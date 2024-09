Aproximándose el enfrentamiento en las elecciones de EE.UU.: enfrentamiento televisivo entre Trump y Harris

El debate presidencial próximo en importancia ya que los contendientes están prácticamente empatados en las encuestas. Este debate podría potencialmente servir como un impulso para Harris, permitiéndole definir aún más sus puntos de vista y hacer una impresión en los votantes estadounidenses. Una reciente encuesta realizada por The New York Times reveló que el 28% de los votantes no tienen claro sobre las posiciones políticas de Harris, mientras que solo el 9% tiene dudas similares sobre Trump.

El lunes, Harris se dirigió a Filadelfia, con Trump esperado a llegar a la ciudad de la costa este poco antes de que comience el debate. En los últimos días, Harris ha estado afinando sus habilidades en Pittsburgh con su equipo, mientras que Trump parece haber puesto poco esfuerzo en sus preparaciones.

Según el asesor de Trump, Jason Miller, es casi imposible prepararse para un debate contra Trump, comparándolo con una personalidad deportiva estadounidense legendaria: "Prepararse para un debate contra Trump es como prepararse para boxear con Muhammad Ali".

Durante una entrevista radial, Harris expresó su creencia de que Trump está libre de restricciones morales. Espera que él distorsione los hechos y propague falsedades durante el evento televisado. "Debemos estar preparados para que probablemente suelte numerous mentiras", dijo.

La política económica y la inmigración se esperan como puntos principales de discusión. La posibilidad de discutir sobre aborto y política exterior, así como los procedimientos legales en curso contra Trump por manipulación electoral, no puede ser descartada. Intrigantemente, este será el primer debate televisado de Harris, mientras que Trump, que busca la presidencia por tercera vez, participará en su séptimo.

Las elecciones pasadas han sido influenciadas por debates televisados. Por ejemplo, un pobre desempeño de Joe Biden durante su debate con Trump el 27 de junio obstaculizó sus planes de volver a postularse a la Casa Blanca a pesar de su avanzada edad.

Las regulaciones del debate han sido meticulosamente establecidas. El micrófono de un candidato se apagará cuando no sea su turno. El debate comenzará puntualmente sin una declaración de apertura, pero ambos candidatos entregarán discursos de cierre de dos minutos cada uno.

Para sus respuestas, ambos candidatos tendrán dos minutos cada uno, seguidos de otros dos minutos para una réplica. Los contendientes estarán detrás de un atril, con accesorios mínimos - un bolígrafo, una libreta y una botella de agua.

El salón de debates estará vacío de audiencia, y habrá dos pausas publicitarias programadas durante las cuales los equipos de campaña de los candidatos no podrán contactarlos.

El debate Trump-Biden fue transmitido a 51,3 millones de espectadores en EE. UU., y se espera una audiencia más grande para el evento del martes por la noche. El lugar, Filadelfia, se encuentra en Pensilvania, un estado indeciso donde el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre aún está por definirse.

Las elecciones en EE. UU. están ganando impulso con el debate presidencial próximo, que podría influir en los votantes indecisos a medida que Harris trabaja para aclarar su posición política después de las preocupaciones planteadas en una reciente encuesta. A pesar de la confianza de Trump en sus habilidades de debate, sus preparaciones han sido menos rigurosas que las de su oponente.

