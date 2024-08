- Aproximadamente 15.000 aficionados del HSV se dirigen al derby del norte: Hannover está bajo el foco de atención

Inversionistas están impulsando el progreso. El director deportivo refunfuña después de la eliminación en la DFB-Pokal ("No veré esto por mucho tiempo"). El entrenador vuelve a estar bajo una intensa presión. Y actualmente, no hay director general capaz de estabilizar esta compleja situación. La destitución de una persona así Recently fue confirmada por la Corte Federal de Justicia.

Esto no es una visión de la tumultuosa historia moderna del Hamburger SV, sino una descripción de la situación actual del Hannover 96. Cuando los dos equipos se enfrenten en el Heinz von Heiden Arena el viernes por la noche (6:30 p.m./Sky) ante un estimado de 49,000 espectadores, el peso recaerá más sobre Hannover que sobre Hamburgo, lo que es inusual en la 2. Bundesliga.

Baumgart está perplejo por el alboroto

El entrenador del Hamburger SV, Steffen Baumgart, no entiende el revuelo en Hannover. "Podría nombrar al menos diez a doce equipos de segunda división que habrían luchado igual o más en el partido de copa en Bielefeld", comentó el jueves. "Por lo tanto, no deberíamos exagerarlo".

Baumgart ve a Hannover como "un muy buen equipo". El persistente desorden que a menudo surge allí le recuerda al HSV y a su antiguo club, el 1. FC Köln. "Estoy actualmente en un lugar y estuve anteriormente en un lugar donde las cosas son similares", afirmó. "Y no creo que solo porque algo se introduce desde el exterior, siempre sea exactamente así". El entrenador del Hannover 96, Stefan Leitl, lleva tres años en el club. "Y estoy bastante seguro de que ha estado bajo presión en los tres años. Sé lo difícil que es mantener siempre la cabeza clara".

Por otro lado, el Hamburger SV enfrenta preocupaciones más rutinarias antes de este derbi del norte de Alemania: ¿Quién se quedará cuando se cierre la ventana de traspasos el siguiente viernes (30 de agosto)? ¿Y qué jugador clave estará fuera por cuánto tiempo?

Los hinchas del HSV se sorprendieron Recently con informes de que el mediocampista Jonas Meffert tiene una oferta del club inglés Hull City, y de que los alas Bakery Jatta y Jean-Luc Dompé podrían estar fuera por un período prolongado. El HSV podría reemplazar a cada uno individualmente, pero perder a los tres simultáneamente sería un desafío.

Sin embargo, parece que esto no va a suceder. Aunque el diagnóstico preciso para Dompé aún está pendiente, Baumgart reveló el miércoles que Jatta se ha lesionado un ligamento en el tobillo izquierdo y estará fuera de juego durante cuatro a seis semanas. Aunque esto sigue siendo un período considerable, no es tan largo como se temía Initially.

El HSV busca retener a Meffert

Baumgart también quiere que Meffert se quede en Hamburgo más allá del 30 de agosto. Quiere mantener al jugador preferido de Walter en Hamburgo. "Se lo he dejado claro a él y también he compartido esta perspectiva con las partes responsables", subrayó Baumgart, y explicó por qué: "Jonas es un jugador que se extraña rápidamente si no está presente. Si has trabajado con él, sabes lo que tienes. Y si oyes esas palabras, sabes lo que pienso sobre su partida: nada. También no siento que Jonas quiera irse ahora".

El viernes por la noche, Meffert estará definitivamente presente. Y alrededor de 15,000 hinchas del Hamburgo se espera en Hannover nuevamente. Recuerdan con cariño los dos viajes anteriores: en 2023, Jatta marcó el gol ganador en una victoria por 1-0 mientras estaba en inferioridad numérica, y en 2022, Ransford Königsdörffer marcó el gol ganador en el minuto 90.

En respuesta a los problemas de Hannover, Baumgart destaca que el Hannover 96 también es un equipo fuerte, a pesar de sus problemas internos.

