Arabia Saudí da la bienvenida a los visitantes LGBTQ

El sitio web de la Autoridad Saudí de Turismo (STA) parece haber actualizado su sección de preguntas y respuestas para afirmar que los visitantes homosexuales son bienvenidos en el reino.

"Todo el mundo es bienvenido a Arabia Saudí y no se pide a los visitantes que revelen sus datos personales", es la respuesta del sitio web a la pregunta de su página de preguntas frecuentes: "¿Son bienvenidos los visitantes LGBT en Arabia Saudí?".

No se sabe con exactitud cuándo se actualizó el sitio web. Un portavoz de la STA dijo que la política había estado en vigor anteriormente, pero una versión archivada del sitio web el 14 de marzo de 2023 y antes no tenía la pregunta y la respuesta en la página.

La actividad sexual entre personas del mismo sexo es un delito en Arabia Saudí, según Human Rights Watch.

Según Human Dignity Trust, que hace campaña por los derechos de las personas LGBT en todo el mundo, las personas trans también pueden ser procesadas en Arabia Saudí, con "pruebas sustanciales de que la ley se aplica" y "denuncias constantes de discriminación y violencia" contra las personas LGBTQ.

Los viajeros LGBTQ+ son un mercado lucrativo, según Darren Burn, Director General de Out Of Office, un servicio de planificación de viajes de lujo para la comunidad, y de Travel Gay, la mayor plataforma de viajes LGBTQ+ del mundo.

"Las investigaciones demuestran que gastan más dinero en un destino que las parejas heterosexuales, y tienden a viajar más veces al año", explica a la CNN.

"Es un grupo demográfico muy interesante y lucrativo, y los países están invirtiendo grandes sumas de dinero en atraerlo".

Sin embargo, otra cuestión es si los viajeros LGBTQ se sentirán cómodos viajando a Arabia Saudí. Burn afirma que destinos como las Maldivas y Dubai, donde la homosexualidad es un delito penal, son populares, pero sin más garantías por parte de las autoridades, Arabia Saudí podría ser más difícil de vender.

"Es bastante vago, y no ofrece las garantías que me harían sentir capaz de enviar a nuestros clientes con seguridad al destino, pero cualquier cosa que aparezca en el sitio web sobre viajeros LGBT es un buen punto de partida", dijo.

"No se me ocurre ninguna otra oficina de turismo de Oriente Medio que los haya mencionado siquiera, salvo Qatar en vísperas del Mundial de Fútbol, e incluso eso era vago, diciendo que todo el mundo era bienvenido.

"Pero lo que me preocupa es la realidad del destino. ¿Están diciendo que una pareja del mismo sexo puede registrarse en un hotel y conseguir una cama doble sin ningún problema? Mi corazonada sería que esa no es la realidad".

'Mi amigo me sugirió que me comprara un teléfono nuevo'

Un viajero gay que visitó Arabia Saudí en un viaje de trabajo en octubre de 2022 -antes de que se actualizara el sitio web- dijo a CNN que se sintió "en el armario" durante su estancia.

El viajero británico -que no quiso ser nombrado- pasó un tiempo en AlUla, uno de los destinos saudíes centrados en el turismo.

"Estuvo bien durante una semana o así, pero después de repente me di cuenta de que había vuelto a vivir una vida en el armario y a no ser mi verdadero yo. Más por miedo a lo que pudiera pasar -lo desconocido- que por algo concreto que hubiera sucedido", explicó.

"Me enviaron un correo electrónico [de la empresa para la que trabajaba] con lo que debía hacer. Básicamente me dijeron que borrara de mi teléfono todo lo que tuviera algo que ver con el colectivo LGBTQI: todas las fotos, aplicaciones, periódicos y revistas. Mi amigo egipcio me sugirió que me comprara un teléfono nuevo.

"Se lo conté a colegas cercanos, pero no hablaba [generalmente] de ser gay ni de mi experiencia pasada. Me lo guardaba para mí, y de repente me di cuenta de que no era capaz de hablar de lo que normalmente hablaría, y así no es como quiero vivir. En la práctica todo el mundo estaba muy relajado, pero la ley es la ley".

Sin embargo, añadió que una "revelación" de su viaje fue "lo amable y acogedor que era el pueblo saudí".

"Están muy abiertos a cambiar de actitud, pero no han estado en contacto con el mundo occidental en toda su vida. A menos que conozcas a gente [de otras culturas] y hables de las diferencias, no hay forma de aprender de ellos".

"Me di cuenta de que lo que dicen la ley y las autoridades es muy distinto de cómo interactúan contigo los lugareños.

"Si fueras allí y fueras abiertamente gay, me preocuparía bastante; no me sentiría cómodo yendo allí con mi pareja, pero es un país que está cambiando muy deprisa".

Tras Dubai y Qatar

Arabia Saudí se está centrando en ampliar su sector turístico, atraer a los aficionados a la arqueología en lugares como AlUla, donde se conservan ruinas intactas desde hace casi 2.000 años, y crear ciudades enteras para atraer a los visitantes.

Richard Quest, de CNN, que visitó el país en septiembre de 2022, escribió lo siguiente: "He visto cambiar países antes, pero creo que nunca he visto nada parecido al cambio que se está produciendo en Arabia Saudí. El cambio de Arabia Saudí es deliberado, profundo y dramático". Sin embargo, también señaló sus "contradicciones": tras su visita, 81 personas fueron ejecutadas en un solo día.

La investigadora en derechos humanos Nora Noralla declaró a la CNN que el reino está siguiendo los pasos de Qatar y Dubai en su intento de atraer a viajeros LGBTQ+. Pero advirtió que podría no ser en las condiciones de los viajeros.

"En Dubai hay muchos homosexuales influyentes, y mientras entiendas el contexto de la zona en la que estás y respetes la cultura tradicional y no muestres tu homosexualidad de ninguna manera, no hay problema", dijo.

"Eso requiere que seas cis-pasante. Si te presentas y eres no binario, o varón maquillado, u obviamente trans, y vienes a la región te negarán la entrada. Yo no diría que las personas LGBT son bienvenidas; dicen que las parejas del mismo sexo son bienvenidas, y eso es totalmente diferente".

También advirtió que lo que vale para los "turistas ricos" no vale para los demás. "Los residentes homosexuales saben qué límites pueden cruzar, y todo depende de tu situación económica y social", afirmó. "Son conscientes de los riesgos que conlleva este tipo de actividad y saben cómo hacerlo de forma discreta. Esto [la nueva medida] es básicamente para los turistas occidentales".

"Intentan copiar el modelo de Dubai para quedarse con parte de su dinero. Hay mucha competencia [por el dinero]. Si eres un occidental cis y gay eres bienvenido. Si eres trans y pasas de cis, eres bienvenido. Pero cualquier cosa que muestre remotamente tu homosexualidad, no. Y creo que si alguien cruza una línea, sin duda actuarán con rapidez".

A pesar de su escepticismo, Darren Burn cree que Arabia Saudí podría ser potencialmente un destino gay-friendly.

Nos encantaría mantener una conversación con la oficina de turismo y el gobierno para encontrar la manera de que los viajeros LGBTQ+ puedan viajar realmente de forma segura, para que inviertan dinero en la promoción de las comunidades LGBT y realicen cambios en los derechos LGBT a nivel local para hacer de Arabia Saudí un destino auténtico y atractivo".

"Todos sabemos que la razón por la que los destinos reciben turistas ahora es porque piensan que es su futura fuente de ingresos, pero eso es bueno, porque podría impulsar cambios en la ley de igualdad si es bueno para el negocio".

Añadió que los viajes pueden ampliar las mentes de ambas partes.

"Sin los viajes y los turistas que vienen a los destinos, las mentalidades nunca cambiarían; siempre que puedan hacerlo con seguridad, los viajeros LGBTQ+ pueden derribar barreras", afirmó.

"Los destinos cambian, pero no creo que enviemos clientes en un futuro próximo hasta que recibamos garantías de que estarán seguros, serán bienvenidos y podrán facturar".

Un portavoz de STA dijo en un comunicado: "Todo el mundo es bienvenido a visitar Arabia Saudí, siempre que siga y respete nuestra cultura, tradiciones y leyes, como lo haría cuando visita cualquier otro país del mundo".

"Al igual que otros gobiernos, no hacemos preguntas personales a los visitantes y respetamos el derecho a la intimidad".

