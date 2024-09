Aproximadamente decenas de miles de habitantes locales han evacuado Pokrovsk

19:55 EE. UU. Impone Sanciones a Rusia por Interferencia ElectoralEl gobierno de EE. UU. acusa a Rusia de intentar manipular las elecciones presidenciales de noviembre a través de la desinformación objetivo. Según el Fiscal General Merrick Garland, el Kremlin utiliza sus medios estatales para engañar a influencers incautos en EE. UU. y promover su propia propaganda. Como resultado, se han impuesto sanciones, presentado cargos y ordenado la incautación de dominios de internet. Según el Departamento del Tesoro en Washington, las consecuencias afectan a diez individuos y dos organizaciones, incluyendo representantes de la cadena de televisión estatal rusa RT, hackers y una organización no gubernamental relacionada con el Kremlin. Las autoridades de EE. UU. los acusan de utilizar inteligencia artificial (IA) en campañas de desinformación que son "perjudiciales para la campaña electoral" en EE. UU.

19:47 Lituania Convoca a Diplomático Ruso por Fuertes Bombardeos AéreosLituania ha convocado a un representante de la embajada rusa en Vilnius debido a los intensos bombardeos aéreos rusos en Ucrania. Durante la reunión, se expresó una fuerte oposición a la intensificación de los ataques a objetivos civiles en Ucrania, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania. El Ministerio considera que los misiles y bombas que impactan en instituciones educativas, hospitales y áreas residenciales muestran la desesperación y el completo desinterés de Rusia por la vida humana y el derecho internacional humanitario. Al menos siete personas murieron y al menos 38 resultaron heridas en los bombardeos rusos sobre Lviv. Antes, más de 50 personas murieron y alrededor de 270 resultaron heridas en un ataque a la ciudad de Poltava el martes.

19:15 Ballena "Espía" Presuntamente DisparadaOrganizaciones de bienestar animal han presentado una queja tras la muerte de una ballena beluga presuntamente rusa en Noruega. La ballena muerta tenía varias heridas de bala, según explican las organizaciones One Whale y Noah. El departamento de policía responsable afirma que ahora está investigando si hay una razón válida para iniciar una investigación. En 2019, la ballena apareció cerca de las aguas rusas con un soporte para una pequeña cámara y la inscripción "Equipo San Petersburgo" en su cuerpo en Noruega, lo que hizo especular que podría ser una ballena espía rusa. Otra teoría era que había sido empleada en algún momento como una especie de ballena terapeuta en Rusia. El sábado, el mamífero marino fue encontrado muerto en una bahía cerca de Stavanger.

18:58 Servicio de Defensa Alemán Mejorará Atractivo con Incentivos

El gabinete ha aprobado la "Ley de Artículo Zeitenwende" para hacer el servicio en las Fuerzas Armadas alemanas más atractivo. Esto incluye regulaciones de horario de trabajo más flexibles y incentivos financieros, como para despliegues a corto plazo. "Nuestro objetivo es no solo retener el personal calificado en nuestras filas, sino también atraer nuevo personal", dijo un portavoz del Ministerio de Defensa. Los aproximadamente 5.000 soldados del Batallón de Lituania, que está fortaleciendo el flanco oriental de la OTAN contra Rusia, también se beneficiarán. Se planean incentivos monetarios para facilitar decisiones sobre mudarse o regresar, especialmente con familia, a y desde Lituania. El portavoz solo pudo estimar vagamente los costos adicionales. Para el Batallón de Lituania, se han planeado 40 millones de euros para 2025, 90 millones de euros para 2026 y 145 millones de euros para 2027. El Bundestag decidirá sobre la ley en noviembre.

18:27 Residente de Lviv Reporta "Gritos Insoportables"

El ataque con cohetes y drones de la noche de la ejército ruso en Lviv ha resultado en muertes, miedo y destrucción. La residente de 27 años, Yelizaveta, informó haber oído "gritos insoportables e inhumanos". Un periodista de AFP informó haber visto vehículos calcinados y escombros esparcidos por el centro de la ciudad. Las autoridades ucranianas informaron que siete personas murieron y 53 resultaron heridas en Lviv. Más de 50 estructuras, incluyendo dos instalaciones médicas y dos escuelas, resultaron dañadas en el centro histórico de la ciudad, según el Ministerio de Cultura.

18:09 EE. UU. Espera Acusar a Rusia de Interferencia Electoral

Se espera que EE. UU. acuse oficialmente a Rusia de interferir en la actual campaña electoral presidencial más tarde hoy, según un informe de los medios. La acusación abarcará el uso de plataformas en línea para targetear a votantes estadounidenses con desinformación, informó CNN citando a fuentes internas. Las acusaciones se centrarán principalmente en la red de medios estatales rusos RT. El Departamento de Justicia de EE. UU. había advertido anteriormente que Rusia representa una amenaza para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

17:35 Incendio Forestal Arde en la Zona Excluida Radioactiva de ChernobylUn incendio forestal sigue ardiendo en la zona excluida de Chernobyl, según informaron las autoridades ucranianas el viernes. El incendio, que comenzó el jueves, ha afectado a más de 1.000 hectáreas de bosques y pastizales en la zona de exclusión de 2.600 kilómetros cuadrados, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. No se ha informado de ninguna persona herida o muerta en el incendio. La zona de exclusión de Chernobyl, que se creó después del desastre nuclear de 1986, sigue siendo una fuente de preocupación para la seguridad nuclear y la salud pública.

17:07 Víctimas en el mercado de Donetsk: Ocupantes y ucranianos se culpan mutuamente

Se han reportado víctimas en la ciudad ucraniana oriental de Donetsk, controlada por Rusia. Las autoridades de ocupación afirman que al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas debido al fuego de artillería en un mercado. Denis Pushilin, líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, afirma que las fuerzas ucranianas atacaron el mercado, lo que resultó en la muerte de dos hombres y una mujer, y también se impactó un autobús. Los medios de estado rusos comparten videos y fotos del daño en el mercado y las víctimas, pero estas afirmaciones no han sido verificadas por fuentes independientes. Por otro lado, los soldados ucranianos acusan a la oposición de llevar a cabo el bombardeo, stating, "Todo se hace por imagen, la vida humana no importa", según Telegram.

16:43 Bombardeo en el mercado de Donetsk por parte de Ucrania: se reportan víctimas

Las autoridades de ocupación informan en Donetsk, una ciudad ucraniana oriental controlada por Rusia, que al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras el fuego de artillería en un mercado. El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, reporta que las fuerzas ucranianas son responsables del bombardeo, lo que resultó en la muerte de dos hombres y una mujer, y se impactó un autobús. Los medios de estado rusos transmiten imágenes de la destrucción del mercado y las víctimas, pero estas afirmaciones aún no han sido confirmadas por fuentes independientes.

16:43 Primeras renuncias en Kyiv confirmadas, el deputy de Kuleba podría reemplazarlo

El parlamento ha autorizado la renuncia de cuatro ministros ucranianos, según informó la Cámara de Diputados. Se ha recibido la carta de renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores Dmytro Kuleba, aunque aún no ha sido reconocida. Se espera que el presidente Volodymyr Zelenskyy proponga un reemplazo más tarde hoy. Andriy Sybiha, deputy de Kuleba, es un fuerte candidato para el puesto. El analista político Volodymyr Fesenko, con sede en Kyiv, sugiere que las señales de la política exterior de Ucrania remainedán inalteradas a pesar del cambio.

16:21 Lukashenko libera a 30 presos políticos en Bielorrusia

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha concedido indultos a 30 activistas de la oposición condenados por participar en protestas. La administración presidencial indica que todos los indultados solicitaron indultos, admitieron su culpa y prometieron llevar una vida dentro de la ley. Según el Ministerio del Interior, estas garantías serán monitoreadas. La lista de indultados incluye a 23 hombres y 7 mujeres, la mayoría de los cuales son padres de menores. El medio ruso en el exilio "Meduza" indica que los líderes de la oposición en el exilio habían enviado anteriormente listas de presos gravemente enfermos al gobierno de Minsk a través de intermediarios. Las liberaciones se realizaron a partir de esta lista. La oposición en el exilio recibe con beneplácito la liberación, pero enfatiza que no indica un cambio de política. La líder de la oposición bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya, considerada la verdadera ganadora de las elecciones presidenciales de 2020, mantiene que la persecución política y la tortura en Bielorrusia continúan. Aprende más detalles aquí.

15:55 Bombardeo aéreo en Lviv mata a una familia y deja al padre en estado crítico

Un ataque aéreo ruso en Lviv ha causado la muerte de casi toda una familia, según informaron las autoridades de la ciudad. Entre las víctimas se encuentran una mujer de 43 años y sus tres hijas de 7, 18 y 21 años. El alcalde Andrij Sadovy escribe que murieron en su propia casa. Solo el padre sigue vivo, pero se encuentra en estado crítico, según la información de la Universidad Católica Ucraniana. "En el corazón de Europa, Rusia está matando a ucranianos y a sus familias. Rusia está masacrando a nuestros hijos, nuestro futuro", escribe Sadovy.

15:41 Scholz defiende la instalación de misiles estadounidenses en Alemania: "La inacción podría poner en peligro la paz"

El canciller Scholz critica a los oponentes de la instalación de misiles estadounidenses en Alemania. "Se trata de garantizar la paz aquí y de prevenir la guerra", dice el político de la SPD. "Se trata de disuadir a posibles atacantes". Rusia ha estado aumentando su armamento, especialmente con misiles, durante años. El presidente Putin también ha roto acuerdos de desarme como el Tratado INF y ha instalado misiles en Kaliningrad, que está a 530 kilómetros de Berlín por aire. "La falta de respuesta ante esto sería temeraria". El canciller añade: "La inacción podría poner en peligro la paz. No lo permitiré". Estados Unidos y el gobierno alemán han acordado desplegar misiles estadounidenses de mayor alcance en suelo alemán a partir del 2026 en respuesta al ataque de Rusia a Ucrania. El Partido de la Izquierda (Die Linke) y AfD se oponen a esto, considerándolo una carrera de armamentos peligrosa que pone en peligro la seguridad de Alemania. Ver más oposición aquí.

15:18 Scholz promete sistemas adicionales de defensa aérea IRIS-T a Ucrania

14:55 Corea del Sur y Nueva Zelanda instan a Rusia a "retirarse incondicionalmente" de Ucrania

Corea del Sur y Nueva Zelanda han expresado su descontento con el conflicto de Rusia en Ucrania en una declaración conjunta durante su primera cumbre en nueve años. Instaron a Rusia a retirarse "inmediatamente, completamente y sin restricciones" de los territorios internacionalmente reconocidos como pertenecientes a Ucrania. También criticaron la creciente colaboración militar entre Corea del Norte y Rusia. Es más importante que nunca que los países que comparten valores similares, como Corea del Sur y Nueva Zelanda, muestren unidad, mencionó Yoon. Corea del Norte, que está ampliamente marginada en el escenario internacional, ha expandido recientemente sus lazos militares con Rusia.

14:21 Zelenski propone reformar el gobierno: "Necesitamos renovación"El presidente ucraniano Volodímir Zelenski busca inyectar nueva vida a su país a través de una amplia reestructuración del gobierno, afirmó. "Necesitamos renovación", respondió a preguntas sobre las razones detrás de la reestructuración del gobierno. "Y estas decisiones están vinculadas al mejoramiento de nuestra nación en diversos sectores". Ucrania ha estado luchando contra la invasión rusa durante dos años y medio. Zelenski también expresó su gratitud a los ministros y al gabinete completo.

13:47 El ejército alemán presenta una solución: Cómo el IRIS-T SLM protege a Europa de los misilesEl IRIS-T SLM no es un desconocido en Ucrania. Se planea instalar diez sistemas en el país en lugar de los cuatro actuales para interceptar más misiles rusos, según fuentes de seguridad. Se ha informado que ya se ha concretado una entrega, revelaron. El ejército alemán también tiene la intención de utilizar el IRIS-T en Schleswig-Holstein.

13:21 Rusia: otro pueblo cerca de la ciudad ucraniana de Pokrovsk capturado

Rusia afirma haber tomado otro pueblo cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso asegura que el ejército ha "liberado por completo" el pueblo de Karliwka, ubicado a unos 30 kilómetros de Pokrovsk. Pokrovsk es un importante centro logístico para el ejército ucraniano. Las fuerzas ucranianas han estado retirándose gradualmente de la ofensiva rusa en la región durante varios meses.

12:59 Ucrania: Crimea "inundada" de sistemas de defensa aérea

Los ocupantes rusos de Crimea están empleando todos los medios disponibles para proteger el puente de Kerch, según el portavoz de la marina ucraniana, Dmytro Pletenchuk, según Defense Express en la televisión nacional ucraniana. Se están utilizando sistemas de corto y largo alcance, incluyendo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus y Pantsir-S1, explicó. Crimea está "inundada" de sistemas de defensa aérea porque tiene tanto importancia práctica como simbólica para los ocupantes, dijo Pletenchuk. El puente de Kerch, un proyecto insignia del líder ruso Vladímir Putin, conecta el sur de Rusia con la península ilegalmente anexada y sirve como ruta de suministro vital para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Sigue habiendo luchas por el puente y Kiev ha repetido su intención de liberar la península. El puente es un punto estratégico clave.

12:32 Putin anuncia la visita de Xi al summit de BRICS en Rusia en octubre

El presidente ruso Vladímir Putin ha anunciado que el presidente chino Xi Jinping participará en la próxima cumbre del BRICS en Rusia en octubre. "Como se acordó, esperamos la participación del presidente chino Xi Jinping en la cumbre del BRICS", dijo durante una reunión con el vicepresidente chino Han Zheng en el margen del Foro Económico Oriental en Vladivostok. También sugirió una "reunión bilateral de trabajo" con Xi. El grupo de países, fundado en 2009 por Brasil, Rusia, India y China, ahora incluye a Sudáfrica, y este año también incluye países como los Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán. Los países del BRICS se perciben como un contrapeso a las naciones occidentales. Se reunirán para una cumbre en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre. El Kremlin busca aumentar su influencia y forjar alianzas económicas más cercanas. Moscú y Pekín han fortalecido su asociación estratégica desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania.

12:00 Rusia: ataque a Poltava dirigido a soldados e instructores internacionales

El Ministerio de Defensa ruso ha declarado que el ataque mortal contra la ciudad ucraniana de Poltava estaba dirigido a soldados y instructores internacionales. El objetivo era un centro de entrenamiento militar. Según el ministerio, el instituto entrena especialistas en comunicaciones y guerra electrónica de diversas secciones y unidades militares de las Fuerzas Armadas ucranianas, así como operadores de vehículos aéreos no tripulados involucrados en ataques a objetivos civiles en el territorio de la Federación Rusa. Además, el ministerio informes que ha utilizado el sistema de armas hipersónicas Kinzhal contra instalaciones militares-industriales en la ciudad occidental ucraniana de Lviv. Además, las fuerzas rusas han tomado el control de dos asentamientos adicionales en el este de Ucrania, Prechystivka y Karliwka. Según informes ucranianos, 50 personas murieron en el ataque a Poltava el martes.

11:43 Baerbock rinde homenaje al ministro de Relaciones Exteriores saliente de Ucrania

11:24 Rusia Modificará su Estrategia Nuclear

Las acciones del Occidente están llevando a Rusia a reevaluar su política nuclear, según la administración del presidente ruso. Rusia enfrenta problemas y peligros de lo que llama el Occidente que requieren una revisión de la política, mencionan las agencias de noticias rusas, refiriéndose al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Se están considerando posibles ataques con armas de largo alcance de EE. UU. en territorios rusos. El gobierno ucraniano ha estado presionando a EE. UU. durante mucho tiempo para permitirles usar las armas suministradas por sus aliados para atacar objetivos dentro del territorio ruso. "Es claro que los ucranianos lo harán", explicó Peskov a la agencia RIA. "Estamos teniendo en cuenta todo esto". Rusia ha anunciado su intención de revisar su política nuclear, pero no ha proporcionado detalles específicos. El plan permite el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está en peligro.

10:54 Ucrania: 29 de 42 Ataques Aéreos Rusos Desbaratados

Rusia llevó a cabo 42 ataques aéreos en Ucrania durante la noche, según informó la fuerza aérea ucraniana a través de Telegram. Se utilizaron misiles Ch-47M2 Kinzhal, misiles crucero Kh-101 y Kh-101. Según sus propios datos, la fuerza aérea ucraniana frustró siete misiles crucero y 22 drones Shahed. Esto significa que se repelieron 29 ataques aéreos.

10:19 Munz: El Ataque a Poltava Podría Volverse en Contra de Rusia

Rusia está bombardeando la ciudad ucraniana de Poltava con cohetes, con informes que sugieren que es uno de los ataques aéreos más intensos desde el inicio del conflicto. Los medios rusos, sin embargo, lo presentan como un "éxito espectacular", según el corresponsal de ntv Rainer Munz. Mientras tanto, Rusia parece estar cambiando su estrategia.

09:52 Ucrania Publica Cifras de las Pérdidas de Rusia

El Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras sobre las bajas de las tropas rusas en Ucrania. Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia ha sufrido alrededor de 620,350 soldados en Ucrania, con 1,390 perdidos en las últimas 24 horas. Según un informe de Kiev, también se han destruido siete tanques, 30 sistemas de artillería y 43 drones. Desde el inicio del ataque a gran escala, Rusia ha perdido un total de 8,618 tanques, 16,848 sistemas de artillería y 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y un submarino. Las estimaciones occidentales sugieren pérdidas más bajas, pero estas son probablemente las mínimas.

09:21 Gobernador: "Día Oscuro" para la Región de Lviv - Aumenta el Recuento de Muertos

El recuento de muertos está aumentando después de los ataques aéreos rusos en la ciudad occidental ucraniana de Lviv (ver entradas 07:18, 06:17 y 05:29). Siete personas murieron durante la noche, incluidas una niña de siete años y una niña de catorce, según el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kosyzkyj en Telegram. "Este es un día oscuro para nuestra región", escribe Koszyzkyj, describiéndolo como un evento trágico. Antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había informado sobre cinco muertos y más de 30 heridos en una publicación en X, expresando sus condolencias a las familias.

08:49 El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleba, Renuncia

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha renunciado, según el presidente del Parlamento, Ruslan Stefantchuk, el miércoles. La renuncia de Kuleba se discutirá en la próxima sesión plenaria, escribe Stefantschuk en su página de Facebook. Varios otros ministros también han renunciado recientemente (ver entradas 00:47 y 22:06). Estas renuncias forman parte de una gran reestructuración del gobierno ucraniano. El miércoles será un día de despidos, escribe el líder de la fracción del partido gobernante Servidor del Pueblo, David Arachamia, en Telegram. El jueves se supone que será el día de los nombramientos.

08:03 Selenskyy: "Personas Todavía Atrapadas Bajo los Escombros"

El ataque con cohetes rusos en Poltava es uno de los ataques más mortales desde el inicio del conflicto, según el presidente Volodymyr Zelenskyy en su discurso vespertino. Afirma que aún hay personas atrapadas bajo los escombros y reitera su demanda de sistemas de defensa aérea.

07:39 Grossi Advierte de un Desastre Inminente en la Planta Nuclear Ocupada de Zaporizhzhia

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, discutieron la situación en torno a las plantas nucleares de Ucrania y Rusia durante una reunión en Kiev. Grossi visitará la planta nuclear de Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, el miércoles. Según Reuters, Grossi informó a Zelenskyy que la situación allí es "muy peligrosa" y el peligro de un desastre sigue presente. La planta cayó bajo el control ruso poco después de la invasión de Moscú en Ucrania en febrero de 2022 y actualmente está inactiva. Ambos bandos se han acusado mutuamente de bombardear la planta, con ambos, Moscú y Kiev, negando las acusaciones.

06:53 Ucrania Busca Más Ayuda Agrícola y Asistencia para DesminadoUcrania busca ayuda adicional para restablecer su sector agrícola y esfuerzos de limpieza de minas, según el "Rheinische Post", citando información del gobierno alemán en respuesta a una consulta de la Unión. Esto incluye establecer un programa de financiamiento para tierras agrícolas cerca de la línea del frente, con el gobierno alemán invitado a considerar posibles apoyos. También sería necesario un premio por seguridad personal, y Ucrania ha solicitado una revisión de si un programa de entrega de generadores financiado por el Ministerio de Agricultura puede ser extendido. Además, Ucrania ha solicitado asistencia con esfuerzos de limpieza de minas cerca de la línea del frente, con el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania ya participando en un proyecto para localizar y eliminar minas.

06:17 Incendio Después de Ataque con Drones en LvivSe ha desatado un incendio cerca de la estación de tren principal de Lviv tras los ataques aéreos rusos en la ciudad del noroeste de Ucrania, según informó el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kozytskyy, en Telegram. También resultaron dañados dos edificios escolares, con varias ventanas rotas y cristales esparcidos por las calles. Kozytskyy indicó que se utilizaron varios drones Shahed en el ataque aéreo ruso. En el lugar se encuentran servicios de emergencia y unidades de defensa aérea. Las escuelas afectadas están actualmente cerradas, agregó el alcalde de Lviv, Andriy Sadovyy, en Telegram. Al menos seis personas, incluidas una niña de 10 años, resultaron heridas. Lviv se encuentra en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, lejos de la línea del frente oriental, pero ha sido objetivo de ataques desde el inicio de la guerra.

05:29 Segunda Ola de Ataques Aéreos en Kyiv

Kyiv, la capital ucraniana, está siendo atacada por una segunda oleada de ataques aéreos rusos. La defensa aérea está en funcionamiento. Los testigos informan de múltiples explosiones en las afueras de Kyiv, lo que sugiere el uso de sistemas de defensa aérea. Simultáneamente, el ejército informa de un ataque con drones en la ciudad ucraniana occidental de Lviv, que se encuentra cerca de la frontera con Polonia. Todo Ucrania está en alerta máxima, según la fuerza aérea ucraniana, que informó en Telegram. Polonia activa su propia y aviones aliados para garantizar el espacio aéreo por tercera vez en ocho días en respuesta a los ataques aéreos y actividades de largo alcance rusos, según el comando de operaciones de las fuerzas armadas polacas.

04:35 Biden Ofrece Más Sistemas de Defensa Aérea a Ucrania

aquí.Después del devastador ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Poltava, el presidente Biden ha prometido enviar más sistemas de defensa aérea a Ucrania. "Condeno enérgicamente este ataque horrendo", dijo Biden. Washington continuará apoyando militarmente a Kyiv, incluidas "las capacidades de defensa aérea y los sistemas que Ucrania necesita para proteger sus fronteras". Selenskyj renovó su solicitud a los aliados occidentales después del ataque, que dejó al menos 51 muertos, para la entrega rápida de nuevos sistemas de defensa aérea y la autorización para usar armas de largo alcance ya proporcionadas para ataques en territorio ruso.

02:52 Nuevo Ataque con Drones en Kyiv

Rusia lanza un nuevo ataque con drones en Kyiv. Las unidades de defensa aérea ucraniana trabajan para repeler los ataques en las afueras de la capital, según el ejército ucraniano en Telegram. No hay información disponible aún sobre el número de drones utilizados y cualquier daño resultante. El ataque nocturno forma parte de una serie de ataques aéreos rusos en Kyiv que han aumentado en frecuencia en las últimas semanas.

01:32 Selenskyj: Pretende Retener Terrenos de Kursk Indefinidamente

Ucrania busca retener los territorios ocupados en la óblast rusa de Kursk hasta que el líder ruso Putin acuda a la mesa de negociaciones, según declaró el presidente Selenskyj en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC News. La captura de los territorios forma parte del "plan de victoria", señaló Selenskyj. En general, Ucrania no requiere ningún territorio ruso. Selenskyj no mencionó si se planeaba la conquista de más territorio ruso. La operación de Kursk fue un secreto bien guardado, incluso el presidente Biden no fue informado.

00:47 Varios Ministros Ukrainianos Renuncian

Cuatro ministros renunciaron antes de los cambios previstos en el gabinete de Ucrania. Entre ellos se encuentran la viceministra para Asuntos Europeos, Olga Stefanishyna, el ministro de Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, quien jugó un papel crucial en el aumento de la producción de armas, el ministro de Justicia, Denys Malyuska, y el ministro del Medio Ambiente, Ruslan Strilets. No está claro si los cuatro ministros asumirán nuevos cargos de alto nivel. "Como prometimos, se espera una transformación significativa del gobierno esta semana", explicó David Arakhamia, líder de la fracción del partido en el poder Servidor del Pueblo, en Telegram. "Mañana tendremos un día de despidos, y al día siguiente, un día de nombramientos", anunció Arakhamia, considerado un colaborador cercano del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

23:16 Después del Ataque con Cohetes en Poltava: Zelensky Pide el Uso de Armas de Largo AlcanceDespués del ataque con cohetes ruso mortal en la ciudad de Poltava, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insta a permitir el uso de armas de largo alcance contra Rusia. "Los ataques rusos serán imposibles si podemos destruir los lugares de lanzamiento de los ocupantes donde están, y los aeropuertos militares y su logística rusos", dijo Zelensky en su discurso en video diario. Según él, el recuento de muertos en Poltava ha ascendido a 51 y el número de heridos a 271. Se cree que hay más personas atrapadas bajo los escombros.

22:06 Zelensky Despide a Otro Alto FuncionarioEl presidente ucraniano Volodímir Zelensky ha despedido a Rostyslav Shurma, quien ejercía como primer deputy jefe de la oficina presidencial, según un decreto en el sitio web oficial del presidente. El presidente del parlamento también confirmó la renuncia de Olha Stefanishyna, quien servía como viceprimera ministra y ministra de integración europea en Ucrania. Varios ministros han presentado anteriormente sus renuncias. El presidente Volodímir Zelensky argumentó que era necesario realizar cambios para fortalecer el gobierno. "El otoño es crucial. Nuestras instituciones estatales deben organizarse de tal manera que Ucrania pueda alcanzar todos los resultados necesarios."

21:42 Periodista de ntv en Poltava: "Locales Describieron un Incidentes Terrificante"Ucrania está informando lo que podría ser uno de los ataques aéreos más intensos desde que comenzó la guerra. Según los informes, decenas han perdido la vida y cientos más resultaron heridos. La periodista de ntv Kavita Sharma comparte la escena y reporta sobre la "atmósfera tensa" y cómo los locales experimentaron el ataque con misiles.

21:25 Ucrania Acusa a Rusia de Asesinar a POWsLa Oficina del Fiscal General de Ucrania afirma que las tropas rusas ejecutaron a más prisioneros de guerra ucranianos. Se han iniciado investigaciones después del asesinato de tres soldados ucranianos en Torez, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, según informó la agencia a través de su canal de Telegram. Según la información disponible, los soldados salieron de un búnker con las manos en alto. "Las fuerzas de ocupación los obligaron a tumbarse boca abajo y los ejecutaron inmediatamente", informó la agencia, citando videos en línea que circulan.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por la huida en masa de Pokrovsk, instando al gobierno ruso a respetar el derecho humanitario internacional y a cesar sus actividades militares en la zona. La Comisión destacó la situación de los más de 1.000 niños que aún viven en la ciudad y pidió el regreso seguro de los desplazados.

Además, la Comisión de la UE ha anunciado su intención de proponer un nuevo paquete de ayuda para Ucrania, centrado en la asistencia humanitaria, la reconstrucción de la infraestructura y el fortalecimiento de la economía ucraniana para ayudar en la recuperación y la reintegración de aquellos afectados por el conflicto.

