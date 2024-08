- Aproximadamente 2500 personas asistieron a las festividades del Día de la calle Cristóbal en Magdeburgo

Alrededor de 2500 personas, según los registros policiales, recorrieron las calles de Magdeburgo durante el Día del Orgullo Gay (DGO), exigiendo aceptación y una sociedad armoniosa. El desfile del orgullo gay en la capital de Sajonia-Anhalt ha transcurrido hasta ahora en paz, confirmó un portavoz policial a la agencia de prensa alemana por la tarde. No se han registrado incidentes hasta el momento. El evento iba a concluir con una manifestación final y una fiesta en la plaza del ayuntamiento.

El gran final y conclusión del DGO

Numerosos participantes buscaron refugio del calor que superaba los 30 grados Celsius con paraguas de colores o banderas del arco iris colgadas a su alrededor. La música a todo volumen resonaba desde los altavoces de varios vehículos, había burbujas, canto y, de vez en cuando, disfraces extravagantes como alas de ángel gigantes. Frente a algunos comercios del centro de la ciudad, ondeaban banderas del arco iris o globos de colores como símbolo de unidad.

La 23ª edición del DGO de Magdeburgo se llevó a cabo bajo el lema "Cariño, quiero mis derechos ahora" (Darling, I want my rights now!). Esta vibrante protesta sirve como el gran final y conclusión de las semanas de acción del DGO, que comenzaron el 9 de agosto.

Se informes de que alrededor de 250 personas participaron en una contraprotesta de ultraderecha. Partieron desde la estación de tren de Neustaedter y se dirigieron a la plaza de la Universidad antes de regresar. Previamente, se produjeron protestas de ultraderecha en las ciudades de Sajonia Oriental de Bautzen y Leipzig durante el Día del Orgullo Gay, caracterizadas por la agresión y la violencia contra los participantes del DGO. Según el portavoz policial, los participantes en el contraevento de Magdeburgo también se alineaban en el espectro de ultraderecha.

El DGO conmemora los disturbios de la comunidad queer en la calle Christopher, Nueva York, EE. UU., en 1969 y aboga por la visibilidad y los derechos igualitarios de las personas queer. Otros nombres para las demostraciones anuales del DGO que se llevan a cabo en diversos lugares son "Desfile del Orgullo" o "Orgullo Gay".

