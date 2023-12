Ariana Madix rompe el silencio sobre el escándalo de trampas de 'Vanderpump Rules' mientras los índices de audiencia se disparan

Madix hizo sus primeros comentarios públicos desde que saltó la noticia de que su novio, Tom Sandoval, mantenía una relación con su compañera de reparto, Raquel Leviss.

"Quiero expresar mi más sincera gratitud por la efusión de amor y apoyo que he recibido de amigos, familiares y personas que ni siquiera he conocido en las últimas dos semanas", escribió Madix en un pie de foto. "Cuando he sentido que no podía ni mantenerme en pie, todos me habéis dado la fuerza para continuar y me habéis ayudado en mis horas más oscuras. Decir que he estado devastada y rota es quedarse corto".

El drama ha conmocionado a los espectadores de la serie de telerrealidad de Bravo e incluso a algunos coprotagonistas, entre ellos Lisa Vanderpump, quien dijo al presentador Andy Cohen durante una aparición en su programa de entrevistas de Bravo "Watch What Happens Live with Andy Cohen" que estaba "boquiabierta" por la noticia.

Madix escribió en su nota que ella sabe que "no está sola en esto", y agregó que "muchos de mis amigos más cercanos también están sufriendo esta pérdida en este momento y tambaleándose por esta traición en muchos niveles."

"Soy tan jodidamente afortunada de tener el mejor sistema de apoyo del mundo y espero poder devolver a cada persona el amor que me habéis mostrado", terminaba su nota. "Lo que no me mate, mejor que corra".

Tanto Sandoval como Leviss se han disculpado públicamente con Madix. La CNN se ha puesto en contacto con sus representantes para obtener más comentarios.

Según los informes, las audiencias se han disparado a raíz de "Scandoval", como ha sido bautizado.

Según Variety y otros informes, el primer episodio emitido desde que ocurrió todo fue el 8 de marzo y atrajo a 2,2 millones de espectadores en todas las plataformas, duplicando los índices de audiencia en directo del episodio de la semana anterior.

En su décima temporada, el programa es una derivación de "The Real Housewives of Beverly Hills", que hizo famosa a la restauradora Vanderpump como miembro del reparto.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com