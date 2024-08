En la reunión nacional del partido político en Chicago - Apelación de celebridades para Kamala Harris

22 de agosto, jueves: El convención demócrata finaliza en Chicago

La convención del Partido Demócrata en Chicago llega a su fin esta noche de jueves, con figuras destacadas alineadas para su turno en el escenario. Según "Deadline", el evento principal contará con Pink (44), quien encabezará la ceremonia de cierre, poco antes de que la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris (59) entregue su discurso, heredando la nominación presidencial del partido. La actriz Kerry Washington (47) será la conductora de las actividades de la noche.

Estrellas respaldan a Harris

Durante las primeras tres noches de la convención, varias celebridades de renombre han subido al escenario, respaldando a Harris en las elecciones presidenciales de noviembre. En la noche anterior, la icónica presentadora Oprah Winfrey (70) compartió sus pensamientos. Junto a ella, músicos como John Legend (45), Stevie Wonder (74), Sheila E. (66) y Maren Morris (34) subieron al escenario, con Mindy Kaling (45) como conductora de la noche.

John Legend honra a Prince

Antes de que el candidato a la vicepresidencia Tim Walz (60) entregara su discurso, John Legend puso en escena un espectáculo. Como gobernador actual de Minnesota, Walz proviene del estado de las raíces famosas de Prince. John Legend honró al fallecido icono de la música con una presentación de "Let's Go Crazy", un éxito del álbum de 1984 "Purple Rain" de Prince, acompañado por Sheila E.

Lil Jon representa a Georgia

Las presentaciones del martes por Jack Schlossberg (31), Barack Obama (63), Michelle Obama (60), Doug Emhoff (59) y las poderosas voces de Patti LaBelle (80) y Common (52) causaron revuelo. Cada estado anunció elegantemente sus nominaciones con música de su preferencia. Una sorpresa fue la aparición de Lil Jon (53), quien defendió a Georgia con los éxitos del público "Turn Down For What" y "Get Low".

La primera noche comenzó con un símbolo de transferencia de poder de Joe Biden (81) a Kamala Harris. Además del presidente de EE. UU. en funciones, su esposa Jill (73) y su hija Ashley (43) tomaron el centro del escenario. Tony Goldwyn (64) sirvió como conductor de la noche, con la artista country Mickey Guyton (41) y el ganador del Grammy Jason Isbell (45) como invitados musicales.

Otras figuras notables que respaldaron a Kamala Harris incluyeron a la actriz America Ferrera (39) y la activista Alicia Garza (39), quienes hablaron en la segunda noche de la convención. Además, durante la votación virtual de los estados, varios músicos como los Jonas Brothers (el miembro más reciente es Pete Davidson a los 28 años) y la cantante de country Kristin Chenoweth (55) destacaron el apoyo de sus estados a Harris.

