- Antonio Rüdiger no presenta una denuncia por incitación

Se trata de un gesto del dedo medio en línea: el jugador de fútbol nacional alemán Antonio Rüdiger quería defenderse contra las críticas del periodista Julian Reichelt presentando una denuncia, pero fracasó. La fiscalía de Berlín le dijo a la agencia de noticias DPA que se había archivado la investigación contra Reichelt debido a la falta de pruebas. En la primavera, se conoció que el astro del fútbol quería defenderse contra las publicaciones en internet del periodista, quien anteriormente fue el jefe de redacción de "Bild" y ha trabajado en un cargo responsable para el portal "Nius" durante algún tiempo. La investigación versaba sobre alegaciones de injuria y incitación del pueblo.

Antonio Rüdiger en la oración

En su núcleo, el caso gira en torno a una publicación muy discutida de Instagram del profesional de Real Madrid alrededor del mes de ayuno de Ramadán. En la publicación, el musulmán practicante Rüdiger compartió una foto de sí mismo en una túnica blanca en una esterilla de oración, con su dedo medio derecho apuntando hacia el cielo. "Que el Todopoderoso acepte nuestro ayuno y oraciones", escribió el de 31 años como saludo para Ramadán.

Reichelt estaba convencido de que Rüdiger estaba mostrando un gesto islamista con el dedo medio levantado. El defensa contraatacó diciendo que no quería ser difamado como islamista. La crítica de Reichelt, que publicó en varias contribuciones en internet, llevó a Rüdiger a presentar una denuncia criminal contra él, y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) también informó el asunto a la Oficina Central para la Lucha contra la Delincuencia en Internet (ZIT) de la Fiscalía General en Frankfurt/M.

Las publicaciones de Julian Reichelt "juicios de valor"

La fiscalía de Berlín declaró que no había delito de injuria o difamación maliciosa o calumnia. "Las publicaciones no hacen ninguna declaración de hecho, sino que expresan juicios de valor, como se puede ver del contexto general". Incluso cuando se pondera con la libertad de expresión, no hay suficientes pruebas de un delito. La fiscalía también no considera que se cumpla la acusación de incitación del pueblo.

El signo es un gesto típico entre los musulmanes y parte de la oración. El dedo medio extendido simboliza la creencia en el único Dios ("Tauhid"). El signo es la expresión visible del credo islámico, en el que se testimonia que no hay otros dioses кроме одного Бога ("Alá") (monoteísmo).

Antonio Rüdiger y el "dedo del Tauhid"

El Ministerio del Interior alemán declaró alrededor del debate sobre el gesto del dedo en la primavera: "El llamado 'dedo del Tauhid' se considera un símbolo de la unidad y unicidad de Dios en el Islam. El gesto es común entre los musulmanes de todo el mundo".

En la estimación del ministerio, el llamado "dedo del Tauhid" debe entenderse como una declaración de fe y por lo tanto debe considerarse inofensivo en términos de seguridad pública. "Esto aplica independientemente del hecho de que los grupos islamistas utilizan este símbolo y lo utilizan para sus propósitos".

En este sentido, el mostrar el llamado "dedo del Tauhid" en ciertos contextos puede considerarse como un signo de radicalización salafista o islamista si los actores utilizan conscientemente esta ambigüedad. Aquí, se trata de una consideración del caso individual.

