Celebrando un Cuarto de Siglo del 'Reto Millonario': ¿Quién Quiere Ganar un Millón de Dólares?

Günther Jauch (68) inició "¿Quieres ser millonario?" el 3 de septiembre de 1999 (RTL, también en RTL+). Este juego de televisión se convirtió en un éxito y sigue cautivando a la audiencia después de 25 años. Actualmente, los participantes del especial "Semana del millón de euros" tienen otra oportunidad de ganar el gran premio. A lo largo de los años, ¿quién ha respondido a todas las preguntas correctamente y se ha llevado un millón de euros?

El último campeón, Ronald Tenholte

Ronald Tenholte, propietario de un bar de jugos en Colonia, fue el último campeón millonario. Consiguió el millón el 24 de marzo de 2020, respondiendo correctamente a la pregunta sobre cuántas tablas componen un "pallet estándar europeo EPAL 1 clásico". Tenholte se une a la lista de 10 millonarios regulares, excluyendo las ediciones especiales. Su secreto para el éxito es: "Primero, una buena preparación. Segundo, a veces hay que arriesgarse. Eso soy yo también", compartió Tenholte en una entrevista de RTL después de su victoria. Además, la suerte también jugó un papel. "Algunas preguntas realmente me iban bien, como la pregunta final sobre los europalets. Me los encuentro todos los días en mi tienda", señaló Tenholte, también demostrando resiliencia: llegó a la ronda de selección en 2016 y 2018 pero no llegó a la silla. En 2019, surgió otro millonario...

Jan Stroh y Leon Windscheid

Jan Stroh, un jurista de Hamburg, dio en el clavo en el especial del 20º aniversario del programa. Sabía que el cuento de hadas de los hermanos Grimm "Hans en la suerte" no comienza con "Había una vez...". A mediados de mayo de 2020, regresó como Joker, pero no le trajo suerte a la concursante Melanie Schulz y eligió mal. El predecessor de Stroh fue Leon Windscheid (35), quien se convirtió en su propio jefe en la gestión de eventos en 2007 y obtuvo un doctorado en psicología. Sabía que el clásico Cubo de Rubik, inventado por Erno Rubik, consiste en 26 piezas. Desde entonces, Stroh ha escrito "El secreto de la psique - Cómo ganar un millón con Günther Jauch y otros métodos para mantener los nervios" y ha aparecido en podcasts y espectáculos en escena.

Nadja Sidikjar y Thorsten Fischer

En 2015, Nadja Sidikjar ganó más de un millón, específicamente 1.538.450 euros. En el especial del Jackpot, todos los ingresos de los asientos de los jugadores contribuyen a un jackpot y solo el concursante con el mayor número de respuestas correctas al final se lleva todo, dejando a los demás con las manos vacías. Sidikjar reaccionó más rápido que sus oponentes y tuvo éxito. En 2014, Fischer, un restaurador independiente de Hameln, se llevó el millón en el programa especial del 15º aniversario de WWM. Sabía que la distancia desde la capital de Berlín hasta el centro de la Tierra es aproximadamente igual a la distancia entre Berlín y Nueva York.

Sebastian Langrock y Ralf Schnoor

En marzo de 2013, Sebastian Langrock emergió como el primer millonario con la variante de riesgo, respondiendo correctamente. Un jugador de poker profesional de Múnich, Langrock ha participado en torneos en vivo desde 2012. "Señor Langrock es la primera persona que gana más de un millón con nosotros en casi dos años y medio", le dijo Jauch al Joker por teléfono de Langrock, a quien llamó solo para darle la buena noticia. Algo similar sucedió en 2010 con el propietario del café Ralf Schnoor. A pesar de saber ya la respuesta a la pregunta de un millón de dólares, "¿Qué fue el primer sello postal alemán emitido en Baviera en 1849? A: Negro unoer", Schnoor llamó a su Joker por teléfono.

Timur Hahn y Stefan Lang

En ese momento, Stefan Lang, un instalador de ascensores, también se convirtió en millonario en 2006. Respondió que el oxígeno es el elemento con la fracción de masa más alta en el cuerpo humano. Con sus ganancias, Lang emprendió un viaje en familia a la India, pagó un apartamento, compró un Volkswagen Beetle para su esposa y realizó su sueño profesional de construir autocaravanas. Timur Hahn, un estudiante de inglés, triunfó en 2007. Hahn, natives de Bendorf cerca de Coblenza, utilizó sus ganancias para financiar sus estudios y cubrir los costos de la boda de sus padres.

Los millonarios famosos

Las celebridades también han celebrado al ganar el millón en el especial de celebridades, que a menudo donan a organizaciones benéficas. En mayo de 2008, el cómico Oliver Pocher (46) respondió correctamente a la pregunta final "El modelo Nagel-Schreckenberg describe cómo..." con "congestionamiento del tráfico". En el mismo año, Thomas Gottschalk (74) también celebró. Respondió a la pregunta de un millón de dólares "¿Quién fue el último amor de Franz Kafka, a quien conoció en 1923, un año antes de su muerte?" con "Dora Diamant". Barbara Schöneberger (50) se convirtió en la primera y actualmente única millonaria femenina. En 2011, adivinó la pregunta final "¿Cómo se llama el niño que Guillermo Tell disparó la famosa manzana de la cabeza?" como "Walter".

Maria Wienstroer y Gerhard Krammer

En octubre de 2002, se anunció el primer millonario de Euro Millones: Gerhard Krammer. El filósofo y entusiasta de la música clavó la última pregunta, identificando correctamente que "C: Max Frisch" era el famoso escritor que construyó una piscina pública en Zurich como arquitecto con licencia. La asistente médica Maria Wienstroer, en 2004, sabía que Linus Pauling ganó el Premio Nobel de Química en 1954 y nuevamente en la categoría de la Paz en 1962. Con sus ganancias, realizó su sueño de abrir su propia práctica médica.

Marlene Grabherr y Eckhard Freise

El gran premio se entregó en marcos alemanes en dos ocasiones diferentes: en mayo de 2001, Marlene Grabherr, una trabajadora de oficina de Gottmadingen, reconoció que Robin y Barry Gibb, los gemelos del fenómeno pop The Bee Gees, compartían la misma fecha de cumpleaños. Eckhard Freise (79) se llevó el millón por primera vez el 2 de diciembre de 2000. El historiador reconoció que Edmund Hillary escaló el Monte Everest junto a Tenzing Norgay en 1953. Después de su victoria, ha sido invitado a participar en varios programas de concursos y ahora forma parte del prestigioso panel en el programa de ARD "Quizduell - Der Olymp", compitiendo contra celebridades conocidas.

