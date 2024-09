Anticipando una posible confrontación, el empresario de boxeo Eddie Hearn insinúa un posible enfrentamiento entre Anthony Joshua y Tyson Fury en 2025.

Antes del combate por el título mundial de peso pesado del CMB entre Joshua y el actual campeón Daniel Dubois en el estadio de Wembley este sábado, el promotor Eddie Hearn le dijo a CNN Sport que un posible combate de unificación de títulos podría estar en el horizonte, siempre y cuando se den los desarrollos necesarios.

Si Joshua supera a Dubois y se hace con el título por tercera vez, y Fury recupera sus cinturones en su próxima revancha con Oleksandr Usyk en diciembre, Hearn espera un enfrentamiento entre británicos que podría coronar al campeón indiscutible de la categoría el año que viene.

"Lo primero es lo primero, hay que ocuparse de sábado. Pero siempre hemos querido ver a Anthony Joshua como campeón indiscutible", dijo Hearn a CNN's Amanda Davies. "Tropezó en el penúltimo obstáculo contra Usyk el año pasado, pero ahora tiene cuatro victorias consecutivas, tres por nocaut, y parece mejor que nunca. Si gana el sábado, todos los ojos estarán puestos en el rematch de Usyk-Fury el 21 de diciembre en Riad".

"¿Hay alguien en este planeta que no quiera ver a Fury y Joshua en el ring? Creo que lo veremos. Creo que Turki Al-AlShaikh organizará ese combate para 2025, pero si ambos fighters emergen victoriosos, el deporte será testigo de la pelea más espectacular de la historia".

"Dudo que AJ se retire, dudo que Fury se retire, y yo seguro que no puedo dejarlo hasta verlos a los dos cara a cara. Y si podemos hacerlo por el honor del campeonato indiscutible, será una noche extraordinaria".

Dubois representa un desafío formidable para Joshua en su camino hacia la recuperación del título, con 21 victorias y 2 derrotas en sus 23 combates profesionales. Dubois, como Joshua, también sufrió una derrota ante Usyk. Consiguió el título IBF tras vencer a Filip Hrgovic en junio.

La pareja británica se enfrentará ante una multitud de 96,000 espectadores en el estadio de Wembley, rompiendo el récord de asistencia a un combate de boxeo en Reino Unido.

Se rumorea que Liam Gallagher podría unirse a su hermano Noel en el escenario para un concierto antes del combate, lo que ha aumentado la atención sobre el evento. Hearn está abierto a la idea, declarando: "No descartemos nada".

Hearn reconoce el deseo ardiente de Joshua de ganar, que proviene de sus nueve años de éxito en el deporte, citando sus victorias increíbles, incluyendo su conquista icónica sobre Wladimir Klitschko en el estadio de Wembley en 2017.

"Hablando con él, está ansioso por aprovechar esta oportunidad con ambas manos y muchas veces en el pasado ha mantenido sus ambiciones en privado. Pero ahora que tiene 34 años, un boxeador experimentado, ya no oculta su intenso deseo de emerger victorioso", explicó Hearn.

"Esa determinación que tiene AJ, después de haber logrado tanto en su carrera, de seguir puliendo sus habilidades al mismo nivel que cuando empezó en el ring, es un testimonio de su atletismo sin igual. Y creo sinceramente que el sábado por la noche es solo otro capítulo en la carrera sin igual de Anthony Joshua.

Si emerge victorioso el sábado, arrebatando el título a Dubois, solo queda un combate más entre él y el campeonato indiscutible de los pesos pesados, el enfrentamiento entre Fury y Usyk más tarde en 2022. Por lo tanto, promete ser una noche monumental para Joshua y el boxeo británico".

El combate preliminar antes del enfrentamiento de Joshua con Dubois comienza a las 4 p.m. (11 a.m. ET), con las salidas al ring del combate principal a las 9:45 p.m. (4:45 p.m. ET).

Después de asegurar el título mundial de peso pesado del CMB contra Dubois, Joshua podría tener la oportunidad de luchar contra Tyson Fury en un enfrentamiento entre británicos, potencialmente coronando al campeón indiscutible de la categoría. Con la pasión y la determinación que ha mostrado a lo largo de su carrera, Joshua

Lea también: