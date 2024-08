- Árboles en lugar de torres de perforación: Greenpeace protesta contra la perforación de gas natural

En protesta contra un proyecto de perforación de gas natural en Reichling, en la Alta Baviera, cerca del lago Ammer, activistas de la organización ecologista Greenpeace plantaron diez árboles en el sitio en la mañana temprano. "Árboles en lugar de perforaciones, un bosque real en lugar de gas perjudicial para el clima", dijo Saskia Reinbeck. También desplegaron pancartas con una perforadora tachada y el lema "No a nuevos gases". En particular, dirigieron esta demanda al ministro de Economía de Baviera, Hubert Aiwanger (Elektores Libres), quien, según ellos, "debe comprender finalmente que ya no podemos extraer gas natural - ni aquí ni en ningún otro lugar".

Se planea una perforadora de unos 40 metros de altura en el sitio del municipio de Reichling (distrito de Landsberg am Lech), donde la compañía Genexco espera comenzar la perforación exploratoria de gas natural ya en septiembre. La compañía sospecha de yacimientos de gas a una profundidad de alrededor de 3000 metros, lo que, debido a los precios aumentados, haría rentable la extracción. En la década de 1980, la extracción no se llevó a cabo debido a la falta de viabilidad económica.

El año pasado, la compañía ya había talado árboles en el sitio de perforación, y en las próximas semanas se espera que se limpie y prepare para los trabajos. El 26 de junio de 2024, la Oficina Estatal de Minas Sur de Baviera, subordinada al Ministerio de Economía de Baviera, concedió a la compañía el permiso para la perforación exploratoria. Según Greenpeace, la compañía sospecha hasta 500 millones de metros cúbicos de gas natural allí, lo que corresponde a aproximadamente el cuatro por ciento del consumo anual de gas natural de Baviera. Sin embargo, el permiso para la extracción aún está pendiente.

Los ecologistas exigen un alto inmediato. "La perforación de gas natural se está impulsando a pesar del calentamiento global cada vez más avanzado y en contra de la voluntad de la gente local. Eso es absolutamente irresponsable", dijo Reinbeck. Los activistas exigen que "este proyecto perjudicial para la naturaleza y el clima se detenga inmediatamente".

El sitio de perforación no está lejos de las casas residenciales y a unos 150 metros de un área protegida europea para animales y plantas, cerca de las fuentes de agua potable del municipio.

En las últimas semanas, ha habido una creciente crítica al proyecto en el municipio. Además de los ecologistas y la "Iniciativa Ciudadana Reichling Ludenhausen - contra la explotación de nuestra patria", también han surgido demandas de renuncia a la extracción de la política local. También se están considerando pasos legales contra la decisión de la autoridad minera por parte de los oponentes.

