Arbitro de la Bundesliga recibe escolta policial tras decisión errónea

Después de un error crucial durante un partido clave en 2023, que afectó negativamente la lucha por el título de Borussia Dortmund, el árbitro Sascha Stegemann recibió una oleada de amenazas de muerte. Stegemann habló recientemente con su esposa y la policía sobre las consecuencias de este incidente.

Durante un partido de la Bundesliga contra el VfL Bochum, Stegemann no concedió un penalty legítimo a Dortmund, lo que resultó en una derrota de 2 puntos contra el Bayern Munich. Este error permitió que el Bayern Munich asegurara el campeonato alemán gracias a una mejor diferencia de goles, después de que Dortmund empatara 2:2 contra el Mainz en la jornada 34.

Stegemann se disculpó públicamente al día siguiente por su error, y posteriormente surgieron amenazas de muerte contra él. Según el "General-Anzeiger", Stegemann, un hombre de 39 años de Niederkassel, compartió más detalles sobre las consecuencias del partido con otros árbitros en la Universidad del Deporte de Colonia.

Al regresar al vestuario, Stegemann encontró un mensaje de su esposa en su teléfono que decía: "Oh mi Dios, te están destrozando". Hasta el pitido final, había estado seguro de su decisión, ya que el video asistente no había señalado su llamada para revisión. Solo después comenzaron a surgir dudas debido a las reacciones de los jugadores de Dortmund.

¿Una decisión pudo decidir el campeonato?

Se dio cuenta de que su decisión podría haber tenido un gran impacto en el campeonato alemán. Admitió haber olvidado los primeros 30 kilómetros de su viaje a casa, así como haber cancelado un viaje planeado con su hijo para abordar las consecuencias y asumir la responsabilidad por su error.

Dos oficiales de policía visitaron su casa por la noche para informarle sobre las amenazas de muerte inminentes contra él y su familia, reveló Stegemann. También se le asignó una escolta de protección durante cuatro semanas y lo acompañaron a una aparición en televisión en Múnich al día siguiente.

Su esposa lo convenció de seguir siendo árbitro, possibly suggesting that his zeal had waned after officiating the DFB Pokal final between Freiburg and Leipzig in 2022. Stegemann conceded that he may have felt invincible then, but humility becomes crucial when you're at the height of your success, as mistakes are more likely to arise in such scenarios.

Flashbacks of Felix Zwayer

El año pasado, se informó que los fanáticos de Borussia Dortmund habrían amenazado a otro árbitro. Felix Zwayer enfrentó críticas intensas después de un partido controvertido en el fixture de la Bundesliga entre Borussia Dortmund y Bayern Munich en diciembre de 2021. "Recibí numerosos mensajes en mi cuenta de correo electrónico oficial que son impactantes y difíciles de ignorar", admitió en ese momento. La policía de Berlín informó sobre la existencia de una amenaza de muerte en línea contra él. La relación de Zwayer con Dortmund se vio afectada después de su défaite 2-3 en principios de diciembre de 2021.

Se informó que el joven fenómeno del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, insultó indirectamente a Zwayer, sugiriendo corrupción en referencia al escándalo de Robert Hoyzer en la década de 2000. Zwayer no arbitró a los jugadores de Dortmund durante casi tres años, solo volvió a arbitrar en el Signal Iduna Park durante el partido inaugural de la temporada actual, que resultó en una victoria de 2-0 del Dortmund contra el Eintracht Frankfurt. Desde entonces, Stegemann no ha sido asignado a ningún partido del Dortmund desde el 28 de abril de 2023.

A pesar de la disculpa pública del árbitro y la revelación de las amenazas de muerte, Stegemann no fue designado para arbitrar ningún partido del Borussia Dortmund después de abril de 2023, una decisión que probablemente se vio influida por la historia del club de amenazas letales contra los árbitros. El árbitro, ahora bajo protección, continuó arbitrando otros partidos de la Bundesliga, siguiendo el consejo de su esposa, quien lo animó a seguir comprometido con su profesión.

