09:40 - Análisis de ISW: Reubicación de tropas rusas hacia Kursk desde frentes ucranianos de menor prioridad

10:03 AM - Rusia Ataca 15 Regiones de Ucrania - Infraestructura Energética como Objetivo Más de la mitad de las regiones de Ucrania han sido atacadas por Rusia, según el informe matutino del Primer Ministro Denys Shmyhal. "Hoy, 15 regiones fueron objeto de intensos ataques rusos. El enemigo empleó diversas armas: drones, misiles, misiles hipersónicos Kinzhal. Se informaron pérdidas y heridos". Fuentes ucranianas indican que la infraestructura energética de cuatro regiones fue objetivo. Las autoridades de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron que la infraestructura energética de sus regiones fue atacada. En algunas partes de Kyiv, se interrumpieron los suministros de electricidad y agua, según el informe del alcalde Vitali Klitschko.

10:22 AM - Video: Soldado Ucraniano Dispara contra Misil Crucero Ruso con Ametralladora Soldados ucranianos de una unidad de defensa aérea en la región occidental de Transcarpacia supuestamente dispararon contra un misil crucero ruso usando una ametralladora montada en un camión esta mañana, según compartió el gobernador Viktor Mykyta en las redes sociales. Según su declaración, el misil estaba dirigido a la región desde la vecina Lviv y fue derribado con éxito por el 650º batallón separado de ametralladoras antiaéreas. La autenticidad del video fue confirmada por el equipo de verificación de RTL/ntv. No se puede verificar de forma independiente el tipo de misil derribado, pero el Independiente de Kyiv informó que no fue el fuego de ametralladora, sino un misil de defensa aérea de las fuerzas armadas ucranianas el que derribó el misil. Esto fue mantenido por el antiguo portavoz de prensa de la fuerza aérea, Yuriy Ignat.

10:50 AM - Polonia Envía Aviones de Caza El país vecino de Ucrania, Polonia, ha respondido a la proximidad de los ataques rusos a su frontera enviando interceptores, según la agencia de noticias PAP. También se informaron de la participación de aviones aliados en la operación. En respuesta, la fuerza aérea ucraniana informó que la militar rusa desplegó temporalmente 11 bombarderos de largo alcance, Tu-95s, que llevan misiles de crucero, así como el lanzamiento de misiles hipersónicos Kinzhal contra Ucrania y el ataque al país desde el Mar Negro.

8:50 AM - Informes No Confirmados Suggesten Nuevo Ataque Matutino Informes no confirmados sugieren que se produjo otro ataque esta mañana. Las autoridades regionales en Rostov han declarado el estado de emergencia en el distrito de Proletarsk. Según el informe de TASS del miércoles, 47 bomberos han resultado heridos hasta ahora en el incendio.

11:20 - Imágenes de Satélite: Rusos Luchan por Controlar Incendio en Depósito de Combustible Proletarsk El depósito de combustible en Proletarsk, en el sur de Rusia, ha estado ardiendo durante más de una semana, según las últimas imágenes de satélite del sistema de monitoreo de incendios y bosques de NASA FIRMS. Un ataque con drone ucraniano encendió el fuego en el depósito con más de 70 tanques individuales el 17 de agosto.

11:25 - Fuentes de Inteligencia Sugieren Sabotaje Ruso en Alarma de Geilenkirchen Los informes de inteligencia de una posible amenaza de sabotaje ruso utilizando un drone llevaron a un aumento temporal del nivel de seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen, cerca de Aquisgrán. Las fuentes presentaron una seria indicación de actividades preparatorias para un posible incidente de sabotaje ruso contra la base de la OTAN.

11:41 - Munz: "El Ejército Belaruso Falta de Fuerza" El dictador Lukashenko ha movilizado a decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, lo que ha causado preocupación en la región. Sin embargo, según el corresponsal de ntv Rainer Munz, esto es más una muestra de fuerza que una verdadera amenaza.

12:09 - Portavoz del Kremlin Declara que las Negociaciones con Ucrania son Infructuosas Rusia considera las negociaciones con Ucrania sobre un alto el fuego virtually infructuosas. La incursión de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk es inaceptable, afirma el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Las negociaciones sobre un alto el fuego han dejado de ser relevantes y la preocupación ya no es válida.

12:38 - Kyiv Pide a Occidente que Autoricione Ataques en Profundidad en Territorio Ruso Ucrania está instando al Occidente a autorizar el uso de armas para ataques en profundidad en territorio ruso. "Tal acción aceleraría el fin del terror ruso", proclama el jefe de gabinete del Presidente Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, en Telegram.

12:57 - Zelenskyy Describe el Ataque como "Uno de los Más Fuertes" de Rusia Rusia empleó más de 100 misiles y casi 100 drones en el último ataque extensivo, según los informes ucranianos. "Este fue uno de los ataques más intensos", dijo el Presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy en un mensaje de video publicado en Telegram. Simultáneamente, el Ministerio de Defensa ruso afirma a través de Telegram que ha atacado con éxito "todas las instalaciones de infraestructura relevantes" en importantes ataques a Ucrania. Zelenskyy describe este ataque como "combinado" que included "más de 100 misiles de diversos tipos" y aproximadamente 100 drones Shahed de origen iraní. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso habla de un "ataque masivo" utilizando "armas de largo alcance de alta precisión" contra "instalaciones de infraestructura energética importantes".

Major Air Assault on Ukraine this Morning Reportedly Damages Hydroelectric Plant Near Kyiv Un importante ataque aéreo en Ucrania esta mañana supuestamente afectó una presa al norte de Kyiv con un misil ruso sospechoso. Un video, difundido por el periodista Yaroslav Trofimov del "Wall Street Journal" entre otras fuentes, muestra una parte de la planta hidroeléctrica en llamas. "Si la presa se derrumba, millones de personas río abajo podrían morir", escribe Trofimov. Hasta el momento, no hay informes formales sobre daños a la estructura.

09:14 Se informan primeras muertes tras intensos ataques aéreos rusos

Según las autoridades ucranianas, al menos tres personas han fallecido como resultado de los ataques aéreos rusos. Se han informado víctimas en Luzk, en el oeste; Dnipro, en el este; y Saporischschja, en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischtschuk, confirmó que un edificio multifamiliar fue atacado y causó una víctima fatal. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Saporischschja y Kharkiv informaron explosiones en sus respectivos territorios a través de Telegram y aconsejaron a los residentes que busquen refugio. Anteriormente, el gobernador de la región de Poltava, Filip Pronin, informó que cinco personas resultaron heridas tras un ataque a una instalación industrial.

08:53 La tensión aumenta con la concentración de tropas belarúsas cerca de la frontera ucraniana

Ucrania está vigilando de cerca la concentración de tropas belarúsas en su frontera. Esta concentración es mayor que en ocasiones anteriores, y la participación de las fuerzas belarúsas en el conflicto podría tener graves consecuencias, según la periodista de ntv Nadja Kriewald.

08:25 Explosiones sacuden varias ciudades ucranianas - Corte de energía en Kyiv

Varias ciudades ucranianas experimentaron explosiones tras el masivo ataque aéreo ruso (ver entrada a las 07:24). Las sirenas de ataque aéreo se activaron en todo el país alrededor de las 6 a.m., hora local. Las primeras explosiones se escucharon en Kyiv alrededor de las 8:30 a.m., seguidas de más explosiones. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó que "varios distritos" de la capital enfrentaron cortes de energía, y también hubo problemas con el suministro de agua en ciertas áreas de la ciudad. Se informaron explosiones en Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:50 Moscú afirma haber destruido 20 drones ucranianos

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron con éxito 20 drones dirigidos hacia territorio ruso durante la noche, según su comunicado oficial. Se informaron nueve drones interceptados sobre la región de Saratov, tres sobre Kursk y dos cada uno sobre Belgorod, Bryansk y Tula. Se detectó uno sobre las regiones de Oryol y Ryazan.

07:24 Rusia lanza un intenso ataque aéreo sobre Ucrania

Ucrania está experimentando un masivo ataque aéreo, según diversas fuentes. El "Kyiv Post" informó que se escucharon explosiones en Kyiv en ese momento, mientras Ucrania enfrentaba un ataque de gran escala con misiles y drones desde tierra, aire y mar. El experto militar Nico Lange afirmó que Rusia estaba lanzando misiles simultáneamente desde barcos en el Mar Negro y once bombarderos Tu-95, mientras utilizaba drones y misiles balísticos en su ataque. "El ataque aéreo ruso sobre Ucrania es significativo", señaló Lange. Se informaron explosiones en varias ciudades.

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un ordena aumentar la producción de drones suicidas

El líder norcoreano Kim Jong Un ha ordenado acelerar y aumentar la producción de drones suicidas como "un aspecto clave de los preparativos para la guerra", según informó la agencia de noticias estatal KCNA. Los drones suicidas son vehículos aéreos no tripulados armados con explosivos y programados para estrellarse contra objetivos enemigos. Rusia utiliza con frecuencia drones iraníes, como el tipo Shahed, en Ucrania. Las relaciones militares entre Corea del Norte y Rusia se han fortalecido. La prueba de drones, según informó KCNA, tuvo lugar el sábado mientras aumentaban las tensiones con el vecino del Sur, Corea del Sur. Las fotos publicadas por KCNA muestran aviones blancos con alas en forma de X volando hacia objetivos de tanques y detonando. Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, los objetivos de simulación se asemejan a los tanques K-2 de Corea del Sur.

06:34 Ucrania: se informan 1140 soldados rusos muertos o heridos diariamente

Fuentes militares ucranianas afirman que 1140 soldados rusos murieron o resultaron heridos en un período de 24 horas. Esto eleva el número total de personal militar ruso "eliminado" desde que comenzó el conflicto a 6,088,200. Sin embargo, estas cifras no han sido confirmadas de manera independiente. Además, se informaron la destrucción de cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones en el mismo período de tiempo.

06:12 Kiev aconseja a Minsk evitar "errores lamentables"Ukrania ha instado a Bielorrusia a retirar sus contingentes militares y equipo de su frontera compartida. En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, se insta al gobierno bielorruso a abstenerse de acciones hostiles y retirar sus tropas de la región fronteriza. Ucrania advierte a Bielorrusia contra cometer "errores lamentables" bajo presión de Moscú. Bielorrusia aún no ha respondido. Según informes ucranianos, las tropas estacionadas en la frontera consisten en fuerzas especiales bielorrusas y ex mercenarios de Wagner, armados con tanques, artillería, sistemas de defensa aérea e ingeniería, ubicados en la región de Gómel. La declaración también destaca que Ucrania nunca ha tomado acciones hostiles contra el pueblo bielorruso y no tiene intención de hacerlo en el futuro.

05:46 Funcionario ruso reporta daños en viviendas por escombros de dronesEn la región rusa de Saratov, se han reportado daños en viviendas debido a escombros de drones ucranianos derribados, según el gobernador regional. Tanto Saratov como Engels han resultado afectados, con todos los servicios de emergencia desplazados al lugar. Engels alberga una base aérea de bombarderos estratégicos para Rusia.

03:52 Defensa Aérea advierte de ataque de drones en KievLa defensa aérea ucraniana está activa en la región de Kiev para proteger contra ataques con drones rusos, según informes de la administración militar regional. Hasta el momento, no se han informado daños ni víctimas.

00:19 Zelensky condena "intencional" ataque a equipo de ReutersEn su discurso vespertino, el presidente ucraniano Zelensky habló sobre el ataque con cohetes mortal al equipo de Reuters en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk. Un empleado de Reuters falleció y otros dos resultaron heridos. El fallecido, el británico de 38 años Ryan Evans, había trabajado con Reuters desde 2022, brindando asesoramiento en seguridad para periodistas en Ucrania, Israel y en los Juegos Olímpicos de París de 2022. Zelensky describió el ataque como "intencional y calculado", expresando sus condolencias a la familia y amigos de Evans. La Oficina del Procurador General de Ucrania anunció una investigación sobre el incidente, que occurred at 22:35 local time. Reuters still hasn't confirmed whether the rocket was fired from Russia or if the hotel was deliberately targeted. Russia has remained silent on the matter.

