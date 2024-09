Apple efectivamente anula la rivalidad en el ámbito de los auriculares.

Con Apple AirPods 4, la compañía ha introducido auriculares que atienden a diversas necesidades. Estos auriculares Bluetooth ofrecen un buen rendimiento en pruebas prácticas, destacando especialmente por su excelente calidad de audio. La versión con ANC ofrece una impresionante cancelación de ruido y un modo de transparencia excepcional.

Tras un hiato de tres años, Apple ha lanzado una variante rediseñada de cuarta generación en dos opciones: ANC por aproximadamente 200 euros y una opción sin ANC alrededor de 150 euros. Esto significa que los usuarios de iPhone tienen pocos incentivos para buscar productos rivales para auriculares Bluetooth.

Ajuste Mejorado, Estuche de Carga Compacto

Apple ha alterado sutilmente los contornos de los ahora más delgados AirPods, haciéndolos más cómodos de llevar. El ajuste puede pasar desapercibido, ya que las versiones anteriores eran prácticamente imperceptibles, pero ahora parecen ajustarse con seguridad, incluso durante movimientos vigorosos.

También se ha reducido el tamaño del estuche de carga, permitiendo que quepa fácilmente en el bolsillo pequeño de los vaqueros. Un cambio sutil pero significativo es el LED oculto, que solo es visible cuando está iluminado, y reemplaza el botón de Bluetooth en la parte posterior del estuche. Para emparejar un dispositivo no reconocido, simplemente doble-click en el LED cuando se abre la tapa.

Al igual que los Pro, el estuche de los AirPods 4 ahora cuenta con un puerto USB-C. La variante ANC se puede cargar inductivamente, por ejemplo, utilizando un dock de Apple Watch. Además, solo el estuche ANC emitirá un sonido cuando se encuentre a través de "Encontrar mi dispositivo". Tanto el estuche como los auriculares son resistentes al polvo y al agua (IP54). El predecessor (IPX4) requería más precaución.

Sonido Excepcional

Los AirPods han mejorado significativamente su calidad de sonido con la cuarta generación. Para auriculares abiertos sin puntas de silicona selladas, ofrecen un bajo potente que no es exagerado. El rango medio es bien definido y extenso. Los agudos claros completan la imagen de sonido altamente exitosa y agradablemente abierta. En la clase de auriculares abiertos, los AirPods 4 son ahora los líderes del sector.

El escenario ya es amplio en la configuración predeterminada, pero ahora también puedes activar el audio espacial, como en los AirPods Pro. Esto mejora el contenido estéreo con una mayor espacialidad, pero los nuevos auriculares son especialmente agradables al escuchar películas o música con Dolby Atmos (audio 3D). Al ver videos, se recomienda activar el seguimiento de la cabeza, que mantiene el sonido fijo incluso cuando giras la cabeza.

El nuevo chip H2 de Apple también permite movimientos de cabeza, lo que permite aceptar o rechazar llamadas en respuesta a un prompt de Siri asintiendo o sacudiendo la cabeza. Funciona de manera similar para mensajes entrantes.

Cancelación de Ruido Sorprendentemente Efectiva

La versión ANC de los AirPods 4 ofrece una cancelación de ruido sorprendentemente efectiva. Si bien no iguala la de los auriculares Pro de Apple, reduce de manera efectiva el ruido consistente de baja frecuencia en trenes, aviones o calles concurridas. El efecto no afecta negativamente el sonido. Actualmente, no hay otros auriculares abiertos en esta clase que puedan igualar esto. El zumbido ANC típico también es mínimo.

Casi no se oye ningún ruido en el excelente modo de transparencia. Suena tan natural que parece que no llevas auriculares en absoluto. En esta categoría, los AirPods 4 (ANC) no tienen igual.

Puedes cambiar entre modos presionando el tallo de los AirPods durante más tiempo en el izquierdo o derecho. También puedes optar por un modo adaptativo, donde los auriculares ajustan automáticamente el ANC y el modo de transparencia en función del ruido ambiental. Esto funcionó bien en las pruebas, pero en la vida cotidiana, este modo es menos práctico con auriculares abiertos. Más práctico es la función de reconocimiento de conversación, que reduce de manera fiable el volumen de reproducción al iniciar una conversación.

Falta de Control de Volumen, Vida Útil de la Batería Aceptable

El control con uno, dos o tres pulsaciones es generalmente sencillo, pero tiene un inconveniente: no puedes ajustar el volumen desplazando los tallos de los auriculares como con los AirPods Pro. Debes recuperar tu iPhone o buscar la ayuda de Siri.

Otro pequeño inconveniente es la vida útil de la batería. Un máximo de cuatro horas con ANC y cinco horas sin él son aceptables, pero otros auriculares Bluetooth ofrecen una vida útil de la batería significativamente más larga. Con las reservas de batería del estuche de carga, puedes lograr hasta 20 o 30 horas en total. Los AirPods vacíos aún pueden durar casi una hora después de solo cinco minutos en el estuche.

Aunque otros auriculares Bluetooth en el mercado puedan ofrecer una vida útil de la batería más larga, para aquellos que valoran otras características por encima de la duración de la batería, los AirPods 4 siguen siendo una opción atractiva. Además, los usuarios que prefieren personalizar su experiencia de escucha pueden explorar diversas opciones además del control del volumen, ya que los AirPods 4 ofrecen una amplia gama de características de personalización.

