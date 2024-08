Aplicación moderna: cómo convencer realmente a los reclutadores

El mundo laboral está cambiando rápidamente, al igual que las exigencias de las solicitudes de empleo modernas. ¿A qué debería parecerse una buena solicitud en 2024? Una guía para orientarse.

Ya sea que sea tu primer trabajo real o un cambio después de mucho tiempo: Cualquiera que tenga la tarea de escribir una solicitud convincente tiene muchas preguntas en la cabeza. ¿Qué va en la carta de presentación? ¿Es eso incluso necesario hoy en día? ¿Y cuánto puede ser larga mi hoja de vida?

Algo que la coach de carrera de Berlín, Esther Kimmel, sugiere considerar en cada solicitud es que la palabra "solicitud" contiene la palabra "publicidad" - y eso está en tu propio interés. Tomarse el tiempo para hacer tus materiales de solicitud buenos es doblemente valioso. Después de todo, ella dice, los buenos documentos de solicitud también aumentan tu propia confianza en ti mismo. "Mirar hacia atrás en tu propia vida con orgullo siempre es una buena base para la entrevista de trabajo."

Así que: ¡manos a la obra!

La hoja de vida: Enfócate en las habilidades clave

Los candidatos deberían formular su hoja de vida o CV (Curriculum Vitae) de manera orientada al rendimiento y enfocarse en indicadores de rendimiento claros, dice Sebastian Kohler, Co-Fundador y socio gerente de la firma de consultoría de personal Kempkens x Kohler. "Lo que he logrado debería reflejar en tres oraciones como una pirámide."

Esto puede verse así:

Responsabilidad: ¿Fui un gerente, líder de equipo o empleado? Rendimiento: ¿Qué he logrado en los últimos años? ¿He podido construir un equipo? ¿O estaba en una posición de ventas y pude aumentar las ventas? Contribución personal: ¿Contribuí algo? ¿Fui parte de un equipo o tuve responsabilidad completa para entregar este rendimiento?

Hoy, los tomadores de decisiones de personal prestarían más atención a estos KPI y factores que pueden distinguir perfiles entre sí que a los certificados o referencias de empleadores anteriores. Por lo tanto, se mencionarán en la entrevista de trabajo.

Esther Kimmel aconseja adaptar la hoja de vida al puesto seleccionado de tal manera que las habilidades clave requeridas salten inmediatamente. "Una hoja de vida no debería ser una obligación aburrida, sino una solicitud de trabajo exitosa que permita al gerente de personal evaluar si el solicitante está a la altura del puesto."

Un "diseño fresco" en el espíritu de "la forma sigue a la función" enfatiza la claridad de la información más importante. Idealmente, la información se distribuye inteligentemente y de manera estéticamente agradable en dos páginas.

La carta de presentación: Lejos de las formulaciones estándar

"Definitivamente evita las formulaciones estándar y no escribas demasiado", dice el consultor de personal Sebastian Kohler. Esther Kimmel también aconseja: "La carta de presentación siempre debería caber en una página". Y sobre todo, no cometas el error de escribir la hoja de vida de nuevo en la carta de presentación: "Eso suele ser redundante y aburrido".

Mientras que la hoja de vida cubre el pasado, la carta de presentación mira hacia el futuro y también tiene en cuenta habilidades blandas como la comunicación y las habilidades en equipo o las cualidades de liderazgo. Por ejemplo: El valor de abordar cosas incómodas y encontrar buenas soluciones, o de crear un ambiente en el que los empleados estén motivados para trabajar.

Above all, however, the cover letter should make clear what added value an applicant brings. It should also be clear what attracts you to a particular company, what motivates you, and what you hope to achieve with the new position.

For Sebastian Kohler, there is a standard logic in every application: "I am the right person for the job!" Conveying this, he says, "works by breaking down the essentials: concrete, plausible, and precise, in real numbers" - not through long-winded cover letters and rambling resumes.

Revealing personality: What makes me unique?

And how much should job applicants reveal about themselves today? "Hobbies often matter a lot," says Sebastian Kohler. "Sometimes, the cultural fit of a candidate with a company is more important than a qualification from their previous job." Personnel decision-makers also find volunteer activities interesting. In times when job applications have become more like "mass-produced goods," it's all about bringing the human factor into the profile, according to Kohler.

Esther Kimmel believes that the hobbies one mentions should not be too unusual. "It's good to see that a person is interested in things outside of work."

The Profile on Career Networks: Choose Keywords Wisely

For a successful job application, job seekers should also rely on job networks like Xing and LinkedIn. Personnel decision-makers actively use them for recruiting. "So, I advise my clients to make it easy to find them and lower the barrier for contact," says coach Esther Kimmel.

Those who want to stand out should think of these networks as databases. Kimmel's tip: "Choose and place keywords wisely and ask yourself with which keywords I would most likely be found for desired positions." For example, someone in public relations in a sustainable industry might use keywords like PR expert, PR manager, CSR, sustainability strategy, or corporate communications manager.

Moreover, contacts via Xing or LinkedIn can help give more weight to one's interest in a company or job application. For instance, by sending a connection request to the responsible HR employee - with a personal message about having applied for a specific job at the company.

