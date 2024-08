- Aprobada la mayoría de las solicitudes de ayuda para cometas

En el programa especial de Renania-Palatinado para la expansión de plazas en guarderías, la mayoría de las solicitudes presentadas han sido aprobadas. Específicamente, 47 de las 57 solicitudes presentadas hasta el 15 de abril han sido aprobadas. El Ministerio de Educación de Renania-Palatinado en Maguncia anunció esto. El monto total de financiamiento para las 47 solicitudes aprobadas asciende a 9,9 millones de euros, con importes que van desde alrededor de 24,000 hasta 570,000 euros.

"Las familias necesitan guarderías y el estado necesita más plazas. Por eso, el estado está apoyando la expansión", dijo la Ministra de Educación Stefanie Hubig (SPD). Esto garantiza la buena conciliación entre familia y trabajo.

El ministerio rechazó diez solicitudes por razones formales o de contenido, como documentos faltantes, que la medida termine después del 31 de diciembre de 2025 o que el proyecto no sea elegible para financiamiento.

El programa especial asciende a 40 millones de euros. Ahora, 15,1 millones de euros están disponibles del fondo de financiamiento para solicitudes hasta la segunda fecha límite del 15 de julio.

Renania-Palatinado tiene pocas plazas en guarderías

El gobierno estatal introdujo el programa de financiamiento especial además del financiamiento regular de los costos de inversión de 15 millones de euros por año fiscal. Mientras que el financiamiento estatal regular apoya las medidas de construcción que crean plazas de guardería completamente nuevas, el programa especial se centra en asegurar las plazas existentes o recrear las que han sido desmanteladas. Además, se pueden financiar medidas de renovación.

Hay consenso de que hay pocas plazas en guarderías en el estado. "En los últimos años, cada vez más padres han aprovechado el derecho a la guardería infantil, especialmente para niños muy pequeños y en cuidado completo", destaca la ministra de educación. El estudio de la Fundación Bertelsmann presentado a finales de noviembre del año pasado llegó a la misma conclusión, stating that three-quarters of children in Rhineland-Palatinate daycare centers are cared for in groups with "not child-appropriate staffing ratios." According to the study, Rhineland-Palatinate needs around 27,400 more daycare places to meet the needs of parents.

Other applicants who missed the April 15th deadline can still submit their applications by the second deadline of July 15th. The special program is open to various types of daycare facilities, including those aiming to secure existing places, recreate dismantled ones, or undergo renovation.

Lea también: