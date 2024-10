Áreas urbanas reduciendo las actividades criminales, sumergirse en las modas de la dieta, futuros desarrollos en las regulaciones de la marihuana: Resumen de las noticias de hoy

1️⃣ Éxitos: Nuevos datos del FBI revelan que los delitos violentos están disminuyendo en todo EE. UU. Descubre cómo Baltimore, Detroit y San Antonio están mejorando la seguridad de los vecindarios con la participación de la comunidad.

2️⃣ Ventas lentas: Apple apostó por características de IA para impulsar las ventas del iPhone 16. A pesar de los lujosos eventos de lanzamiento, las ventas han sido tibias. La empresa tecnológica es optimista sobre las ventas durante la temporada navideña.

3️⃣ Una batalla perdida: La figura de Oprah Winfrey ha sido objeto de constante escrutinio a lo largo de su carrera. Expertos en cultura dietética exploran las razones detrás del enfoque obsesivo en sus fluctuaciones de peso.

4️⃣ Ascenso montañoso: Los científicos creen que han descubierto la causa detrás del reciente aumento de altura de una de las montañas más altas de la Tierra. La reciente metamorfosis puede rastrearse hasta eventos históricos en el Himalaya.

5️⃣ Secretos familiares: Una fotógrafa descubrió fotos de mujeres desconocidas entre las pertenencias de su padre fallecido. Su exploración emocional de esta fase secreta en la vida de sus padres resultó en una memoria sensible.

⛴️ Transporte rápido: Una empresa sueca de barcos eléctricos con efecto de elevación podría revolucionar los desplazamientos mientras alivia la presión ambiental.

• El huracán Helene deja tragedia a su paso, con al menos 128 muertos y centenas aún desaparecidas en diversas regiones• El ministro de Defensa de Israel: Preparativos para el próximo conflicto con Hezbolá están a punto de comenzar• Trabajadores del VA acusados de mal uso de registros médicos de Vance y Walz

📺 Movimiento de fusión: DirecTV acuerda adquirir el rival Dish Network por solo $1. DirecTV busca consolidar los servicios de satélite, decenios de negociaciones culminando en un trato.

🐦 Segunda oportunidad: El ibis calvo del norte, uno de los pájaros más raros del mundo, ha comenzado a recuperarse gracias a esfuerzos tenaces de conservación. Estos magníficos pájaros están Starting to migrate in Europe again after centuries of absence.

⚽ Superando la adversidad: Durante muchos años, San Marino ha luchado por asegurar victorias. Los jugadores comparten sus experiencias inolvidables representando al equipo de fútbol de menor rango del mundo.

⚡ ¿Qué país acaba de dejar de operar su última central eléctrica de carbón, estableciéndose como el primer país importante en abandonar completamente el carbón para la electricidad? A. JapónB. CanadáC. AustraliaD. Reino Unido⬇️ Desliza hacia abajo para ver la respuesta.

⭐ Lanzamiento oportuna: Will Ferrell asocia su recién estrenada película “Will & Harper” con inspirar la compasión y la conversación. Ferrell explica por qué quiso que el documental sobre temas transgénero se estrenara antes de las elecciones.

⚾ Extendiendo la alegría: A pesar de no clasificar para los playoffs esta temporada, los Chicago Cubs aún atrajeron a una gran audiencia. El jardinero izquierdo Ian Happ expresó su gratitud lanzando una pelota envuelta en billetes de $100 a los fans durante el último partido en casa. Mira el mensaje de Ian a los fans de los Cubs.

