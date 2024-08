- Aproximadamente dos millones de viajeros disfrutan de sus vacaciones en el aeropuerto de Hamburgo.

Durante las vacaciones de verano de este año, más de 2 millones de personas pasaron por o aterrizaron en el Aeropuerto de Hamburgo. Esto representa un aumento del 4% en comparación con el período de vacaciones de verano del año anterior, según informó el aeropuerto. El día más ajetreado, con más de 55.000 viajeros, fue el 22 de julio, que fue el primer lunes después del inicio de las vacaciones en Hamburgo y Schleswig-Holstein. A pesar de los problemas globales del sistema informático que afectaron el tráfico aéreo en Hamburgo, lo que provocó retrasos o cancelaciones de vuelos, se registraron largas colas en los mostradores de facturación durante el fin de semana anterior.

El aeropuerto informó: "Las operaciones transcurrieron sin problemas"

A pesar del problema informático, el aeropuerto realizó una evaluación positiva: "Hubo un tráfico constante y pesado en los terminales y las operaciones transcurrieron sin problemas". El tiempo promedio que los pasajeros tardaron en los controles de seguridad fue inferior a 15 minutos. Uno de cada tres equipajes fue facturado por los pasajeros en los últimos terminales de autoservicio de facturación de equipajes.

El número de despegues y aterrizajes durante las últimas seis semanas aumentó ligeramente en un 1,5% a más de 14.200. La portavoz del aeropuerto, Katja Bromm, atribuyó el alto nivel de ocupación de los aviones, explicando: "El factor de carga aumentó del 84% del verano pasado al 87%".

La temporada de viajes continúa hasta octubre

El final de las vacaciones escolares no significa el final de la temporada de viajes para el aeropuerto. "Septiembre y octubre se han convertido en meses de viaje sólidos en el Aeropuerto de Hamburgo", explicó Bromm. Además, ha habido un aumento en los viajes de negocios. Debido al alto factor de carga, los terminales abrirán desde las 3:15 am hasta el final de octubre. El personal de seguridad estará disponible desde las 3:30 am.

El año pasado, el Aeropuerto de Hamburgo, nombrado en honor al ex canciller Helmut Schmidt, registró su primera ganancia desde la pandemia del coronavirus. La Hamburg Airport GmbH obtuvo una ganancia de 6,6 millones de euros. En 2019, la ganancia fue de 32,2 millones de euros. A lo largo de todo el año 2023, se contaron un total de 13,6 millones de pasajeros aéreos, lo que representa un aumento del 22% en comparación con el año anterior.

