar hace doce años y construyó su casa con sus ahorros, no había pilas de basura en el vecindario. "El hoyo donde se vertía la basura estaba detrás de aquellas colinas, apenas lo notábamos", explica. Pero en los últimos años, una de las pilas de basura se había acercado gradualmente a su casa. Esto trajo numerosos problemas, dice: "El hedor, las moscas - era tan insoportable que ya no podía dejar que mis hijos jugaran afuera, siempre estaban enfermos y tosiendo", dice Nabafu. Su mirada se desvía hacia arriba, detrás de su casa, donde otra pila de basura se eleva como una dunas de arena: "Siempre temimos que esto sucediera algún día".

El vertedero en el distrito de Kiteezi en las afueras de la ciudad ha sido un dolor de cabeza para la administración de Kampala durante años. Cuando se estableció en 1996, era un hoyo entre tres colinas. Los camiones podían subir una de las colinas y simplemente descargar todo: los desperdicios no clasificados entonces resbalaban automáticamente por la pendiente. Pero desde 2008, el hoyo está lleno. Incluso entonces, la administración de la ciudad declaró que urgentemente se debía construir un nuevo vertedero. Durante años, se buscaron sitios adecuados en el cinturón de la capital. En 2016, se compró un solar fuera de la ciudad. Pero los residentes locales y los diputados locales se rebelaron. Para construir un vertedero adecuado donde se clasifica, se desecha y se almacena adecuadamente la basura, aún falta dinero. Entonces, la basura sigue acumulándose en Kiteezi.

Fallo en el manejo de residuos

Aproximadamente 2.500 toneladas de basura se generan diariamente en Kampala, hogar de alrededor de dos millones de habitantes. Aproximadamente 1.200 toneladas de ella son recolectadas por camiones, el resto se quema o se desecha ilegalmente en las cunetas de las carreteras. No hay separación de basura en Uganda: desde cáscaras de plátano hasta residuos electrónicos, todo termina sin clasificar en una pila.

Mientras que países vecinos como Ruanda y Kenia ya han adoptado la separación de residuos, el reciclaje de plástico y la producción de biogás en instalaciones de compostaje, el gobierno de Uganda aún no ha adoptado esta tendencia. No fue hasta 2022 que se anunció el plan nacional de eliminación de residuos, pero la implementación ha sido lenta ya que no se ha asignado presupuesto.

En el patio de la Escuela Primaria Kiteezi, la Cruz Roja ha erigido grandes tiendas blancas. Alrededor de 120 personas, en su mayoría niños, están sentadas y tumbadas en simples lonas dentro de ellas. Detrás de ellos hay siete toilets portátiles. Colchones, papel higiénico, jabón - todo escasea. Sin embargo, más personas como Nabafu llegan por hora que ya no están autorizadas a dormir en sus hogares. "El Ministerio de Preparación para Desastres ha proporcionado comida y nos ha encargado cuidar a estas personas durante algunas semanas", dice John Cliff Wamala de la Cruz Roja en Uganda. "Apelamos al público y a las iglesias a que donen colchones, pañales para niños y artículos de higiene para mujeres, ya que estos son urgentemente necesarios".

De pie a su lado está Muwada Nkunyingi con una camisa de hierro, sus finos pantalones de traje metidos en botas de goma. El MP del distrito donde se encuentra Kiteezi es de la oposición y pertenece al partido NUP (Plataforma de Unidad Nacional). En consecuencia, también es crítico con el gobierno. "Durante años, he advertido repetidamente en el parlamento que este vertedero es un peligro", gruñe. Ahora, el gobierno se niega a asumir la responsabilidad, alega, y lo deja claro: "Incluso el número de personas desaparecidas se informe significativamente subestimado, es probable que muchas más hayan sido sepultadas".

En medio del alboroto, un hombrecillo con overol y un brillante chaleco amarillo con "KCCA Landfill" estampado en la espalda asiente casualmente. Él reconoce: "Sí, lo entiendo, hay muchos más individuos que han sido ocultados aquí". Se presenta como Ken Kizito. "Especialmente los sábados, tienes una multitud de niños y jóvenes que entran a revolver la basura, buscando plásticos y residuos electrónicos", aclara. En esta época del año, especialmente con el fin de la escuela y los costos de los exámenes a la vuelta de la esquina, los estudiantes inundan el vertedero en busca de tesoros vendibles.

A medida que las operaciones de limpieza se intensifican, ahora está prohibido depositar basura aquí. Ya no se pueden encontrar camiones cansados que transportan basura. Al principio de la semana, las montañas de basura llegaban a 3 metros de altura en toda la ciudad. En respuesta, las autoridades actuaron rápidamente y pidieron que los camiones de basura sean transportados a un vertedero ubicado en el vecino Entebbe, a unos 30 kilómetros de distancia. Desafortunadamente, este vertedero está muy cerca de la orilla del lago Victoria. Los ecologistas preocupados advierten sobre un desastre de contaminación inminente.

El gobierno está ahora bajo una intensa presión pública, después del derrumbe de una pila de basura masiva en Kampala que resultó en numerosas muertes y casas sepultadas. La Comisión, responsable de supervisar la gestión de residuos en la ciudad, ha sido objeto de críticas por no abordar efectivamente el problema.

En respuesta al incidente, la Comisión está revisando actualmente sus estrategias y políticas de gestión de residuos con el fin de prevenir tragedias futuras. Están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y los líderes comunitarios para garantizar la disposición adecuada de los residuos y abordar las causas raíz del problema en Kampala.

