Arrestado por el asesinato del actor Johnny Wactor

Varios individuos intentaron robar el convertidor catalítico del coche de un actor en mayo. Cuando el actor, Johnny Wactor, los sorprendió in fraganti, los ladrones abrieron fuego. El hombre de 37 años falleció en el hospital a causa de sus heridas.

En el caso de asesinato del actor Johnny Wactor, la Policía de Los Ángeles ha arrestado a cuatro sospechosos. Con edades entre 18 y 22 años, los hombres son de diferentes ciudades del condado de Los Ángeles. Tres están acusados de asesinato y uno de ser cómplice. Un comunicado de prensa indicó que se emitieron órdenes de registro que dieron lugar a más pruebas que llevaron a los arrestos.

Wactor fue tiroteado temprano el 25 de mayo mientras sorprendía a ladrones que intentaban robar el convertidor catalítico de su coche. La policía indicó que Wactor, acompañado por otra persona de su trabajo en un bar de la azotea, encontró a tres hombres manipulando su coche. Uno de los hombres disparó a Wactor sin previo aviso, impactándolo mortalmente.

Los sospechosos huyeron en un coche y Wactor fue llevado a un hospital donde falleció más tarde. El 5 de agosto, la policía publicó imágenes de vigilancia de los sospechosos y el coche utilizado para huir, pidiendo la ayuda del público para su identificación.

En una conferencia de prensa esta semana, la madre de Wactor, Scarlett Wactor, describió su experiencia con la pérdida. "El dolor es mi compañero constante", dijo. "No puedo desearle un feliz cumpleaños número 38 el 31 de agosto. No puedo preguntarle si estará en casa para Navidad. No puedo preguntarle cómo le fue en su día".

La Policía de Los Ángeles está investigando el caso como un asesinato, ya que Johnny Wactor fue tiroteado mortalmente debido al intento de robo. Los cuatro sospechosos, involucrados en el homicidio de Johnny Wactor, actualmente enfrentan cargos.

Lea también: