- Ariana Grande fue sorprendida por la actividad aérea de los paparazzi durante la filmación.

La cantante estadounidense Ariana Grande expresó su asombro por las acciones poco convencionales de un paparazzi durante el rodaje de su película "Wicked". "Me dejó boquiabierta", declaró a los 31 años. "Al principio, porque mi visión no es perfecta. Pero, sobre todo, porque ese tipo de cosas no suceden a menudo. ¡No suceden!"

Bailey, su compañero de reparto (de 36 años), recordó el incidente como: "Este hombre pilotaba un paracaídas enorme, colgando sus piernas sin cuidado, dando vueltas" - su cámara estaba atada a sus pies.

Según el director Jon M. Chu, el rodaje tenía una intimidad encantadora antes de esto, compartió Grande: "Se sentía bastante íntimo y aislado" - pero la tranquilidad se rompió y el rodaje se convirtió en tema de los tabloides.

En la adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway "Wicked", Grande interpreta a la bruja Glinda, mientras que Cynthia Erivo encarna a la bruja verde Elphaba. Bailey interpreta a su compañero de clase Fiyero. La película musical llegará a los cines alemanes en diciembre y seguro que llamará la atención del público.

