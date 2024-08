- Arrestado tras un supuesto secuestro en la sede de la policía

En la comisaría de Albstadt (Zollernalbkreis), se denunciaron acusaciones de una situación de rehenes. Un hombre de 42 años fue acusado después de que, supuestamente, ingresó a la estación al final de junio exigiendo acceso al bloque de celdas para llegar a un compatriota ucraniano bajo custodia. Este individuo estaba siendo investigado por varios cargos de agresión, con una de las supuestas víctimas siendo el propio hombre de 42 años. Para fortalecer su demanda, el hombre afirmó tener una granada de mano y advirtió que la "haría estallar".

Durante la situación de aproximadamente 30 minutos, el sospechoso mantuvo su mano en el bolsillo, mencionando una granada de mano armada, según la acusación. "Los dos oficiales de servicio, especialmente dada la situación en curso en Ucrania, creyeron genuinely que el sospechoso tenía una granada de mano en funcionamiento", añadió la acusación.

Sin embargo, no se le permitió el acceso y finalmente lograron reducirlo y arrestarlo. Resultó que estaba desarmado y no tenía explosivos. No hubo heridos.

Según la acusación, el hombre de 42 años estaba muy intoxicado. Todavía no ha respondido a las acusaciones. Ahora el tribunal regional debe decidir si se debe iniciar un juicio completo.

Las demandas del hombre de 42 años se hicieron a las autoridades en la Oficina del Fiscal, mientras buscaba autorización para ingresar al bloque de celdas. Después del incidente, el caso fue manejado por la Oficina del Fiscal, investigando la validez de los cargos de agresión contra el compatriota ucraniano.

