Argentina gana 1-0 a Brasil y se proclama campeona de la Copa América

Di María, titular por segunda vez en la Copa, justificó su elección al marcar el primer gol mediada la primera parte.

Renan Lodi no pudo cortar un balón largo de Rodrigo De Paul y Di María batió a Ederson con aplomo.

Brasil aumentó la presión en una emocionante segunda parte, pero ni siquiera con cinco delanteros sobre el terreno de juego pudo lograr el empate ante una defensa argentina protegida por el sobresaliente Rodrigo De Paul.

"Primero tenemos que felicitar a nuestros rivales, especialmente por la primera parte, en la que nos neutralizaron", declaró el defensa brasileño Thiago Silva.

"En la segunda parte no hubo oposición, sólo un equipo intentó jugar al fútbol, el otro se limitó a perder tiempo como sabíamos que haría. No es una excusa, no hicimos lo que teníamos que hacer, principalmente en la primera parte".

La victoria de Argentina fue un triunfo particular para Messi, el delantero del Barcelona, que conquistó su primer título con la camiseta azulgrana tras más de una década de honores individuales y con su club.

Los jugadores argentinos rodearon a su capitán tras el pitido final. El portero Emiliano Martínez celebró lo que llamó un Maracanazo, una victoria extraordinaria en el famoso estadio de Río.

"No tengo palabras", dijo. "Sabía que mi sueño se haría realidad, y dónde mejor que en el Maracanazo y dándole el título al mejor del mundo y cumpliendo su sueño".

Messi se proclamó máximo goleador del torneo con cuatro tantos y fue elegido mejor jugador junto con Neymar.

Pero estuvo callado durante todo el partido en el estadio Maracaná y, de forma poco habitual, desperdició una oportunidad de oro para sentenciar el encuentro a falta de dos minutos para el final.

Cuando sonó el pitido final, Argentina TV declaró: "¡Argentina campeona, Lionel Messi campeón!".

El partido en sí fue decepcionante, con Argentina como mejor equipo en una primera parte cautelosa en la que se cometieron 21 faltas.

Sin embargo, Brasil salió más agresivo en el segundo periodo y, a medida que avanzaba el tiempo, se lanzó con más gente al ataque, llegando a tener cinco delanteros reconocidos sobre el terreno de juego.

A Richarlison le anularon un gol por fuera de juego a los siete minutos de la reanudación, y dos minutos más tarde obligó a Emiliano Martínez a realizar una buena parada.

Pero a medida que Brasil se lanzaba al ataque, se abrían huecos y Argentina desperdició dos claras ocasiones de gol en los últimos instantes del partido.

Con esta victoria, Argentina suma su 15º título de la Copa América y empata con Uruguay como máximo ganador de la historia.

"Es un título muy importante", declaró el seleccionador argentino, Lionel Scaloni. "Espero que los argentinos puedan disfrutarlo. Los hinchas aman incondicionalmente al equipo y creo que se identifican con esta selección que nunca baja la guardia."

Su victoria amplió a 20 su secuencia de partidos invictos bajo la dirección de Scaloni y propinó a Brasil su primera derrota en competición desde que cayó ante Bélgica en los cuartos de final del Mundial de 2018.

Fuente: edition.cnn.com