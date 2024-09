- Aproximadamente 580.000 impugnaciones presentadas contra las determinaciones de impuestos a la propiedad

Los departamentos financieros de Sajonia aún luchan contra un gran número de desafíos relacionados con la reforma del impuesto sobre la propiedad**. Para el 31 de julio, se habían presentado aproximadamente 580,000 apelaciones contra las evaluaciones de impuesto sobre la propiedad, según el Ministro de Finanzas Hartmut Vorjohann (CDU) en respuesta a una consulta del diputado de la Izquierda Franz Sodann. Esta información fue publicada inicialmente por "Sächsische Zeitung" y "Leipziger Volkszeitung". Además, hay 58 demandas de 25 demandantes.

En detalle, se han presentado alrededor de 334,096 disputas contra las cartas de evaluación del impuesto sobre la propiedad -representando aproximadamente una de cada cinco emitidas hasta el 5 de agosto (1,662,570). De estas, se han resuelto 32,584 casos, con la disputa confirmada en casi el 63% de los casos (20,445).

Además, hay aproximadamente 245,777 disputas sobre cartas de evaluación del impuesto sobre la propiedad, de las cuales se han resuelto 25,516. En estos casos, se concedió la aprobación en el 59% de los casos (15,128).

Los impuestos sobre la propiedad se recalcularán a partir del 2025. Esto se debe a que las oficinas financieras utilizaban datos obsoletos para evaluar las propiedades. Para la recalculación, los propietarios de propiedades deben presentar declaraciones de impuesto sobre la propiedad.

El impuesto sobre la propiedad se calcula típicamente mediante un modelo en varios pasos. Basándose en la declaración de impuesto sobre la propiedad, la oficina financiera calcula el valor del impuesto sobre la propiedad de una propiedad. A continuación, se envía una carta de evaluación del impuesto sobre la propiedad.

Con esta carta, la oficina financiera calcula la evaluación del impuesto sobre la propiedad, que también se establece mediante un aviso. Luego, se multiplica esta cantidad por la tasa de impuesto correspondiente del municipio para calcular el impuesto sobre la propiedad.

