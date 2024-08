- Apretad bien los dientes - La película gira en torno a las mujeres

Psicoterapeuta Ina Lorenz no está completamente consumida por su profesión. Su paciente agitado pregunta: "¿Te gustaría charlar hasta dormirte, verdad?". La sesión de Ina se ve abruptamente interrumpida por la llegada inesperada de su madre, quien dice sin rodeos: "No puedes salvar todas las almas".

Ina está dedicada a ayudar a los demás, llevando el peso de sus propias limitaciones. Esto se muestra claramente en la tragedia "Todo el mundo quiere ser amado", parte de la serie "Estrellas en alza - Cine joven en la segunda", que se emitirá en ZDF a las 8:15 PM el martes.

Actualmente en su duodécimo episodio del año, el equipo editorial de jóvenes talentos de ZDF presenta esta serie, que culmina con la película de graduación de la directora Katharina Woll de la Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín. Descrita como feminista, Woll argumenta que "No sólo es una mujer fuerte una buena feminista, sino también una mujer compleja y multifacética. Y esa es Ina".

Anne Ratte-Polle interpreta a la Ina de 43 años, que lucha con varios problemas al mismo tiempo: los planes de su pareja para aceptar una cátedra en Finlandia y mudarse, las amenazas de su hija rebelde de mudarse con su padre, su descontento con su trabajo y las demandas egoístas de su madre para los preparativos de su 70º cumpleaños.

La tensión de Ina es desgarradora de ver. Cuando expresa su deseo de autocuidado, su hija sugiere sarcásticamente que debería haber abortado. Incluso la asistente de la farmacia aconseja descanso, a lo que Ina responde tristemente: "Ojalá".

Ina lucha por equilibrar sus relaciones con su hija Elli (Lea Drinda) y su madre Tamara (Ulrike Willenbacher), arriesgándose a perderse a sí misma. En el cumpleaños número 70 de su madre, llora sola, mientras su pareja le urge: "Puedes obstaculizar tu propio camino tanto como quieras, pero no sin mí".

Woll limitó intencionalmente la presencia de personajes masculinos en pantalla, permitiendo que las mujeres ocupen el centro del escenario. Coescrita con Florian Plumeyer, Woll explica: "Tenemos suficientes perspectivas masculinas encarnadas por actores masculinos. Para mí, era crucial destacar a tres mujeres en su lugar".

En el 39º Festival de Cine de Múnich hace dos años, la película fue nominada a mejor director. El guion ganó el premio de patrocinio del Nuevo Cine Alemán. Ratte-Polle recibió elogios en festivales de cine más pequeños por su interpretación matizada. "La complejidad de Anne como actriz es fascinante", dice Woll. "Suele ser elegida para roles excéntricos. Fue interesante verla en una luz completamente diferente".

La historia concluye con la vida de Ina gradually calmándose. She meets an old patient for a conversation, then finally takes time for herself.

