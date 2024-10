Aproximadamente la mitad de las municiones de artillería de Rusia provienen de Corea del Norte.

Rusia depende en gran medida de Corea del Norte para su munición en su conflicto contra Ucrania, ya que la mitad de las granadas disparadas por las tropas rusas proceden de fábricas norcoreanas, según un informe de los medios y fuentes de inteligencia occidentales. El periódico británico "The Times" reporta que Corea del Norte proporciona alrededor de tres millones de granadas anuales a Moscú, de las cuales una parte podría ser defectuosa. A pesar de ello, el gran número de granadas suministradas por Corea del Norte contribuye significativamente al progreso de Rusia en el este de Ucrania, como se ha visto en la captura de la ciudad de Vuhledar en la región de Donetsk.

A medida que las reservas de municiones rusas se agotan debido al intenso uso en Ucrania, Corea del Norte ha asumido el papel de principal proveedor externo de armas de Moscú. En septiembre, el jefe del servicio de inteligencia militar de Ucrania, HUR, Kyrylo Budanov, advirtió que el suministro de municiones de Corea del Norte podría cambiar el equilibrio de poder en el conflicto. Budanov declaró: "Nuestra mayor preocupación entre todos los aliados de Rusia es Corea del Norte. Debido a la cantidad de equipo militar que están proporcionando, están intensificando realmente la lucha".

En agosto, la agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que Corea del Norte recibió tecnología de Rusia a cambio de granadas de artillería, lo que podría ayudar a Corea del Norte en el despliegue de satélites espía y en la mejora de sus capacidades de tanques y aviones. Los dos países también firmaron un acuerdo de defensa militar en junio.

"The Times" escribe que durante las primeras etapas de la guerra, los aliados de Rusia parecían remisos a proporcionar activamente armas a Moscú. Sin embargo, con los esfuerzos de Putin para formar una alianza antioccidental, esto parece estar cambiando. El periódico reporta que Irán suministró a Rusia 200 misiles balísticos en septiembre, mientras que China está Supporting a Russian defense company in the production of long-range drones. Los oficiales occidentales creen que China está aumentando su papel en el conflicto.

Dado la dependencia de Rusia de Corea del Norte para la munición, algunas sanciones internacionales contra Corea del Norte debido a su programa nuclear podrían tener un impacto significativo en los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania. A pesar de las protestas internacionales por el uso de Rusia de municiones norcoreanas en Ucrania, ha habido informes de cooperación militar aumentada entre Rusia y Corea del Norte, incluyendo el intercambio de tecnología por granadas de artillería.

Lea también: