Aproximadamente 48 personas desaparecieron, mientras que nueve fueron recuperadas muertas, después de que un barco se volcara cerca de las Islas Canarias.

Nueve personas, entre ellas un menor, perdieron la vida tras el vuelco de su embarcación en las primeras horas del sábado. Este lamentable incidente fue confirmado por los servicios de emergencia y rescate.

De los 84 migrantes que intentaban alcanzar la costa española, 27 fueron rescatados con éxito el sábado. La operación de rescate continuó el domingo con tres barcos de patrulla y tres helicópteros en acción, según informó un portavoz de la Guardia Costera española a Reuters.

Los migrantes procedían de Mali, Mauritania y Senegal, según las autoridades españolas.

El número de migrantes que realizan el viaje desde África Occidental hasta las Islas Canarias aumentó en un 154% entre enero y julio, llegando a 21.620 en los primeros siete meses, según datos de la agencia fronteriza de la Unión Europea, Frontex. Por otro lado, el número de cruces en el Mediterráneo central y occidental disminuyó durante el mismo período.

Los cruces desde Turquía a Grecia aumentaron en un 57%, y a través del Canal de la Mancha hacia Reino Unido en un 22%.

Pasada la medianoche del sábado, los servicios de emergencia españoles recibieron una llamada de socorro de la embarcación, ubicada a aproximadamente 4 millas al este de El Hierro. El intento de rescate terminó trágicamente cuando la embarcación se hundió, lo que hizo que la operación fuera muy difícil debido a la presencia de fuertes vientos y mala visibilidad.

Candelaria Delgado, representante del gobierno de las Islas Canarias, predijo el domingo que si se cumple la previsión de llegada de embarcaciones de migrantes, las Islas Canarias experimentarán su mayor crisis humanitaria en los últimos 30 años.

Tres de los migrantes rescatados fueron diagnosticados con hipotermia y deshidratación, según informaron los servicios de rescate el domingo.

El funeral de los nueve migrantes fallecidos, incluyendo un niño de entre 12 y 15 años, según la ONG Walking Borders, está previsto para el lunes y el martes.

A medida que disminuyeron las posibilidades de encontrar más supervivientes, las autoridades establecieron una morgue en El Hierro.

Tres barcos más, carrying 208 migrants, navegaron hacia las Islas Canarias durante la noche.

Las calmadas aguas y los vientos suaves comúnmente asociados con el final del verano en el Océano Atlántico frente a África Occidental han animado recientemente un aumento de migrantes, según informaron las autoridades locales este mes.

En los últimos 30 años de cruces de migrantes hacia las islas, el naufragio más mortal registrado ocurrió en 2009 frente a la isla de Lanzarote, con 25 fallecidos.

El aumento de los viajes de migrantes desde África Occidental hasta las Islas Canarias ha visto un aumento del 154% entre enero y julio, con 21.620 migrantes attempting the crossing according to Frontex. Several of these migrants come from countries in Europe, specifically Mali, Mauritania, and Senegal.

