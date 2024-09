Aquí hay 5 puntos vitales para el 17 de septiembre: escándalo del Servicio Secreto, políticas de inmigración, catástrofe de inundación en Carolina del Norte, trágico incidente de Titán, huelga de los trabajadores de Boeing.

1. Protección Presidencial

Un segundo intento aparente de asesinato contra el expresidente Donald Trump ha generado preocupaciones sobre si el Servicio Secreto puede proteger adecuadamente al candidato presidencial republicano o si se necesitan mejoras para fortalecer su seguridad. Los agentes del Servicio Secreto lograron evitar que un posible tirador disparara a Trump mientras jugaba golf en su campo de West Palm Beach el domingo, a diferencia del aspirante a asesino en Pensilvania, pero quedan preguntas sobre cómo otro gunman logró acercarse tanto al expresidente. El director interino del Servicio Secreto de EE. UU., Ronald Rowe, se reunió con Trump y las fuerzas del orden locales el lunes y defendió la respuesta de su agencia al gunman, destacando que la salida de golf del domingo fue un "movimiento fuera de la agenda" que no estaba en la agenda de Trump.

2. Políticas de Inmigración

Los oficiales de EE. UU. Celebraron otro mes de cruces fronterizos bajos, atribuyendo recent executive actions que limitan el acceso al asilo en la frontera sur de EE. UU., aunque el expresidente Donald Trump sigue utilizando ataques de campaña contra la administración Biden por su manejo de la seguridad fronteriza. "Julio y agosto registraron los niveles de encuentros más bajos desde septiembre de 2020", declaró un portavoz de la Casa Blanca. En agosto, la Patrulla Fronteriza registró aproximadamente 58,000 encuentros entre los puertos de entrada a lo largo de la frontera sur, un aumento en comparación con julio, pero muy por debajo de los números récord de los últimos meses. Sin embargo, Trump y su compañero de fórmula JD Vance siguen haciendo afirmaciones infundadas sobre inmigrantes para avivar a sus votantes. Sus afirmaciones exageradas sobre inmigrantes haitianos dañando mascotas en Springfield, Ohio, llevaron al cierre temporal de escuelas y hospitales en la ciudad después de que las autoridades recibieron numerosas amenazas de bomba esta semana.

3. Inundaciones en Carolina del Norte

Las lluvias históricas en Carolina del Norte han provocado inundaciones en hogares, vehículos atascados y rescates de agua. "Probablemente es la peor inundación que cualquiera de nosotros ha visto en Carolina Beach", informó el manager de la ciudad Bruce Oakley a CNN desde la ciudad turística cerca de Wilmington. Carolina Beach fue puesta bajo un estado de emergencia el lunes después de que cayeran 18 pulgadas de lluvia allí en 12 horas en una estación, lo que marca un evento de lluvia de una vez en 1,000 años, según el Servicio Meteorológico Nacional en Wilmington. Las alertas de inundación siguen en vigor para más de 10 millones de personas en Carolina del Norte y Virginia Oriental, con expirations programadas a lo largo del día en ciudades como Charlotte, Raleigh y Richmond.

4. Incidente del Titán

La Guardia Costera de EE. UU. Inició una investigación de varios días el lunes para examinar la pérdida del Titán - el sumergible que, según las autoridades, explotó en el Océano Atlántico Norte en junio de 2023, lo que resultó en la muerte de todos los cinco pasajeros durante un inmersión a los restos del Titanic. Se presentó la primera imagen del sumergible dañado descansando en el fondo del océano en la audiencia. La presentación también reveló el último mensaje del Titán - solo seis segundos antes de que perdiera el contacto con la superficie. "Soltamos dos pesos", decía el mensaje del Titán a su nave nodriza, refiriéndose a los pesos que el sumergible podía soltar con la esperanza de regresar a la superficie. Segundos después, el Titán fue señalado por última vez y la nave nodriza perdió el rastro del vehículo. Es probable que surjan más información de la audiencia, que está programada para continuar hasta el 27 de septiembre.

5. Disputa laboral de Boeing

Boeing está implementando recortes temporales debido a una huelga a gran escala que ha paralizado efectivamente el trabajo en sus aviones. El CFO de Boeing, Brian West, anunció el lunes que la empresa implementaría una congelación de contrataciones y restricciones de viajes no esenciales, y también se están considerando licencias para empleados, gerentes y ejecutivos. Boeing también está trabajando para reducir los gastos con algunos de sus 10,000 proveedores, según el memorando de West. "Vamos a detener la mayoría de los pedidos de compra de los programas 737, 767 y 777", escribió. Boeing se encuentra actualmente en apuros financieros y ha informado pérdidas de más de $33 mil millones desde 2019. Las negociaciones entre el sindicato y la empresa reanudarán esta semana con un mediador federal.

Voyager 1 Genera Potencia Utilizando Cohetes de 30 AñosUn cohete obstruido podría haber puesto fin al viaje interestelar del spacecraft miles de millones de millas lejos de la Tierra. Sin embargo, los ingenieros de NASA recentemente lo salvaron con una secuencia de maniobras ingeniosas.

Aterrizaje de Aeropuerto DesafianteSolo 50 pilotos están certificados para ejecutar este aterrizaje técnicamente difícil de un avión en un pequeño aeropuerto rodeado de montañas.

Madre Disputa Reglas de Concurso de BellezaUna mujer de Nueva York está cuestionando las regulaciones de larga data que prohíben a las madres participar en los concursos de belleza Miss America y Miss World.

Jane’s Addiction Cancela Fechas de GiraDespués de una reciente pelea en el escenario, la banda de rock anunció la cancelación de sus fechas de gira restantes y se disculpó con sus fans.

Diddy Arrestado en Nueva YorkEl artista y productor Embattled Sean “Diddy” Combs, quien ha enfrentado una serie de demandas de asalto sexual y una investigación federal de tráfico humano en el último año, fue arrestado el lunes. Lee la declaración del abogado.

