- Aproximadamente el 43% de las empresas agrícolas tienen dificultades para ocupar sus puestos de aprendizaje.

En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, las empresas de formación siguen teniendo dificultades para llenar las posiciones de aprendizaje que ofrecen. Este problema se debe principalmente a la escasez de candidatos adecuados, según informan las Cámaras de Industria y Comercio de MV, citando una encuesta de formación de 2023 realizada por la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK). En mayo de este año, 569 empresas en MV participaron en la encuesta, representando el 16% de todas las empresas de formación registradas en las tres cámaras.

Numerosos puestos siguen vacantes

Según la encuesta, el 43% de las empresas de formación en el noreste no pudieron llenar todas sus posiciones de aprendizaje ofrecidas en 2023. Esto es un 8% menos que en 2022 y por debajo del promedio nacional del 49%. Desafortunadamente, no hay indicios de un resurgimiento. El 62% de las empresas en MV citó la falta de candidatos adecuados como la principal razón, lo que representa un aumento del 13% en comparación con el año anterior.

Torsten Haasch, director de la IHK Neubrandenburg, declaró que aproximadamente 4.200 graduados de secundaria comenzaron un aprendizaje con una empresa de IHK en el noreste después de las vacaciones de verano. Sin embargo, numerosos puestos de aprendizaje siguen sin llenarse. "Actualmente, todavía hay aproximadamente 1.100 puestos vacantes solo en el distrito de la cámara de Neubrandenburg. La competencia por los trabajadores calificados del futuro es feroz. Incluso la administración se promociona agresivamente", dijo Haasch. Las empresas cada vez ofrecen más oportunidades a candidatos menos calificados y hasta instituyen programas de tutoría.

Iniciativas extensas para atraer a jóvenes talentos

El año pasado, el 43% de las empresas que no pudieron llenar sus posiciones no recibieron ninguna solicitud, una situación que las cámaras encontraron alarmante. Para mejorar su atractivo como empleadores, muchas empresas en MV ofrecen incentivos financieros y materiales y abogan por una jerarquía plana en la empresa. El equipo de IT moderno es esencial para la mayoría de las empresas.

Haasch elogió el aumento de la atención en la orientación laboral en las escuelas. Las elecciones de carrera también dependen de las prácticas. Todavía hay deficiencias en el uso de canales de redes sociales para publicitar los aprendices. Si bien las empresas en el estado están principalmente activas en Facebook, los grupos objetivo más jóvenes se encuentran con más frecuencia en TikTok o YouTube. "Aún hay mucho espacio para mejorar", concluyó Haasch.

