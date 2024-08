Arrestado el líder de Telegram cerca de París

Telegram, famoso por presuntamente proteger los datos de los usuarios, incluso de presuntos delincuentes que utilizan la plataforma para actividades ilícitas, está bajo escrutinio por supuestamente no cumplir en este aspecto. El fundador de la empresa, Pavel Durov, actualmente se encuentra en custodia policial después de su arresto en Francia.

Según los informes, Pavel Durov, un ruso de 39 años y multimillonario con doble ciudadanía, fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget cerca de París el sábado por la noche. Venía de Azerbaiyán y tenía planes para una cena en París, según una fuente cercana a la investigación. El canal de televisión francés TF1 informó que Durov estaba a bordo de su jet privado y que había una orden de arresto en su contra en Francia.

Durov bajo escrutinio

La justicia francesa acusa a Durov de no tomar medidas suficientes para prevenir el uso de su servicio de mensajería para actividades criminales y de no cooperar con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. TF1 y BFMTV afirman que Durov estaba siendo buscado en Francia debido a una investigación inicial en su contra por supuestamente no actuar contra el tráfico de drogas, fraude y explotación infantil a través de Telegram. TF1 indica que una investigación contra Durov podría abrirse como muy tarde el domingo.

Los hermanos Durov juran proteger los datos de los usuarios de Telegram. Sin embargo, la plataforma es criticada por no abordar adecuadamente el discurso de odio e incitación a la violencia. Se dice que tanto las autoridades occidentales como las rusas han logrado convencer a Telegram para que realice acciones de eliminación en casos de propaganda yihadista.

Telegram bajo fuego en Alemania

Telegram fue fundado por Pavel Durov y su hermano Nikolai en 2013, quienes anteriormente habían desarrollado el servicio en línea ruso Vkontakte, similar a Facebook. Telegram permite chats secretos con cifrado de extremo a extremo y asegura distinguirse de las ofertas estadounidenses al no compartir datos de usuarios con fines comerciales. En Alemania y otros países, Telegram es criticado como un centro de extremistas de derecha y teorías conspirativas.

Durov vendió Vkontakte debido a la creciente presión de las autoridades rusas y dejó Rusia en 2014. Se ha informado que ha residido en Berlín, Londres, Singapur y San Francisco antes de establecerse en Dubái, donde tiene su sede Telegram.

Moscú expresa preocupaciones por el arresto de Durov

El representante de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, acusó a Francia de mostrar tendencias dictatoriales.

