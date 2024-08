Apoyar a Trump ahora se convierte en una opción para los anteriores críticos republicanos de Iowa.

"Definitivamente, va por Trump," dijo Ebersole. "Estoy contento con esa decisión dado nuestras opciones disponibles. No puedo verme votando de manera diferente."

Ebersole era un partidario de Nikki Haley antes de los caucus de Iowa. Trump obtuvo el 59% de los votos en el condado conservador de Ringgold; Ebersole fue uno de los 16 votos para el exgobernador de Carolina del Sur.

Una vez que Trump obtuvo la nominación republicana, Ebersole consideró votar por un partido tercero. Sin embargo, su independencia tiene sus límites. Su familia y su granja son su prioridad, por lo que regresó al apoyo de Trump.

"Tenemos que priorizar los intereses de América," dijo durante una entrevista junto a la cerca de la granja de ganado de Ebersole. "Creo que las políticas implementadas bajo la administración Harris-Biden nos han perjudicado. Han afectado negativamente nuestras tierras y a la gente de la América media."

Ebersole forma parte de nuestro proyecto Por Todo el Mapa, una iniciativa para seguir la campaña de 2024 a través de las perspectivas de los votantes en los principales estados clave que pertenecen a importantes bloques de votantes o residen en áreas estatales cruciales.

Iowa sirvió como un campo de batalla temprano en 2024, probando si la garra de Trump en el Partido Republicano se había debilitado debido a su pérdida en 2020, sus acciones del 6 de enero de 2021 o los problemas legales que ha enfrentado desde que dejó la Casa Blanca. Trump ganó los caucus con el 51%, marcando el inicio de una marcha hacia la nominación que demostró su firme agarre en el partido, pero también reveló vulnerabilidades.

Una de esas vulnerabilidades involucró a las mujeres republicanas como Ebersole —aquellas que respaldaron a Haley o a otros candidatos republicanos debido a las objeciones a la tono agresivo de Trump y a los momentos en que creen que se ha alejado demasiado de las ideas conservadoras que las atrajeron al Partido Republicano.

Sin embargo, Iowa no se considera un estado clave en las elecciones generales de este año. La decisión de Ebersole de apoyar a Trump a pesar de sus reservas ayuda a explicar por qué.

En las 12 elecciones presidenciales desde 1976, Iowa dividió su apoyo al candidato presidencial. Sin embargo, los republicanos han dominado recientemente. Trump ganó en 2016 y 2020. Ambos senadores de Iowa son republicanos, al igual que seis de los siete cargos constitucionales estatales.

Los votantes que creen que la vida era mejor bajo Trump temen que los demócratas se hayan desplazado demasiado a la izquierda

Ebersole compartió una perspectiva popular: que el Partido Demócrata se está volviendo cada vez más liberal, costero y partidario de las regulaciones gubernamentales en las políticas climáticas y terrestres.

"Entiendo que hay margen de mejora," dijo Ebersole. "Pero si hablas con muchos de nosotros, ya estamos dando pasos. Hay un movimiento regenerativo significativo happening en las Américas debido a las decisiones individuales, no a los mandatos gubernamentales. Creo que el elemento más crucial en la política es la libertad de elegir, no ser obligado a elegir."

Ebersole elogió las políticas comerciales de Trump para su negocio.

"Importar carne era mucho más difícil," dijo. "Ahora, la mayoría de la carne en los estantes de los supermercados estadounidenses no es carne estadounidense, y eso me preocupa." Ve a la vicepresidenta Kamala Harris como más liberal y más propensa a impulsar políticas gubernamentales progresistas que el presidente Joe Biden.

"Ella está preparada para imponer sus agendas en nosotros que vivimos vidas completamente diferentes," dijo Ebersole, vinculando a Harris con las políticas de California. "Nuestros amigos rancheros de California están sufriendo significativamente debido a las políticas gubernamentales, no a las condiciones ambientales o a nada más."

Harris fue la fiscal general de California de 2011 a 2017 y ha sido activa en Washington desde que se convirtió en senadora y luego en vicepresidenta.

La conversación en Iowa difiere de los estados clave como Arizona y Pennsylvania. Algunos de nuestros partidarios republicanos no Trump en esos estados dijeron que le darían una oportunidad a Harris para hacer su caso. Sin embargo, en Iowa, nuestro grupo republicano fue muy crítico con la vicepresidenta y más cómodo regresando al Partido Republicano a pesar de los desafíos con Trump y sus partidarios más vocales.

"La mayoría de los partidarios de Trump son simplemente personas calladas que quieren vivir sus vidas en paz," dijo Ebersole. "Estamos dispuestos a decirles a esas personas que bajen un poco el tono."

Visitar Iowa en este momento, cuando se considera un estado sólidamente rojo, puede parecer irrelevante al considerar la estrategia de cada candidato para ganar 270 votos electorales. Sin embargo, queríamos entender mejor por qué aquellos que fueron tan críticos con Trump al comienzo del ciclo electoral ahora están cómodos respaldándolo. Queríamos obtener una comprensión de primera mano de cómo nuestro grupo de Iowa —el primero visitado en agosto de 2023— ve la carrera ahora que Harris ha reemplazado a Biden como candidata demócrata y ha elegido a un gobernador del Medio Oeste, Tim Walz de Minnesota, como su compañero de fórmula.

"Todavía está tratando de lidiar con ella," dijo Chris Mudd, un hombre de negocios de Cedar Falls que respalda firmemente a Trump, refiriéndose a Donald Trump. "Creo que pasa demasiado tiempo quejándose y quejándose. ... Creo que se pondrá de nuevo en la línea."

Mudd posee Midwest Solar, y el negocio está prosperando en parte gracias a los incentivos de energía limpia de la administración de Biden. Sin embargo, Mudd estaría dispuesto a sacrificar ese apoyo por las políticas de Trump en materia de regulación e inmigración.

"Si solo estuviéramos vendiendo incentivos gubernamentales, nuestro negocio no prosperaría según Mudd, habló en una entrevista en su residencia. Pero eso no es lo que estamos vendiendo. Estamos vendiendo la capacidad de ayudar a las personas a ahorrar dinero.

Mudd también ve a Trump como más probado en el extranjero.

"Pienso en las situaciones en el Medio Oriente," dijo Mudd. "¿A quién preferiría negociar la paz: a Kamala o a Donald Trump? Para mí, es sencillo."

Mudd cree que los medios son indulgentes con Harris y comparte las críticas de Trump y sus aliados de los medios MAGA de que Harris rara vez responde a las preguntas de los periodistas. También comparte otra opinión de Trump, argumentando que Harris no tiene posibilidades de ganar una elección justa.

"Si Harris ocupa la Casa Blanca, habrá escándalos", dijo Mudd cuando se le preguntó sobre sus thoughts si Harris se convierte en la ocupante de la Casa Blanca. "No creo que pueda ganar una lucha justa... Soy escéptico. Extremadamente escéptico... Muchos como yo compartirían la misma opinión: si Kamala Harris obtiene 81 millones de votos, algo no está bien."

Inicialmente inclinado hacia Biden para una reedición de 2020, pero ahora para Trump

Betsy Sarcone ve estas conversaciones como innecesarias.

"No creo en la teoría de la elección robada", dijo Sarcone, una madre de tres hijos que vive en los suburbios de Des Moines. "Si ella gana, gana. No me subiré a ese carro".

Sin embargo, la preferencia de voto de Sarcone para Trump es un cambio significativo en comparación con nuestra última conversación hace casi un año.

"Es hora de que el Partido Republicano busque nueva liderazgo", dijo Sarcone en ese momento. "Si las elecciones de 2024 terminan siendo una reedición de 2020, votaría por Biden".

Pero, Sarcone mencionó que los precios de los alimentos siguen siendo elevados y su negocio inmobiliario está lento.

"Me describiría como resignada a votar por Donald Trump", dijo Sarcone. "No puedo votar por la situación actual y estaba mucho mejor durante el mandato de Donald Trump en comparación con hoy".

Sarcone tiene una opinión desfavorable de Harris.

"Ya ha estado en el cargo", dijo. "Podría haber abordado la economía, el problema de la frontera".

Al igual que otros en nuestro grupo de Iowa, Sarcone sitúa a Harris a la izquierda de Biden.

"Diría que extremadamente a la izquierda", dijo. "Diría que radical".

Sarcone ve a Trump desequilibrado por el cambio a Harris.

"Creo que está manejando mal la situación", dijo. "Ojalá se enfocara en los problemas y dejara de lado esas conversaciones irrelevantes".

La abogada de Sioux City, Priscilla Forsyth, también percibe a Trump como perjudicado por el hecho de que Harris sea su oponente.

"Ella lo está manipulando", dijo Forsyth. "No creo que sepa qué hacer".

Después de conocer a Forsyth el pasado agosto, se impresionó con otro candidato republicano, Vivek Ramaswamy. Sin embargo, poco después lo describiría como superficial y infantil, y cambió su lealtad a Nikki Haley.

Ahora, ve a Harris como "extremadamente radical" y no tiene reparos en votar por Trump.

"Veo a Kamala y a Walz tan a la izquierda que me molesta", dijo Forsyth en una entrevista.

"Estoy cómoda con Trump. Pasamos cuatro años con Trump. Estamos familiarizados con lo que Trump es. Sabemos qué esperar. Todos sobrevivimos".

"No estoy votando por él como mi valentín. No estoy votando por él como mi amigo. Creo que hizo un buen trabajo liderando el país".

