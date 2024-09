Aproximadamente un tercio de los policías han encontrado prejuicios raciales de sus compañeros uniformados durante sus turnos de trabajo.

Recientemente, un número significativo de oficiales de policía ha reconocido haber experimentado comentarios sexistas de sus colegas mientras estaban de servicio. Esta información proviene de una investigación exhaustiva realizada por el gobierno federal, que se adentró en la vida diaria y actitudes dentro de la fuerza policial. En dos encuestas en línea distinctas, el 33% y luego el 32% de los participantes confirmaron haber encontrado tales comentarios en el último año. Los investigadores preguntaron sobre oficiales de policía de ambos niveles federal y estatal, recopilando sus perspectivas sobre la conducta de sus colegas hacia los ciudadanos y los oficiales.

El estudio reveló que más del 40% de los oficiales de policía participantes tomaron conciencia de comentarios discriminatorios en el año anterior al sondeo. Alrededor del 10% de ellos informaron haber presenciado estos comentarios más de diez veces en ese período. Aproximadamente el 3% de los encuestados admitió haber observado conducta poco ética por parte de sus colegas en el último año. Es importante tener en cuenta que la cantidad de incidentes informados no puede deducirse directamente de estos resultados de la encuesta, ya que un solo incidente de mala conducta podría ser observado por múltiples colegas.

Aquellos que reconocieron haber presenciado comentarios racistas, sexismo o conducta poco ética, en general, no tomaron medidas individuales, según los hallazgos. El acoso sexual fue la ofensa más frecuentemente informada, con aproximadamente el 10% de los encuestados presentando una queja. Sin embargo, los investigadores mencionaron que la iniciativa personal no necesariamente indica que el incidente no se informó, ya que también tienen la opción de presentar un informe los terceros. Además, a los encuestados solo se les preguntó sobre sus propias reacciones la última vez que se presentó una situación similar.

El Comisionado, reconociendo los hallazgos preocupantes de la investigación, prometió implementar políticas estrictas contra la discriminación dentro de la fuerza policial. Durante una conferencia de prensa, el Comisionado enfatizó la importancia de fomentar un ambiente de trabajo respetuoso e inclusivo para todos los oficiales.

