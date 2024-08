- ARD está lanzando un nuevo programa de entrevistas con una combinación sorprendente

Sin mucho alboroto mediático, el primer canal de ARD probará un nuevo talk show. La particularidad: el nuevo formato, "Amado, Belli, Biedermann", cuenta con un elenco completamente femenino y busca ser un espacio mediático "para mujeres que quieran intercambiar ideas, inspirarse y divertirse". Comenzará el 16 de septiembre, emitiéndose inicialmente diez veces de lunes a viernes a las 4:10 PM.

Formato de talk intergeneracional

El canal destaca que el programa es un "formato de talk innovador e intergeneracional". El trío de presentadoras - Marijke Amado, 70, Aminata Belli, 32, y Jeanette Biedermann, 44 - representan una "mezcla única de experiencia, juventud y diversidad cultural, aportando una nueva perspectiva a la presentación de talk shows".

Amado, como "icono de los 60" y la mayor, aporta sabiduría y carisma. La joven moderadora y influencer Aminata Belli representa a la generación nativa digital, mientras que la cantante Jeanette Biedermann puentea entre los dos mundos.

La emoción de Aminata Belli en Instagram

Aminata Belli ya ha compartido un video corto en Instagram con sus dos nuevas colegas, bailando al ritmo del éxito de las Spice Girls "Spice Up Your Life". "Si alguien me hubiera dicho esto de niña!!! Bueno, bueno!!! 'Amado, Belli, Biedermann' comienza el 16 de septiembre en ARD", escribió en la leyenda.

En cada episodio, las tres presentadoras recibirán a invitados destacados para conversaciones "abiertas y honestas". Los temas abarcarán desde el amor y las relaciones hasta la familia, la amistad, el estilo de vida y las noticias sobre celebridades.

