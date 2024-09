Aproximadamente una cuarta parte de los votos se emitieron por correo en Sajonia.

Para la elección crucialmente nombrada "decisiva" por el Ministro Presidente de Sajonia de la CDU, Michael Kretschmer, ya han votado por correo anticipado casi un cuarto de los electores. El supervisor de las elecciones del estado estima una participación del 24,6% por correo. La participación electoral en la tarde solo aumentó ligeramente en comparación con 2019.

15:52 Llegada temprana de Hoecke a las urnas en un Lada - Ramelow vota con su esposaEl jefe estatal de AfD de Turingia y candidato principal, Björn Höcke, votó temprano en la mañana. Llegó a su estación de votación en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso hecho en Rusia, en Bornhagen en el distrito de Eichsfeld. El Ministro Presidente de Turingia, Bodo Ramelow, y su esposa Germana Alberti vom Hofe votaron en la capital del estado de Erfurt. Ramelow ha liderado una coalición de minoría en el estado desde 2014.

15:40 Mayor participación electoral en comparación con 2019En Turingia, el 44,4% de los votantes había votado a las 2:00 PM, un aumento de más de dos puntos en comparación con las elecciones anteriores de hace cinco años. Se espera una alta participación, con los votos por correo aún por contabilizar. En Sajonia, la participación también aumentó ligeramente en comparación con 2019, con una participación del 35,4% en la tarde. Sin embargo, el supervisor de las elecciones espera un alto número de votos por correo, que se esperaban más bajos en 2019. Las estaciones de votación cerrarán a las 6:00 PM en ambos estados.

14:40 Principales temas para Sajonia y TuringiaUna encuesta revela que aproximadamente un tercio de los votantes en Sajonia y Turingia planean votar por la AfD en las elecciones del 1 de septiembre. La encuesta indica las principales preocupaciones y temas que están impulsando esta decisión, con la migración siendo uno de ellos.

14:13 Höcke abandona rápidamente la estación de votaciónEn las elecciones estatales de Turingia, el candidato principal de la AfD, Björn Höcke, ejerció su voto alrededor del mediodía. No pasó mucho tiempo en la estación de votación de Bornhagen ni habló con los periodistas. Había cambiado su circunscripción a Greiz debido a que consistently perdía contra el candidato de la CDU en su distrito original de Eichsfeld, pero aún enfrenta la derrota allí.

13:50 Participación electoral en Turingia similar a 2019 al mediodíaEn Turingia, la participación electoral es similar a las elecciones parlamentarias anteriores. Según el supervisor de las elecciones del estado, aproximadamente el 32% de los electores había votado en las estaciones de votación al mediodía. Los votos por correo aún no se incluyen en estos números. En 2019, la participación electoral fue del 31,2% a la misma hora. Parece haber más interés en las elecciones estatales en comparación con las elecciones europeas y locales de este año. En junio, la participación electoral fue del 24,3% a la misma hora.

13:29 Se espera una alta participación electoral en SajoniaSe espera una alta participación electoral en las elecciones estatales de Sajonia. A mediodía, el 25,8% de los electores había votado, según la Oficina Estatal de Estadística en Kamenz. En las mismas elecciones estatales de 2019, la cifra fue del 26,2%. Los números preliminares aún no incluyen votos por correo. Se estima que el 24,6% de los electores ejercerá su derecho a voto por correo, en comparación con el 16,9% en 2019. El supervisor de las elecciones del estado informa que las elecciones transcurren sin interrupciones en la mañana.

13:11 Lucke: El resultado de las elecciones podría afectar la coalición de BerlínLos resultados de las elecciones en Sajonia y Turingia aún están pendientes. Si el SPD no entra al parlamento estatal, sería "casi un terremoto", según el político Albrecht von Lucke. En una entrevista con ntv, habla sobre las elecciones y sus posibles consecuencias.

12:44 La policía investiga una amenaza en una estación de votaciónLa policía en Gera investiga una amenaza en una estación de votación. Un hombre con una camiseta de AfD entró a la estación de votación por la mañana y se le pidió que se quitara la camiseta, ya que era publicidad partidista prohibida dentro de la estación de votación. Aunque cumplió, amenazó con volver, expresando su insatisfacción con cómo lo habían tratado al salir de las instalaciones de la estación de votación. La policía tomó una declaración y amonestó al hombre. Además, la policía en Erfurt investiga pintadas políticas ("Höcke es un nazi") cerca de las estaciones de votación como casos de daños criminales.

12:15 Correctiv advierte sobre noticias falsas circulantesLa red de investigación Correctiv advierte sobre una historia falsa recurrente que afirma que firmar el papel de votación previene el fraude electoral. De hecho, la oficina del Presidente Federal de Elecciones confirmó a Correctiv que "el papel de votación no debe ser firmado. Firmar el papel de votación por el votante pone en peligro el secreto del voto, invalidando todo el papel de votación".

11:25 Sonnenberg Testigos un aumento en los ataques extremistasSonnenberg se convierte en el primer distrito alemán en elegir a un político de AfD como su líder. Residentes preocupados informan sentirse extremadamente amenazados, lo que ha resultado en múltiples renuncias a sus trabajos. Los informes sugieren un aumento de cinco veces en los ataques de extrema derecha en el área en el último año. Los expertos especulan una conexión con el funcionario del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer Habla Sobre el Centro de VotaciónEl primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, considera estas elecciones estatales "posiblemente las más importantes en 34 años". Después de votar en Dresde, expresa gratitud hacia aquellos que "optaron de manera diferente" en el pasado pero ahora han elegido "la influencia significativa en el centro cívico", es decir, la Unión Sajona. "Esta perspectiva nos permitirá formar un gobierno que ayude a esta tierra", agrega Kretschmer. Según las encuestas, su CDU está actualmente empatada en una carrera cerrada con la AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "No Está en la Boleta"El primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow, describe el día de las elecciones como "un festival de la democracia" a pesar de la posibilidad de que no sea reelegido. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda explica su postura sobre los gobiernos minoritarios y sus dudas sobre la competencia de BSW.

09:59 Historiador Critica la Fecha de las EleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, que coincide con el 85º aniversario de la invasión de Polonia por Alemania en 1939. "Alguien que pensó que era sabio celebrar elecciones el 1º de septiembre carecía de un auténtico sentido de la historia", afirma el director del Instituto Alemán de Asuntos Polacos a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Al examinar la AfD, un partido clasificado como "firme y extremadamente derecho" por los servicios de inteligencia de ambos estados, Loew señala: "Tal circunstancia podría tener connotaciones muy desafortunadas si un partido whose history with the NS era is unclear also wins in Dresden and Erfurt".

09:30 Elección Clave: Todos los Datos para las Elecciones Estatales de SajoniaMás de 3,3 millones de electores en Sajonia deben decidir ahora quién dictará la dirección política del futuro parlamento estatal de Dresde. La CDU podría perder su dominio como fuerza principal en el estado por primera vez desde 1990. El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, lo describe como "una elección decisiva". "Todo está en juego".

09:05 Kretschmer Acusa a la Coalición de Tráfico de "Histeria Electoral"Hoy, los votantes de Sajonia decidirán si el ministro-presidente Michael Kretschmer continuará la racha ganadora de la CDU en el estado. En una entrevista con ntv, habla sobre su postura en matters de refugiados, el gobierno de tráfico luminoso y la guerra de Ucrania.

08:46 Datos Electorales para TuringiaLlegó el día de la decisión para los residentes de Alemania central, quienes elegirán quién gobernará el estado federal con aproximadamente 2,1 millones de habitantes durante los próximos 5 años. ¿Emergerá la AfD con el candidato principal Björn Höcke como la fuerza más fuerte en Turingia?

08:24 Potencial de la AfD para Minar la DemocraciaLas encuestas sugieren que la AfD probablemente aumentará su influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Para las instituciones democráticas, esto es peligroso, ya que un grupo de investigación lo ha señalado. Porque la rule of law es más frágil de lo que muchos piensan.

08:00 Las Cabinas Electorales Abren en Turingia y SajoniaHoy se eligen nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. En las encuestas, la AfD lidera convincentemente en Turingia. En Sajonia, la CDU del incumbente Michael Kretschmer y la AfD están empatadas en una carrera cerrada. Las primeras estimaciones se esperan con el cierre de las cabinas electorales a las 6 p.m. Las elecciones en los dos estados alemanes orientales también sirven como prueba para la coalición de tráfico luminoso en Berlín.

Para la actual coalición turingia roja-roja-verde del primer ministro Bodo Ramelow (Izquierda), no existe una mayoría en las encuestas. Una coalición con la CDU, la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD se considera una posibilidad después de las elecciones. En Sajonia, sigue siendo incierto si la coalición existente de CDU, SPD y Verdes retendrá una mayoría. Kretschmer no descarta una alianza con la BSW. La Partido de la Izquierda enfrenta la posibilidad de ser expulsado del parlamento en Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

