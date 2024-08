- Aproximadamente 227 personas que se encuentran sin hogar recibieron refugio.

De las calles a sus propios hogares: A través de la iniciativa "Housing First", organizaciones con sede en Berlín han proporcionado viviendas a 227 personas sin hogar hasta la fecha. La agencia alemana de noticias informa que se han facilitado 204 contratos de alquiler, según confirmó un representante de la administración social.

El proyecto Housing First, lanzado en octubre de 2018, tiene como objetivo ofrecer opciones de alojamiento a corto plazo a personas sin hogar sin requerir que cumplan con requisitos específicos como la gestión financiera o la recuperación de adicciones. Lamentablemente, muchas luchan por cumplir con estos requisitos. La vivienda es solo el primer paso; después, se les ofrece asistencia pedagógica y psicológica.

Éxitos impresionantes a pesar de las difíciles condiciones del mercado inmobiliario

A pesar del complicado mercado inmobiliario, no es infrecuente lograr adquisiciones de apartamentos exitosas. Recientemente, una mujer que había vivido en las calles durante años pudo obtener su propio apartamento en Zehlendorf. Según Housing First en Facebook, también podrá reunirse con sus hijos. "Berlin-Zehlendorf, edificio recién construido, primera ocupación, tres habitaciones, todo por menos de 800 euros. Por supuesto, continuará recibiendo asistencia de nuestro equipo multiprofesional en todas las áreas según sea necesario y deseado. Todos los involucrados están emocionados", añadieron.

Housing First se probó inicialmente en dos proyectos desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2021. Los principales contribuyentes fueron Neue Chance gGmbH, Berliner Stadtmission (para el proyecto Housing First Berlin) y el Servicio Social de Mujeres Católicas. Según la administración social, estos proyectos iniciales contaron con la mayoría de los 174 contratos de alquiler. Posteriormente, cuatro organizaciones más comenzaron proyectos el año pasado: la asociación Phinove, el Centro de Consejería Gay y Lésbico de Berlín, la ZIK gGmbH y los Servicios Sociales My Way, cada uno con diferentes grupos focales.

Desafíos para las nuevas iniciativas

En los proyectos recientemente lanzados, la asignación de apartamentos está aumentando gradualmente a medida que se establecen asociaciones estables con los propietarios en las primeras etapas del proyecto.

Se estima que aproximadamente 3.000 personas sin hogar residen en Berlín, ya sea completamente o partially. El recuento inicial de principios de 2020, que estimaba 2.000 personas sin hogar, se considera poco confiable. Los expertos creen que un número mayor está afectado.

Página de Facebook de Housing First Berlin

Housing First Berlin en Facebook

El éxito de la iniciativa Housing First, demostrado por los 227 personas sin hogar proporcionadas con hogares, ha sido elogiado a pesar de las desafiantes condiciones del mercado inmobiliario. Esta política social ha llevado a mejoras significativas, como una mujer que vivía en las calles durante años obteniendo un apartamento en Zehlendorf y reunificándose con sus hijos.

La implementación exitosa del proyecto Housing First ha sido un esfuerzo colaborativo, con contribuyentes principales como Neue Chance gGmbH, Berliner Stadtmission y el Servicio Social de Mujeres Católicas, junto con cuatro organizaciones más que se unieron el año pasado.

Lea también: