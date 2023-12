António Félix Da Costa gana el ePrix de Marrakech con una actuación sensacional

El piloto portugués salió desde la pole position y, tras batirse en duelo con el piloto de BMW Maximilian Günther durante la primera mitad de la carrera, se distanció del pelotón perseguidor para adjudicarse su primera victoria con su nuevo equipo.

El margen de victoria de 11.427 fue el tercero mayor en la historia de la Fórmula E, que cuenta con coches eléctricos, y es el tercer podio de da Costa en tres carreras, tras haber sido segundo en Santiago y México.

Aventaja en 11 puntos a Mitch Evans, segundo en la clasificación.

Günther, que se puso brevemente en cabeza a mitad de carrera, luchó con su compañero de equipo en Techeetah, Jean-Éric Vergne, y sólo recuperó su segundo puesto en la última vuelta.

El francés, que partía en 11ª posición, demostró su experiencia para terminar tercero, superando por poco a Sébastien Buemi en la línea de meta con un 0% de carga en su batería.

Da Costa utilizó tácticamente sus dos modos de ataque, en los que los pilotos conducen fuera de la línea de carrera y a través de la Zona de Activación, donde obtienen 35 kW extra de potencia durante unas vueltas, para facilitar la victoria.

Fue la tercera victoria de la carrera de Fórmula E de da Costa, habiendo ganado previamente en 2015 en Buenos Aires y 2019 en Ad Diriyah.

Un ganador diferente ha surgido en cada una de las cinco carreras de la temporada hasta ahora. La temporada pasada comenzó con ocho ganadores diferentes en las ocho carreras iniciales.

"He tenido que jugar una carta valiente, he tenido que dejar que Max se acercara mucho ahí y he tenido que obligarle a usar su energía y en el segundo modo de ataque", dijo da Costa después. "Estaba controlando a Andre (Lotterer) y ha funcionado a la perfección.

"Teníamos un buen plan en mente y una preparación increíble, trabajamos mucho y eso da sus frutos.

"Para Vergne, me quito el sombrero, ha tenido una semana dura, un día duro y ha conseguido un podio para el equipo, así que bien hecho".

Después de la carrera, Günther reconoció su hazaña por haber superado a los dos Techeetah y terminar en el podio.

"Estuve luchando contra los coches Techeetah, fue emocionante. Sabíamos que podíamos conseguirlo con la energía, y hacer el movimiento a falta de dos curvas para la P2 fue una buena sensación", dijo el alemán.

"Fue impresionante lo que hizo [Vergne], la recuperación que hizo durante la carrera y teníamos la ventaja de energía en comparación con él y eso es lo que usamos en la última etapa de la carrera".

Evans, que ganó el anterior ePrix de México y empezó el día en lo más alto de la clasificación del Campeonato de Pilotos, tuvo que salir en la parte trasera del pelotón después de que no consiguiera marcar un tiempo de vuelta en la clasificación tras ser cronometrado.

Desde la parte trasera, el piloto neozelandés consiguió abrirse paso entre el pelotón, remontando 18 puestos y terminando finalmente en sexta posición.

