21:34 Biden Anuncia Nueva Ayuda Militar para Ucrania, Centrada en Defensa AéreaEl presidente de EE. UU., Joe Biden, anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania durante una conversación con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Según la Casa Blanca, este paquete incluye misiles de defensa aérea, equipos para defenderse de drones, misiles antitanque y municiones. Biden reiteró el "compromiso inquebrantable de EE. UU. para apoyar al pueblo ucraniano" a Zelensky. No se comparten detalles financieros específicos sobre el nuevo paquete de ayuda.

21:29 Zelensky Pide Entrega de Armas PrometidasEl ejército ucraniano necesita urgentemente ayuda internacional. El presidente Zelensky urge a los aliados de Ucrania en Occidente a entregar cuanto antes los paquetes de armas prometidos. "En el frente, están luchando con armas improvisadas, no con promesas como 'mañana' o 'pronto'", dice en su discurso de la noche. Según él, Ucrania espera la entrega de armas o equipos "que se anunciaron y aprobaron, pero aún no se han entregado". No da más detalles.

20:58 Crecimiento de la Frustración entre los Residentes de Kursk: "Todos Están por Su Cuenta"A pesar de los conflictos en curso en la región rusa de Kursk, parece que la frustración está aumentando entre los residentes: hacia las autoridades que consideran que los han abandonado, el ejército ucraniano y incluso su propio ejército. Una mujer de 28 años le dice a "Moscow Times": "Para Rusia, somos solo una pieza en el mapa. Para los ucranianos, nos ven como enemigos que apoyan el régimen de Putin. Aquí, todos están por su cuenta". Acusa a las autoridades de mentir y decir que no hay razón para preocuparse. Un hombre de 32 años explica que mientras algunos culpan a Ucrania por los ataques, la gente también cuestiona la competencia del ejército ruso: "¿Cómo pudieron perderse una acumulación tan grande de tropas ucranianas en la frontera?". Si antes había personas que simpatizaban con Ucrania o se mantenían neutrales, ahora sus sentimientos se han vuelto intensamente airados, dice ella. Otro residente de la región de Kursk dice: "Los ucranianos no son nuestros amigos en este momento". Sin embargo, una voluntaria de la Cruz Roja en Kursk dice que no se siente enfadada con Ucrania. "Son solo víctimas, también, atrapados en la situación".

20:12 Berlín Teme Ataques Intensificados sobre KyivEl gobierno alemán advierte sobre la posibilidad de ataques rusos intensificados en Kyiv y otros centros de población en todo el país en torno al día de la independencia de Ucrania el sábado. Puede haber ataques con cohetes y aviones en Kyiv y otros centros de población, señala la Oficina Federal de Asuntos Exteriores en una advertencia de viaje actualizada. En Kyiv y otras áreas, podrían implementarse restricciones temporales. Aún se aconseja encarecidamente a los ciudadanos alemanes que abandonen el país.

19:39 Ejército Ucraniano Rechaza Multiple Ataques RusosEl ejército ucraniano informa sobre la repulsa de numerosos ataques de tropas rusas. Se informaron un total de 79 ataques rusos desde las líneas del frente este de Ucrania durante el día, algunos con apoyo de artillería y aire, señala el Estado Mayor en su informe diario. Una vez más, las afueras de Pokrovsk en la frontera de Donbass fueron el área principal de conflicto. Las unidades rusas intentaron reforzar y ampliar sus ganancias territoriales del día anterior con aproximadamente 20 ataques en unas pocas horas. Se informó una lucha similarly intense en las cercanías de Torez. Los ataques rusos buscan lograr el control completo de los alrededores de Donbass.

19:07 EE. UU. Impone Más Sanciones Contra Cadena de Suministro RusaDebido a la invasión de Rusia en Ucrania, Estados Unidos ha impuesto sanciones adicionales contra Moscú. Las penalidades afectan a alrededor de 400 empresas y personas, según el Departamento del Tesoro de EE. UU. Alrededor de 60 empresas de tecnología de defensa están entre los objetivos, cuyas "productos y servicios apoyan los esfuerzos de guerra de Rusia". Las sanciones buscan desbaratar las cadenas de suministro rusas. Las empresas y personas afectadas están radicadas en Rusia y otros países. Los activos de las empresas y personas objetivo en EE. UU. están congelados, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos.

18:38 Flujo de Petróleo de Rusia a través de Ucrania AumentadoRusia aparentemente duplicó sus suministros de petróleo a través de Ucrania en julio, según la firma de consultoría con sede en Kyiv, ExPro. El volumen de petróleo ruso transportado a través del "Дружба" pipeline a países de la UE aumentó a 1,09 millones de toneladas desde 540,000 toneladas en junio, según la empresa. Previously, Hungría y Eslovaquia habían expresado preocupaciones sobre la limitación del flujo de petróleo por parte de Ucrania. Los dos países de la UE expresaron preocupaciones sobre posibles racionamientos de combustible a partir de septiembre. Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, criticó a ambos países por no buscar activamente alternativas a los suministros de petróleo ruso, que fueron puestos bajo embargo después de la invasión de Rusia en Ucrania. Hungría, Eslovaquia y la República Checa aún tienen regulaciones de excepción. Aprende más aquí.

17:56 Familiares en Kursk Buscan a Conscriptos DesaparecidosDurante la contraofensiva de Ucrania en la región de Kursk, se han informado numerosos conscriptos rusos desaparecidos o capturados, según informes de los medios. Al menos 81 conscriptos están desaparecidos y 38 han sido identificados como prisioneros de guerra en videos publicados por el ejército ucraniano, según el servicio ruso de la BBC. Estas cifras se basan en solicitudes de búsqueda en línea de los familiares de los conscriptos. Al comienzo de la invasión de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin había prometido que solo soldados profesionales y voluntarios serían desplegados en zonas de guerra. Sin embargo, el Kremlin considera la defensa de Kursk como no participación en la llamada "operación militar especial". Oficialmente, Rusia no proporciona información sobre sus pérdidas en Kursk. Aprende más aquí.

17:19 Drones Sospechosos sobre Brunsbüttel: La Bundeswehr Ayuda en la InvestigaciónLa Fuerza Armada Alemana está ayudando en la investigación de actividades de drones sospechosas sobre zonas industriales en Schleswig-Holstein. Un portavoz del Mando Territorial declaró que la Bundeswehr está proporcionando datos de radar a la policía a petición de esta. Covestro y Holcim, ambas organizaciones involucradas, están ansiosas por contribuir a la resolución. Covestro admite haber detectado actividad de drones. Estas empresas pertenecen a un cluster de empresas químicas, energéticas y de logística situadas en el área industrial ChemCoast Park en Brunsbüttel. La Fiscalía en Flensburg está investigando los incidentes de drones sobre instalaciones industriales por sospecha de espionaje con intención de sabotear.

16:51 Víctimas Civiles: Ocho Muertos en Asaltos RusosNo hay día que no haya luto: ocho civiles han perdido la vida en asaltos rusos, según informan las autoridades ucranianas. Dos fallecimientos ocurrieron en la región de Sumy, cercana a Rusia. Tres personas fueron encontradas muertas en la región de Kharkiv. Otros tres fallecimientos fueron reportados desde las regiones de Donetsk y Kherson.

16:20 Centro de la OTAN en Geilenkirchen Declara SeguridadLa base aérea de la OTAN en Geilenkirchen declara oficialmente seguridad: después de haber elevado el nivel de seguridad a su segundo nivel más alto ayer debido a una posible amenaza, ahora ha disminuido otra vez, según un portavoz de la base. Por lo tanto, las medidas de seguridad en el aeropuerto han vuelto a sus niveles habituales desde el inicio del conflicto en Ucrania. El portavoz se negó a comentar la naturaleza de la amenaza. El segundo nivel más alto de seguridad en la terminología de la OTAN implica un incidente o acción terrorista probable contra la alianza. Como precaución, a muchos empleados se les pidió que abandonaran las instalaciones.

16:01 Fiscalía Federal Escudriña a Rico Krieger LiberadoLa Oficina del Fiscal Federal está investigando al ciudadano alemán Rico Krieger, liberado de la detención bielorrusa como parte de un canje de prisioneros. Un portavoz confirmó que la investigación gira en torno a la sospecha de causar una explosión con explosivos. Krieger había sido condenado anteriormente a muerte en Bielorrusia por terrorismo y actividades mercenarias, pero recibió un indulto y fue transportado a Alemania. Según "Welt am Sonntag", Krieger supuestamente solicitó unirse al "Regimiento Kastus Kalinouski" en Ucrania, una unidad voluntaria bielorrusa que ayuda a las fuerzas ucranianas en su lucha contra la invasión rusa. Krieger cayó en manos del servicio secreto bielorruso. Krieger niega las acusaciones.

15:44 Modi insta a Zelensky a Dialogar con MoscúEl primer ministro indio, Narendra Modi, ha instado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a entablar conversaciones con Rusia para poner fin al conflicto. Durante su visita a Kyiv, Modi prometió actuar como un "amigo" para promover la paz. "El camino hacia la resolución está en el diálogo y la diplomacia. Debemos avanzar en esta dirección sin demora", dijo Modi. Instó a ambas partes a reunirse para encontrar una salida a la crisis, sin exigir la retirada de tropas rusas.

15:22 División Wagner en Caos un Año después de la Muerte de PrigozhinUn año después de la muerte del líder de mercenarios rusos Yevgeny Prigozhin, su ejército privado, Wagner, se encuentra en caos, según evaluaciones del Reino Unido. Después de la muerte de Prigozhin en un accidente de avión, muchos líderes del grupo se marcharon, según el Ministerio de Defensa británico. "En comparación con su pico de 50,000 efectivos en 2023, Wagner ahora probablemente tenga alrededor de 5,000 efectivos en sus despliegues restantes en Bielorrusia y África", indicó el Ministerio. Muchos excombatientes de Wagner se unieron al ejército ruso o a unidades paramilitares controladas por el Ministerio de Defensa, concluyeron los expertos militares. exactly one year ago, Prigozhin perished in the plane crash, following a mutiny against Russia's military leadership two months prior. All nine other passengers on the jet also perished.

14:38 ISW: Fuerzas Ucranianas Obligan a Moscú a Reubicar TropasDebido al progreso de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, se alega que Moscú está retirando tropas del país que invadió, según expertos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU. Rusia está reubicando algunas unidades de la región ucraniana del sur de Zaporizhzhia para fortalecer las defensas en Kursk, según indican los soldados en las redes sociales. Sin embargo, Rusia parece estar intentando evitar debilitar su principal eje de ataque en la región ucraniana oriental de Donetsk.

13:59 Confianza en la Ayuda Alemana a Ucrania Debilitada: ExpertoEl analista de seguridad Christian Mölling cree que la actual disputa presupuestaria dentro del gobierno alemán está erosionando significativamente la confianza en la fiabilidad de la ayuda alemana a Ucrania. Mölling, de la Sociedad Alemana de Política Internacional, se refiere a los debates sobre reducir la ayuda alemana a Ucrania y financiarla con intereses de activos rusos congelados. "Alemania se ha herido a sí misma con esta idea, provocando una condena internacional significativa", afirma Mölling en el podcast de "Stern" "The Situation". Nadie tiene confianza en si o cuándo se materializará este plan, añade. "El problema es: el dinero aún no se ha recibido y la estrategia para distribuirlo a Ucrania también es algo confusa".

13:26 Modi Comparte un Cálido Abrazo con Zelensky en su Viaje a Kyiv Después de su controvertido abrazo con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi ahora comparte un saludo afectuoso con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Modi visita un memorial en honor a los niños ucranianos que perdieron la vida durante el conflicto del país, dejando un juguete como símbolo de respeto. India, la nación más poblada del mundo, mantiene una política de neutralidad en este conflicto en curso. A pesar de ello, India decide no participar en las sanciones internacionales contra Rusia y suele abogar por una resolución pacífica a través del diálogo. Sin embargo, hasta ahora India no ha presentado ninguna propuesta concreta.

12:58 Cese temporal de conexiones cruciales para el ferry clave a Crimea El puerto ruso de Kavkaz, que juega un papel crítico en el suministro de Crimea, sigue cerrado para los ferris un día después de un ataque por parte de Ucrania. Según el Ministerio de Transportes de Rusia, las operaciones de ferry reanudarán una vez que se completen las labores de limpieza. Kavkaz se encuentra estratégicamente en el estrecho de Kerch, conectando el mar Negro y el mar de Azov. Crimea, una región anexada por Rusia a Ucrania en 2014, es claramente visible desde Kavkaz, lo que lo convierte en un importante centro de tránsito en el mar Negro. Se transportancombustible y municiones a Crimea a través de este puerto.

11:44 Experto ruso espera la venganza de Putin El presidente ruso Vladimir Putin parece extrañamente silencioso ante los éxitos militares de Ucrania en Kursk. "Es su enfoque típico en situaciones así", comenta la analista política rusa Ekaterina Schulmann. Agrega que esta respuesta subraya las malas noticias para el Kremlin. Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia-Eurasia Center, comparte sentimientos similares, asegurando que el Kremlin está considerando diversas opciones de represalia. "En su momento, descubriremos cómo Putin planea vengarse", advierte Gabuev.

11:04 Depósito de petróleo ruso en Proletarsk sigue ardiendo El incendio del depósito de petróleo ruso en Proletarsk, en la región sureña de Rostov, continúa. Según el sistema de información sobre incendios del NASA y un canal de Telegram cercano a las agencias de ley y orden rusas, el depósito sigue ardiendo hoy. El depósito reportedly recibió otro impacto de un dron ucraniano anoche.

10:28 Ucrania busca la intervención diplomática de Modi para poner fin a la guerra A pesar de los vínculos cercanos de India con Rusia como miembro de BRICS, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ahora da la bienvenida calurosamente a la visita del primer ministro indio Narendra Modi. Ucrania desea la contribución de India en la mediación para ayudar a resolver el conflicto, ya que los ucranianos ahora muestran un creciente interés en las conversaciones de paz después de la ofensiva de Kursk.

10:00 Sistema de defensa aérea ucraniano mantiene la vigilancia El ejército ucraniano informe la destrucción de 14 de los 16 drones de ataque rusos lanzados durante la noche. El sistema de defensa aérea se activó activamente en varias regiones, incluidas Cherkassy, Kirovohrad, Poltava y Sumy.

09:36 Marina ucraniana habla sobre el ferry hundido en Kavkaz La marina ucraniana proporciona comentarios sobre el ferry dañado en el puerto ruso de Kavkaz. "Otro objetivo militarmente indiscutible ha sido destruido", confirma el portavoz de la marina Dmytro Pletentschuk en la televisión ucraniana. El ferry había servido para suministrar combustible a las fuerzas enemigas. El ferry se ha hundido, lo que hace que el puerto actualmente inoperable. Las autoridades locales informan que el ataque tuvo lugar el jueves, cuando el ferrycaught fire.

08:28 Embajador ruso se opone a la zona de amortiguamiento en territorio ruso El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, aborda la ofensiva de Kursk y el objetivo declarado de Kyiv de crear una zona de amortiguamiento allí. "Establecer una zona de amortiguamiento no es factible. No habrá zona de amortiguamiento en el territorio ruso", declara Antonov, según TASS. Advierte que Moscú no buscará el consentimiento de Washington para expulsar a las tropas ucranianas de la región de Kursk. Acusa a EE. UU. de intentar constantemente probar la paciencia rusa y provocar decisiones emocionales precipitadas.

07:55 Creciente insatisfacción con Putin en Rusia Desde que las fuerzas ucranianas penetraron en territorio ruso hace dos semanas, los analistas han observado un aumento de los sentimientos negativos hacia el presidente Vladimir Putin entre la población rusa. Los contribuyentes en línea creen que el avance ucraniano refleja un fracaso del gobierno ruso y de Putin en particular, según un informe de FilterLabs AI y "The New York Times". Jonathan Teubner, CEO de FilterLabs, explica que la respuesta de Putin a la invasión ha sido tanto inadecuada como ofensiva. FilterLabs rastrea las actitudes en Rusia analizando las redes sociales.

07:26 Modi comienza su viaje a Kyiv La llegada del primer ministro indio Narendra Modi a Ucrania ha sido confirmada por medios indios y ucranianos. Modi está programado para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky durante su visita. Ucrania ahora espera el apoyo de India, dada la influencia significativa de India en el escenario político global. Sin embargo, Ucrania duda de la neutralidad declarada de India después de la visita de Modi a Moscú en julio, durante la cual compartió un abrazo muy controvertido con el presidente ruso Vladimir Putin, lo que provocó críticas generalizadas tanto en Ucrania como en varios países occidentales.

07:33 China y Bielorrusia acuerdan fortalecer la cooperación - Enfocándose en la seguridad China y Bielorrusia planean intensificar la cooperación en sectores como el comercio, la seguridad, la energía y la finanza, según un comunicado conjunto emitido después de una reunión entre el primer ministro chino Li Qiang y el primer ministro bielorruso Roman Golovchenko. Buscan fortalecer la colaboración en la cadena de suministro industrial y facilitar el comercio para minimizar los costos para ambas partes. China es el segundo mayor socio comercial de Bielorrusia y el principal en Asia.

07:05 Mandos ucranianos expresan preocupaciones por reclutas insuficientemente entrenadosLos comandantes y soldados ucranianos expresan preocupaciones sobre la formación insuficiente de los nuevos reclutas y la clara ventaja de Rusia en el aire y la munición en el frente este. "Algunas personas son reacias a disparar. Ven al enemigo en su posición de fuego en la trinchera y no devuelven el fuego. Es por eso que nuestros hombres están perdiendo vidas", dice un comandante de batallón de la 47.ª Brigada. "Si no utilizan su arma, son inútiles". En mayo, el gobierno implementó una controvertida ley de movilización. Desde entonces, se ha informado que cada mes se han alistado decenas de miles de soldados, con la mayor demanda en infantería. Sin embargo, hay desafíos logísticos en la formación, el equipo y la compensación de tantas personas nuevas.

06:35 Rusia cree que EE. UU. relajará restricciones de armas para UcraniaEl embajador de Rusia en EE. UU., Anatoly Antonov, sugiere que la administración estadounidense pronto levantará todas las limitaciones en el uso de armas proporcionadas a Ucrania. "La actual administración se comporta como alguien que extiende una mano y sostiene un cuchillo detrás de la otra", dice Antonov. Están allanando el camino para levantar todas las restricciones existentes en algún momento sin pensarlo demasiado. Antonov señala que un diálogo constructivo con EE. UU. solo es posible si abandonan su "política hostil" hacia Rusia. También menciona que una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, durante la Asamblea General de la ONU el próximo mes es poco probable.

06:09 Harris promete estar con Ucrania y NATO contra ataques rusosLa candidata presidencial demócrata Kamala Harris reafirma su compromiso con NATO y promete apoyo continuo a Ucrania, que está bajo ataque de Rusia. "Estaré firmemente con Ucrania y nuestros aliados de la NATO", dice en su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Sin embargo, su oponente republicano, Donald Trump, amenazó con abandonar la NATO y animó al presidente ruso Vladimir Putin a invadir Europa.

05:38 Jefe de la Agencia Federal de Redes advierte sobre el consumo de gasKlaus Müller, presidente de la Agencia Federal de Redes, sigue advirtiendo sobre el consumo de gas a pesar de las bien abastecidas instalaciones de almacenamiento de gas. "El gobierno federal sigue en alerta máxima. Debemos seguir siendo conscientes", dijo Müller al "Augsburger Allgemeine". También se refirió al avance del ejército ucraniano en territorio ruso, lo que podría agravar la situación. "No es la propia infraestructura de gas lo que está en disputa, sino el área alrededor de esta infraestructura, que es una zona de guerra en ambos lados", dijo Müller al periódico. Esto incluye la estación de gas de Gazprom en Sudzha, ubicada a solo unos kilómetros de la frontera ucraniana en territorio ruso y un punto de distribución clave para el gas exportado a Europa.

04:40 Modi visitará Ucrania: "Los problemas no se pueden resolver mediante la guerra"El primer ministro indio, Narendra Modi, visitará Ucrania por primera vez hoy. Se ha programado una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky en la capital Kyiv, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. La India mantiene una posición neutral sobre la invasión rusa, no impone sanciones occidentales a Moscú y se ha convertido en uno de los mayores compradores de petróleo ruso asequible en el mercado global. Nueva Delhi aboga consistentemente por una resolución del conflicto basada en el diálogo. "La India está firmemente convencida de que los problemas no se pueden resolver mediante la guerra. La pérdida de vidas inocentes en la guerra es el mayor desafío de la humanidad", dijo Modi durante una visita a Polonia el jueves. El primer ministro polaco, Donald Tusk, animó a Modi a jugar un papel mediador en el conflicto.

03:31 Informes: EE. UU. enviará más ayuda militar a UcraniaSegún fuentes gubernamentales, EE. UU. tiene previsto enviar más ayuda militar a Ucrania por un valor de alrededor de 125 millones de dólares. El último paquete de ayuda incluye misiles defensivos aéreos, munición para lanzadores múltiples Himars, misiles Javelin y various otras armas, equipos y vehículos. El anuncio oficial se espera hoy, un día antes del Día de la Independencia de Ucrania. Las armas se entregarán desde los almacenes del Pentágono, lo que permitirá una entrega rápida.

02:12 Ucrania informa 53 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un díaEl ejército ucraniano informó 53 ataques rusos cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania durante todo el jueves. La captura de Pokrovsk sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas rusas en Ucrania, según un comunicado del Estado Mayor. Todavía no se ha emitido ningún comunicado del gobierno ruso. Según la información disponible, las tropas rusas han avanzado gradualmente hacia Pokrovsk en los últimos días.

Antes de las próximas elecciones en Turingia y Sajonia, la jefa de la SPD, Saskia Esken, se mantiene firme en el apoyo al ejército ucraniano contra Rusia. El canciller Olaf Scholz aboga por una paz justa y sostenible, dijo Esken al grupo de medios Funke. Mientras Putin no abandone sus intenciones hostiles hacia Ucrania, la paz no se puede lograr diplomáticamente, señaló Esken. Ella hizo referencia a sus comentarios a la crítica del líder del partido BSW, Sahra Wagenknecht. Si la gente como Wagenknecht y otros dejara de enviar armas a Ucrania hoy, el país sería conquistado mañana y borrado del mapa al día siguiente. Tales movimientos tendrían consecuencias devastadoras para la seguridad de Europa, ni reducirían los armamentos ni traerían la paz, dijo Esken.

Ucrania se prepara para lo que podría ser su invierno más difícil debido a la devastación de su infraestructura de energía y poder por los ataques rusos. Según el ministro de Energía de Ucrania, Herman Haluschtschenko, en una videoconferencia, "Nos dirigimos hacia el invierno más riguroso de nuestra historia". Este invierno, advirtió, será aún más desafiante que el anterior, teniendo en cuenta los daños acumulados por los ataques rusos en curso. El ejército ruso está utilizando una variedad de armas en ataques simultáneos para infligir el máximo daño, dijo Haluschtschenko. En un invierno suave, el consumo de energía es de alrededor de 18 gigavatios, pero en un invierno riguroso, aumenta a 19 gigavatios, con una reserva adicional de 1 gigavatio necesaria, agregó. Los ataques rusos han destruido aproximadamente 9 gigavatios de capacidad.

Ante una amenaza percibida, la OTAN ha reforzado la seguridad en la base aérea de Geilenkirchen en Renania del Norte-Westfalia. El personal no esencial ha sido enviado a casa, como confirmó un portavoz de la base. La información de inteligencia sugirió una amenaza potencial, lo que provocó esta acción. "No es motivo de alarma y simplemente una medida preventiva para asegurarnos de que podemos mantener nuestras operaciones críticas", explicó el portavoz. Las autoridades confirmaron que la ley enforcement estaba activamente comprometida. No se han divulgado más detalles, incluido el número de fuerzas desplegadas.

El ejército ucraniano informó sobre otro ataque a las fuerzas rusas en la región de Kursk. El comandante de las fuerzas aéreas ucranianas, Mykola Oleshchuk, dijo que se utilizaron bombas de precisión guiadas por EE. UU. por la tarde para atacar un punto de apoyo ruso. Se atacó un puesto de mando de drones, una unidad de guerra electrónica de radio, equipo, armas y hasta 40 militares rusos, informó Oleshchuk en un video clip del ataque.

Después de la Cumbre de la Paz de Suiza en junio, tuvo lugar la primera reunión de seguimiento según el anuncio de Ucrania. Representantes de más de 40 países y organizaciones participaron en el evento virtual. Se han programado reuniones adicionales para los grupos de trabajo.

