Aquí se revela la lista de los ganadores en el acuerdo de huelga portuaria.

El acuerdo se refiere exclusivamente a los salarios, ignorando otras estipulaciones del contrato. La unión accedió a reanudar el trabajo el viernes, poniendo fin a una pausa de tres días, mientras continúan las discusiones sobre temas como la automatización mejorada y la integración tecnológica.

Este acuerdo salarial sirvió para detener lo que podría haber sido uno de los paros más disruptivos en la historia de EE. UU., de haber persistido durante varias semanas o meses. El paro tenía el potencial de disruptivo las actividades de importación y exportación en numerosos puertos, lo que podría haber tenido graves consecuencias si se hubiera prolongado.

Los Trabajadores

Los miembros de la International Longshoremen's Association se convirtieron en los principales beneficiarios. Recibirán un aumento salarial inmediato de $4 por hora, además de su actual salario más alto de $39 por hora. Esto se traduce en un aumento sustancial de más del 10%.

Además, recibirán un aumento anual de $4 por hora durante todo el contrato de seis años, lo que se traduce en un aumento de $24 en sus salarios. Esto resultará en un aumento sustancial de más del 60% en sus ingresos, sin sufrir importantes deducciones salariales. A diferencia de muchos sindicatos, la ILA no proporcionó beneficios de huelga para sus miembros para ayudarlos durante este período.

A pesar de no haber alcanzado el aumento del 77% inicialmente solicitado, el acuerdo superó las propuestas iniciales de la dirección de aumentos salariales del 22%, 40% y menos del 50% durante la duración del contrato.

Harold Daggett

Antes de la huelga, pocos fuera del movimiento laboral de EE. UU. o la comunidad de transporte conocían al presidente de la ILA Harold Daggett. Sin embargo, para el final de la semana, su enfoque audaz le había ganado reconocimiento nacional y una audiencia en ambos círculos.

Utilizó un lenguaje colorido, salpicado de palabrotas, y hizo declaraciones contundentes, como decir que estaba dispuesto a causar un colapso económico mundial para lograr las demandas de sus miembros del sindicato. Estas tácticas funcionaron para obtener la aprobación.

Daggett capitalizó en los importantes beneficios reportados por las líneas de transporte desde el inicio de la pandemia, así como en el compromiso inquebrantable de los miembros de la ILA de trabajar durante la pandemia para garantizar que se satisfagan las necesidades de los consumidores y las empresas. Su estrategia resultó exitosa.

Sin embargo, no toda la atención fue favorable. Se desató una fuerte crítica por su salario anual considerable de casi $1 millón, que supera el de muchos líderes sindicales. Además, volvieron a surgir acusaciones pasadas de vínculos con el crimen organizado, que Daggett niega vehementemente y ha defendido con éxito en un caso federal RICO de 2005. Además, Daggett sugirió que había recibido amenazas de muerte y acoso como intentos de socavar su posición en la mesa de negociaciones.

A pesar de la controversia, es probable que Daggett haya apreciado la publicidad gained by the union and its members, along with the record profits reported by foreign-owned shipping lines, according to Dr. Sal Mercogliano, a maritime historian and an associate history professor at Campbell University.

Impressed by the leverage possessed by the ILA, Mercogliano said Daggett managed to keep all local unions united along the two coastlines. This was far from a given during the negotiation process, as Mercogliano had predicted less unanimity among the locals a year ago.

Empresas y Consumidores

La rápida resolución de la huelga, que permitió que los puertos de la costa este y del Golfo reanudaran las operaciones a tiempo, solo puede considerarse un resultado positivo para las empresas que transportan bienes y los consumidores que los compran.

La Federación Nacional de minoristas elogió la decisión de poner fin a la huelga y instó a ambas partes, sindicatos y alianzas de transporte, a colaborar diligentemente de buena fe para garantizar un acuerdo justo y final. Las faltantes podrían haber resultado en aumentos de precios para varios productos, como se demostró con la congestión en los puertos de la costa oeste después de la pandemia, lo que contribuyó a los precios más altos desde 2021 en adelante.

La Administración Biden

Se hicieron llamadas para que el presidente Joe Biden invoque su autoridad bajo la ley Taft-Hartley para obligar a los miembros de la ILA a regresar al trabajo durante un período de enfriamiento de 90 días. Esto habría disminuido el poder de negociación del sindicato, aunque no completamente, ya que Daggett aclaró a los miembros que seguirían cobrando durante este período, lo que les permitiría procesar solo una fracción de su carga habitual.

A pesar de las llamadas, Biden optó por no intervenir. Públicamente, él y otros miembros de la administración afirmaron su apoyo a un acuerdo que recompense a los miembros del sindicato por sus contribuciones a la rentabilidad récord de las líneas de transporte propiedad de extranjeros. En cambio, una huelga prolongada que llevara a importantes disturbios económicos, faltantes de consumidores, cierres de fábricas y demandas públicas explosivas para actuar de una manera hostil a los partidarios del trabajo de los demócratas habría sido perjudicial.

La decisión de Biden de priorizar la prevención de una crisis económica importante en el país le valió la gratitud, según la secretaria actu

